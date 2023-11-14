Rootstock 250 万美元资助计划进入第三波

随着 Rootstock 的资助计划进入第三波，与加密货币爱好者和开发人员分享的令人兴奋的消息为企业家提供了将他们的新颖想法变为现实并开始在比特币基础上构建的重要机会。 随着前两轮的成功，Rootstock 现在邀请有远见的人和创作者参与下一轮，他们借此机会获得令人印象深刻的 250 万美元资金池的一部分。 什么是砧木补助计划？ Rootstock 是领先的智能合约比特币侧链，一直积极支持其蓬勃发展的生态系统中的项目，从钱包和支付到 和 Rootstock 的资助计划专门为开发人员提供支持、指导和营销帮助。 DAO NFT。 该资助计划的目标是鼓励在 Rootstock 上开发去中心化应用程序，并为将 DeFi 功能引入比特币网络做出贡献。 话虽如此，庆祝前两波的获胜者才合适。 庆祝创新：历届获奖者 现在让我们花点时间庆祝过去两波资助获得者所取得的成就，他们提出了在 Rootstock 区块链上展示项目多样化潜力的解决方案： Asami/Nostr 广告：为内容创作者赋能 Asami 允许创作者通过他们的作品获利，同时管理其内容上显示的广告，这是许多 Web2 应用程序上的内容创作者当前面临的问题。 Asami 将利用 Rootstock 的智能合约来确保透明的沟通，使创作者和营销人员都受益。 RskNFT：简化 NFT 创建 RskNFT 简化了启动 NFT 集合的复杂过程，提供了一种用户友好的方式来构建、部署和管理 NFT，同时促进社区发展和协作。 RskNFT 通过质押和销毁提现机制等功能确保安全、无欺诈的环境，为数字创作者和艺术爱好者提供支持。 足迹分析：数据驱动的见解 Footprint Analytics 是一个专注于为区块链开发人员提供用户友好的数据可视化工具的项目，该工具为 27 条链和多链 API 提供支持。 该数据可视化工具旨在为 NFT 集合、GameFi 项目和 DeFi 协议提供可操作的见解，从而加速整个生态系统的增长。 Tuki：转变数字资产 在面临高通胀和无银行账户人口比例高的地区，对稳定且易于获取的现金的需求正在快速增长，从而带来了对加密货币和稳定币的需求。 Tuki 希望通过自助托管借记卡来满足这一需求，使数字资产在日常生活中可用。 Rootstock 的赠款支持 Tuki 增强技术能力并扩大市场范围，覆盖无银行账户和服务不足的社区。 Wooy：推动社会影响 Wooy 使企业、项目和个人能够使用捐赠证明 NFT 推动社会和环境变化。 Wooy 通过为 Rootstock 充满活力的生态系统做出贡献，提升品牌形象、吸引新客户并推动变革。 OrdinalDAO：增强流动性和实用性 比特币 Ordinals 是 OrdinalDAO 的重点，它是在聪上刻上独特图像的数字资产。 该项目正在利用 Rootstock 的智能合约开发流动性池借贷协议，以建立一个去中心化的 Ordinals 借贷市场。 这 6 名获奖者和其他 10 名获奖者每人获得了约 25,000 美元的奖金，以及指导、营销支持以及进入社区测试他们的新项目的机会。您也可以获得这样的支持！ 您获得资金的机会：加入第三波浪潮并以比特币为基础 呼吁有远见的建设者加入第三波浪潮，通过在比特币上构建 DeFi，为区块链技术世界做出贡献。 Rootstock 的资助计划 如果您有一个新颖的想法或一个项目可以提升 Rootstock 的产品质量，请抓住这个机会。 申请窗口一直开放到 11 月 17 日。不要错过对去中心化金融和创新的未来产生重大影响的机会。 立即申请砧木补助计划！