C'est le mois de l'horreur ! Et le vendredi 13 est considéré comme le jour le plus malchanceux.





Alors, pourquoi ne pas prendre le temps de se souvenir de moments très effrayants et malchanceux dans le monde des crypto-monnaies ?





La vérité est que nous en avons eu beaucoup. Nous avons survécu à tous, mais c'est une autre histoire pour certaines entreprises et certaines crypto-monnaies. Après de très graves crashs de crypto pour différentes raisons, certaines marques et actifs ont définitivement disparu.





En effet, selon 99Bitcoins , il y avait au moins 1 744 pièces mortes en mars 2023. Selon Coinopsie , ce nombre est passé à 2 478 en octobre 2023 , y compris les offres initiales de pièces (ICO) qui ont échoué. Si nous comptions les fausses pièces, les entreprises en faillite et les escroqueries, il y en aurait probablement bien plus. La plupart d’entre eux étaient de petits projets qui ont échoué, mais d’autres étaient même des titans du secteur. Nous en parlerons.





Parfois, des millions de personnes placent leur confiance et investissent dans les mauvais actifs ou les mauvaises entreprises. Explorons comment cela s'est produit dans l'industrie de la cryptographie avec cinq cas, considérés comme les plus gros crashs de cryptographie à ce jour (jusqu'en 2023).





Aperçu du contenu

Cas 1 : Crash du mont Gox

Cas 2 : BitConnect

Cas 3 : Terra (LUNA) et UST

Cas 4 : Capitale à trois flèches (3AC)

Cas 5 : jeton FTX et FTT

Que pouvons-nous apprendre des crashs de cryptomonnaies ?





Cas 1 : Crash du mont Gox

Le mont Gox vous dit probablement quelque chose. Il s’agissait de l’échange cryptographique le plus populaire au monde entre 2011 et 2014, traitant même environ 70 % de toutes les transactions Bitcoin cette année-là. Il a connu une disparition tragique en 2014, après la révélation d'une série de piratages qui ont volé 744,408 BTC (environ 473 millions de dollars à l'époque). Mais le premier grand crash de crypto s’est produit avant cette disparition.









En juin 2011, le mont Gox a connu une série de événements dévastateurs . Initialement, 478 comptes ont été piratés, entraînant le vol de 25 000 BTC d'une valeur de 400 000 $. Le 19 juin, une activité commerciale suspecte a fait chuter le taux de change de 17 $ à 0,01 $ par BTC après que quelqu'un ait passé des ordres de vente massifs. Ce krach dramatique a impacté une partie substantielle du Bitcoin en circulation.





Plus tard, il a été découvert qu'un attaquant avait compromis un compte administratif utilisé à des fins d'audit. En réponse, Mt. Gox a fermé son site. La situation s'est aggravée lorsqu'une liste contenant des noms d'utilisateur, des adresses e-mail et des hachages de mots de passe a été publiée sur un forum Internet, révélant plus de 61 000 comptes d'une valeur totale dépassant 8,75 millions de dollars.





La bourse a rouvert plus tard avec des mesures de sécurité améliorées, mais l'incident a eu un impact durable sur le marché du Bitcoin . En effet, BTC a perdu plus de 93 % de sa valeur entre juin et novembre de la même année, ce qui ne s'est pas produit même en 2014 , lorsque le mont. Gox a fermé définitivement. Cela ne s'est pas reproduit non plus, heureusement pour nous.









Cas 2 : BitConnect

Il faut le dire : celui-ci est devenu un mème classique en crypto. L’exclamation « Hé, hé, hé ! Bitconeeeeect ! est une blague courante largement utilisée – une simple salutation ou pour laisser entendre que quelque chose est une arnaque. La raison en est que BitConnect était, en fait, l’une des plus grandes escroqueries cryptographiques jamais réalisées. Et il disposait de sa propre plateforme et d’un actif natif.





La marque a exploité une prétendue plateforme de prêt entre 2016 et 2018. Elle a promis aux investisseurs des rendements élevés grâce à un programme de prêt et à sa propre crypto-monnaie, BitConnect Coin (BCC). Les utilisateurs ont été encouragés à échanger Bitcoin contre BCC, puis à le prêter à la plateforme en échange de des taux d'intérêt substantiels —jusqu'à 40 % par mois.





La plate-forme a attiré une large base d'utilisateurs et a atteint une capitalisation boursière maximale de plus de 2,6 milliards de dollars, avec la participation de milliers d'utilisateurs. BitConnect a utilisé un système de référence pour inciter les utilisateurs à attirer davantage d'investisseurs, créant ainsi une structure de type pyramidale. Le modèle économique de la plateforme n'était pas viable et reposait sur de nouveaux investissements pour rémunérer les investisseurs précédents, ce qui en faisait un système de Ponzi classique.





La nature frauduleuse de BitConnect est devenue de plus en plus évidente et, en janvier 2018, elle a brusquement fermé sa plateforme de prêt et d'échange après une « ordonnance d'urgence de cesser et de s'abstenir » du Texas State Securities Board. La valeur du BitConnect Coin (BCC) est passée de plus de 400 dollars à pratiquement zéro, entraînant des pertes financières substantielles pour de nombreux investisseurs.





Selon la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, BitConnect fraudé les investisseurs du monde entier disposent d'au moins 2 milliards de dollars d'actifs. Cette entité a poursuivi BitConnect en 2021, et son fondateur, Indien Satish Kumbhani , est en fuite depuis 2022. Glenn Arcaro , promoteur américain de BitConnect, est désormais en prison. Il ne reste plus que le mème Bitconnect, initié à partir du discours enthousiaste de Carlos Matos, un petit promoteur de BitConnect. Il plus tard déclaré lui-même victime qui a perdu plus de 100 000 $ dans plusieurs escroqueries, dont BCC.













Cas 3 : Terra (LUNA) et UST

Ici, nous explorons le début d’une année 2022 mouvementée. Terra est un protocole blockchain qui existe toujours (d’une manière ou d’une autre), avec sa monnaie native, LUNA – maintenant Terra Classic (LUNC). Ce qui a disparu, outre tout l'argent impliqué et la confiance des utilisateurs, c'est leur stablecoin natif, Terra USD (UST ). Il s'agissait d'un actif algorithmique qui conservait sa valeur de 1 USD en émettant et en brûlant des pièces LUNA.





Les ennuis ont commencé lorsque l'UST a perdu son ancrage à 1 $ le 8 mai, provoquant une panique sur le marché. Les baleines ont procédé à des ventes massives, entraînant une baisse encore plus importante de la valeur de l'UST. Anchor Protocol, une plateforme DeFi majeure sur Terra, a enregistré des retraits de plus de 2 milliards de dollars en seulement 24 heures.









Le prix de l'UST a chuté à 0,1 $ (90 % de moins que son ancrage), entraînant LUNA vers le bas. Ce jeton avait une valeur de 119 $ en avril 2022, tandis que son remplacement (LUNC) est désormais à 0,000058 $ [CMC]. Malgré les efforts de la Fondation Luna, l'ancrage de l'UST n'a pas pu être rétabli et le protocole Terra a été confronté à un effondrement de plus de 40 milliards de dollars. Les investisseurs ont subi de lourdes pertes, incitant certains à intenter des poursuites contre Terraform Labs et son co-fondateur Do Kwon.





En fin de compte, l'effondrement de Terra a laissé une trace de dévastation financière, entraînant des radiations de plusieurs échanges cryptographiques, davantage de réglementations cryptographiques dans le monde entier et des poursuites judiciaires contre les personnes impliquées dans le projet. Do Kwon, co-fondateur de Terra, a été arrêté en mars 2023 alors qu'il voyageait au Monténégro avec des documents falsifiés.





Cas 4 : Capitale à trois flèches (3AC)

Ce crash est probablement lié au précédent. Fondée en 2012 par Su Zhu et Kyle Davies à Singapour, 3AC gérait autrefois jusqu'à 10 milliards de dollars d'actifs et d'investissements, y compris des crypto-monnaies. Cependant, elle est désormais liquidée et doit environ 3,5 milliards de dollars à plus de 32 entreprises dans le monde.





Les ennuis ont commencé parce que 3AC détenait des investissements importants dans les jetons Terra (LUNA), qui ont perdu leur valeur après l'effondrement de Terra. Ils ont également investi dans d'autres jetons qui ont connu de mauvaises performances entre 2021 et 2022. Avec des investissements, des partenariats et des prêts d'une valeur de plusieurs milliards de dollars auprès de diverses sociétés de cryptographie, les difficultés financières de 3AC ont eu un effet d'entraînement sur le secteur.











Leur dépôt de bilan en juin 2022 a révélé des dettes importantes et une absence de réponses des fondateurs sur les fonds et les enjeux du projet. L'impact s'est étendu aux créanciers institutionnels, avec des protocoles cryptographiques comme Genesis Trading, Voyager et Celsius qui en ont souffert. pertes importantes (chacun dépassant 1 milliard de dollars) en raison de prêts impayés. Les utilisateurs ordinaires des plateformes Voyager et Celsius ont également subi des pertes financières, puisqu'ils ont interrompu leurs retraits et ont déposé le bilan. Genesis Trading ferait de même en 2023 pour cette raison et d’autres.





Le krach du 3AC a également affecté certaines plateformes et actions de leur portefeuille, comme le protocole DeFi. Ardana , et certains échanges cryptographiques, comme BitMEX et FTX . Bien qu’elle ne concerne que les entreprises, la chute du 3AC a également été dévastatrice pour les investisseurs particuliers en cryptographie. De nombreuses personnes revendiqué d'avoir perdu toutes leurs économies au profit du Voyager et Celsius , par exemple. Pendant ce temps, Kyle Davies est en fuite et Su Zhu a été arrêté en septembre 2023 alors qu'il tentait de quitter Singapour.





Cas 5 : jeton FTX et FTT

FTX a probablement été le dernier « gros domino » à tomber en 2022 après l’effet d’entraînement provoqué par Terra. À son apogée en juillet 2021, FTX était la troisième plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, avec plus d'un million d'utilisateurs. Ils ont même parrainé plusieurs équipes et organisations sportives aux États-Unis. Et sa chute a déjà été lié à l'effondrement de Terra également.





Leur crise a commencé en novembre 2022, lorsque CoinDesk a révélé que la société partenaire de FTX, Alameda Research, détenait une partie importante de ses actifs dans le jeton natif de FTX (FTT). Suite à cette révélation, la bourse rivale Binance a annoncé son intention de vendre ses avoirs FTT, entraînant une augmentation des retraits de clients de FTX.









Cependant, FTX n'a pas pu répondre à la demande pour ces retraits. Binance a initialement signé une lettre d'intention pour acquérir FTX, mais a retiré l'offre le lendemain en raison de préoccupations concernant la mauvaise gestion des fonds des clients et les enquêtes des agences américaines. Sans plus d’options, FTX a déposé son bilan.





En décembre 2022, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), a été arrêté par les autorités des Bahamas à la demande du gouvernement américain pour délits financiers. Les actifs de l'entreprise ont été gelés, tandis que la procédure de faillite a révélé des dettes massives (d'environ 3 milliards de dollars), une utilisation abusive des fonds des clients et un manque de contrôles financiers au sein de FTX.





L'effondrement de FTX a eu un impact significatif sur le marché des crypto-monnaies, provoquant une baisse de la valeur de diverses crypto-monnaies et soulevant des inquiétudes quant à la protection des investisseurs et à la surveillance réglementaire. Plusieurs investisseurs institutionnels, y compris Sequoia Capital, CoinShares, BlockFi et Genesis Trading ont subi des pertes en raison de leurs participations dans FTX.





Ces deux dernières sociétés ont en effet déposé le bilan en 2023. Leurs pertes sont estimés à 2,8 milliards de dollars (Genesis) et plus d'un milliard de dollars (BlockFi). Ces événements, encore une fois, ont provoqué perte d'économies de vie pour beaucoup de gens. SBF est actuellement en procès aux Etats-Unis.





Que pouvons-nous apprendre des crashs de cryptomonnaies ?





Éviter les crashs de crypto-monnaie et minimiser les risques en tant qu’investisseur de détail en crypto nécessite un examen attentif et une approche disciplinée. Bien qu'il soit impossible d'éliminer tous les risques, voici quelques stratégies pour vous aider à naviguer sur le marché volatil des cryptomonnaies et à réduire les risques de pertes importantes :





Diversifiez votre portefeuille : Ne mettez pas tous vos fonds dans un seul projet. La diversification entre différents actifs peut aider à répartir les risques. Investissez dans des crypto-monnaies bien établies comme Bitcoin et Ooctet , aux côtés de projets plus petits et prometteurs.



Ne mettez pas tous vos fonds dans un seul projet. La diversification entre différents actifs peut aider à répartir les risques. Investissez dans des crypto-monnaies bien établies comme Bitcoin et , aux côtés de projets plus petits et prometteurs. Gardez la garde de vos fonds : ne stockez pas vos fonds à long terme auprès d'entités centralisées telles que des portefeuilles en ligne (exchanges) ou même des plateformes financières que vous pourriez penser « décentralisées » simplement parce qu'elles fonctionnent avec des crypto-monnaies, mais ne vous en fournissent pas. clés privées (par exemple Celsius et Voyager). S’ils rencontrent des problèmes, vos fonds connaîtront des problèmes et les retraits seront interrompus indéfiniment.





Stockez votre capital dans des actifs émis sur des plateformes véritablement décentralisées comme Obyte . Obyte est une excellente réserve de valeur car il offre une résistance inégalée à la censure en raison de l’absence d’acteurs puissants tels que les mineurs.













Faites des recherches approfondies : avant d’investir dans une crypto-monnaie, effectuez des recherches approfondies. Comprendre la technologie, le cas d'utilisation, l'équipe, les méthodes de financement et la communauté derrière le projet. Prenez des décisions éclairées basées sur des informations solides plutôt que sur du battage médiatique. Si cela semble trop beau pour être vrai, ce n’est probablement pas vrai.



Utilisez des outils de gestion des risques : envisagez d'utiliser des outils de gestion des risques comme les ordres stop-loss, qui vendent automatiquement vos actifs s'ils atteignent un certain niveau de prix. Cela peut aider à limiter les pertes potentielles.





Fixez-vous des objectifs réalistes : définissez des objectifs et des délais d'investissement clairs. Recherchez-vous des gains à court terme ou êtes-vous intéressé à long terme ? Fixez des attentes réalistes et évitez de rechercher des profits rapides.



Restez informé : restez informé de l'actualité des cryptomonnaies et des tendances du marché. Soyez conscient de tout changement réglementaire ou évolution majeure qui pourrait impacter le marché.



N’oubliez pas que le marché des cryptomonnaies est intrinsèquement spéculatif et volatil. Même s’il existe des opportunités de gains substantiels, des risques existent également. En maintenant une approche prudente, vous pouvez réduire la probabilité de subir des pertes importantes lors d’éventuels krachs du marché de la cryptographie. Même en ce jour de malchance !





Image vectorielle en vedette par Freepik