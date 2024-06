Die Biden-Harris-Administration kurbelt die inländische Produktion durch Investitionen in Hochgeschwindigkeitsinternet an

FAKTENBLATT: Investitionen in Hochgeschwindigkeitsinternet durch die Biden-⁠Harris-Administration beflügeln den Made-in-America-Produktionsboom

Heute wird Vizepräsidentin Kamala Harris in Wisconsin Nokia und Sanmina Corporation in Pleasant Prairie, Kenosha County, Wisconsin, besuchen, um die Bemühungen der Biden-Harris-Regierung hervorzuheben, in Hochgeschwindigkeitsinternet zu investieren, die inländische Produktion anzukurbeln und gute Arbeitsplätze zu schaffen. Der Besuch von Vizepräsident Harris fällt mit der Ankündigung von Nokia zusammen, die Herstellung von Breitband-Netzwerkelektronikprodukten für das BEAD-Programm in den USA anzukündigen, wodurch bis zu 200 neue Arbeitsplätze in der hochmodernen Produktionsanlage der Sanmina Corporation in Pleasant Prairie, Kenosha County, geschaffen werden. Wisconsin. Mit dieser Veranstaltung ist Nokia das erste Telekommunikationsunternehmen, das die Herstellung von Breitband-Elektronikprodukten in den Vereinigten Staaten ankündigt, die im Jahr 2024 fertig sein werden. Der Vizepräsident wird von Handelsministerin Gina Raimondo und Senatorin Tammy Baldwin begleitet.





Die Ankündigung ist die jüngste in einer Reihe von Ankündigungen zur inländischen Produktion, die durch die Investitionen der Biden-Harris-Administration in Hochgeschwindigkeitsinternet und die „Made-in-America“-Politik vorangetrieben wurden. Sie ist Teil der „Investing in America“-Agenda des Präsidenten und ein klares Zeichen dafür, dass Bidenomics aktiv ist Arbeiten. In der Hochgeschwindigkeits-Internetbranche werden die meisten Elektronikprodukte derzeit nicht in den USA hergestellt, aber die Buy-America-Bestimmungen im überparteilichen Infrastrukturgesetz treiben die Verlagerung neuer Fertigung voran, insbesondere im Vorfeld der Umsetzung des 42,45 Milliarden US-Dollar teuren Breitband-Eigenkapitals, -Zugangs und -Bereitstellungspakets (BEAD)-Programm.





So wie Franklin Delano Roosevelts Rural Electrification Act fast jedes Haus und jeden Bauernhof in Amerika mit Strom versorgte, erfüllen Präsident Biden und Vizepräsident Harris ihre historische Verpflichtung, bis zum Ende des Jahrzehnts alle Menschen in Amerika mit erschwinglichem, zuverlässigem Hochgeschwindigkeitsinternet zu versorgen . Die historische Initiative „Internet For All“ der Biden-Harris-Administration investiert 90 Milliarden US-Dollar, um jeder Gemeinde in Amerika erschwingliche, zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Internetdienste bereitzustellen, schafft gut bezahlte Arbeitsplätze in der Fertigung und belebt die heimische Breitband-Fertigungsindustrie.





Weitere aktuelle Ankündigungen des privaten Sektors zur inländischen Produktion sind:





Corning, ein Hersteller von Glasfasern und Kabeln, feierte die Erweiterung seiner Produktionskapazität in den USA mit der Eröffnung eines neuen Produktionscampus in der Nähe von Hickory, North Carolina. Die mehr als 500 Millionen US-Dollar teure Investition in den Glasfaserausbau in den USA schafft Hunderte neue Arbeitsplätze in der Fertigung für die mehr als 5.000 Mitarbeiter von Corning im Bundesstaat.



CommScope**,** ein Anbieter von Breitband-Netzwerkausrüstung, gab kürzlich eine Investition von 60 Millionen US-Dollar in den Ausbau seiner US-amerikanischen Glasfaserkabelproduktion in seinem Werk in Catawba, North Carolina, bekannt. Diese Investition wird in den nächsten fünf Jahren mehr als 250 neue Arbeitsplätze schaffen und ein Glasfaserkabel namens „HeliARC“ schaffen, das speziell für die ländliche Glasfasernetzarchitektur entwickelt wurde.



Prysmian, ein Hersteller von Glasfasern und Glasfaserkabeln, kündigte eine Investition von 30 Millionen US-Dollar an, um seine Kupferkabelanlage in Jackson, Tennessee, in eine hochmoderne Produktionsanlage für Glasfaserkabel umzuwandeln. Im Rahmen dieser Anlagenumrüstung hat Prysmian seine Belegschaft umgestellt, fast 90 % der Mitarbeiter umgeschult und behalten. Prysmian hat erhebliche Anstrengungen unternommen, um weibliche Fertigungsarbeiter einzustellen und auszubilden, die 42 % der Werksmitarbeiter ausmachen, verglichen mit einem Branchendurchschnitt von etwa 25 %.





Die Anforderungen von „Buy America“ sind von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass wir das wirtschaftliche Potenzial der Initiative „Internet für alle“ maximieren. Die Herstellung von Eisen, Stahl, Fasern und Baumaterialien, die für die Bereitstellung erschwinglicher, zuverlässiger Hochgeschwindigkeits-Internetdienste für Millionen von Amerikanern erforderlich sind, ist eine Gelegenheit, hier zu Hause Arbeitsplätze zu schaffen. Die Mittel des BEAD-Programms werden für den Kauf von in den USA hergestellten Artikeln wie Eisen, Stahl und Fasern verwendet. Weitere spezifische Regeln für die Verwendung der Mittel des BEAD-Programms werden in Kürze veröffentlicht.





Wie Präsident Biden in seiner Rede zur Lage der Nation sagte: „Wir stellen sicher, dass jede Gemeinde – jede Gemeinde in Amerika Zugang zu erschwinglichem Hochgeschwindigkeitsinternet hat … Ich kündige auch neue Standards an, die alle verwendeten Baumaterialien vorschreiben.“ Bundesinfrastrukturprojekte, die in Amerika durchgeführt werden sollen. Hergestellt in Amerika. Ich meine es. Bauholz, Glas, Trockenbau, Glasfaserkabel.“





Die heutige Ankündigung ist Teil der Investing in America-Agenda von Präsident Biden, die die historischen Investitionen aus dem Bipartisan Infrastructure Law, dem Inflation Reduction Act, dem CHIPS and Science Act und dem American Rescue Plan umfasst. Zusammen lösen diese Investitionen einen Produktionsboom aus, tragen zum Wiederaufbau unserer Infrastruktur und zur Wiederherstellung der Lieferketten bei, senken die Kosten für hart arbeitende Familien und schaffen im ganzen Land Arbeitsplätze, für die kein vierjähriger Abschluss erforderlich ist. Der Privatsektor hat hier in Amerika bereits mehr als 500 Milliarden US-Dollar in neue Produktionsanlagen investiert, darunter für Halbleiter, Elektrobatterien, das Laden von Elektrofahrzeugen, Schienenfertigung, Wasserteile und mehr.









Dieser Inhalt wurde am 3. August 2023 auf whitehouse.gov veröffentlicht. Es wurde gemäß den Bestimmungen von auf HackerNoon erneut veröffentlicht Creative Commons 3.0.