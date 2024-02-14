拜登-哈里斯政府通过高速互联网投资促进国内制造业

情况说明书：拜登-哈里斯政府高速互联网投资刺激美国制造制造业繁荣

今天在威斯康星州，副总统卡马拉·哈里斯将访问位于威斯康星州基诺沙县普莱森特普雷里的诺基亚和桑米纳公司，以强调拜登-哈里斯政府在投资高速互联网、提振国内制造业和创造良好就业机会方面所做的努力。副总裁哈里斯访问之际，诺基亚宣布为美国 BEAD 计划生产宽带网络电子产品，该计划将为 Sanmina Corporation 位于基诺沙县 Pleasant Prairie 的最先进制造工厂增加 200 个新就业岗位。威斯康星州。此次活动使诺基亚成为第一家宣布在美国生产宽带电子产品的电信公司，该产品将于 2024 年准备就绪。副总统将与商务部长吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo) 和参议员塔米·鲍德温 (Tammy Baldwin) 一同出席。





该公告是拜登-哈里斯政府的高速互联网投资和美国制造政策推动的一系列国内制造业公告中的最新公告，这些政策是总统投资美国议程的一部分，也是拜登经济学正在发展的明显迹象。在职的。在整个高速互联网行业，大多数电子产品目前并非在美国制造，但两党基础设施法中的“购买美国”条款正在推动新制造业的本土化，特别是在实施 424.5 亿美元的宽带股权、接入和部署之前（珠）程序。





正如富兰克林·德拉诺·罗斯福的《农村电气化法案》为美国几乎每个家庭和农场带来了电力一样，拜登总统和哈里斯副总统正在兑现他们的历史性承诺，即在本世纪末将美国每个人连接到负担得起的、可靠的高速互联网。拜登-哈里斯政府历史性的“全民互联网”计划将投资 900 亿美元，为美国每个社区提供负担得起、可靠的高速互联网服务，创造高薪制造业就业机会，并振兴国内宽带制造业。





最近私营部门国内制造业的其他公告包括：





光纤和光缆生产商康宁公司在北卡罗来纳州希科里附近开设了一个新的制造园区，庆祝其美国制造能力的扩张。在美国建设光纤的投资超过 5 亿美元，为康宁公司在该州的 5,000 多名员工增加了数百个制造业工作岗位。



宽带网络设备提供商康普**** 最近宣布投资 6,000 万美元，用于扩大其位于北卡罗来纳州卡托巴工厂的美国光缆制造规模。这项投资将在未来五年创造超过250个新就业岗位，并打造专为农村光纤网络架构设计的光缆“HeliARC”。



光纤和光缆制造商普睿司曼 (Prysmian) 宣布投资 3000 万美元，将其位于田纳西州杰克逊的铜缆工厂改建为最先进的光缆制造工厂。作为工厂改造的一部分，普睿司曼对员工进行了转型，重新培训并留住了近 90% 的员工。普睿司曼在雇用和培训女性制造工人方面做出了巨大努力，她们占工厂员工的 42%，而行业平均水平约为 25%。





“购买美国货”的要求是确保我们最大限度地发挥“全民互联网”计划经济潜力的关键。制造向数百万美国人提供负担得起的、可靠的高速互联网服务所需的钢铁、纤维和建筑材料，是在国内创造就业机会的机会。 BEAD 计划的资金将用于购买美国制造的物品，例如铁、钢和纤维。关于使用 BEAD 计划资金的其他具体规则即将出台。





正如拜登总统在国情咨文中所说，“我们正在确保每个社区——美国的每个社区都能获得负担得起的高速互联网……我还宣布了新标准，要求所有建筑材料都用于将在美国进行的联邦基础设施项目。美国制造。我是认真的。木材、玻璃、干墙、光缆。”





今天的宣布是拜登总统投资美国议程的一部分，其中包括来自两党基础设施法、通货膨胀减少法案、CHIPS 和科学法案以及美国救援计划的历史性投资。这些投资共同推动了制造业的繁荣，帮助重建我们的基础设施并恢复供应链，降低辛勤工作的家庭的成本，并在全国范围内创造不需要四年制学位的就业机会。私营部门已在美国的新制造业投资超过 5000 亿美元，包括半导体、电池、电动汽车充电、铁路制造、水利部件等。









此内容于 2023 年 8 月 3 日发布在Whitehouse.gov 上。已按照规定在HackerNoon上转载 知识共享 3.0。



