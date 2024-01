Zu lang; Lesen

Das Grants-Programm von Rootstock geht in die dritte Welle und stellt einen Finanzierungspool in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar für Innovatoren bereit, die auf Bitcoin aufbauen möchten. Feiern Sie vergangene Erfolgsgeschichten wie Asami, RskNFT und Wooy und nutzen Sie gleichzeitig Ihre Chance, Einfluss auf DeFi zu nehmen. Bewerben Sie sich bis zum 17. November für Mentoring, Marketingunterstützung und die Chance, Ihre Krypto-Ideen in die Realität umzusetzen.