Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    Rootstock 250 万美元资助计划进入第三波经过@rootstock_io
    5,803 讀數

    Rootstock 250 万美元资助计划进入第三波

    2023/11/14
    3m
    经过 @rootstock_io 5,803 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    太長; 讀書

    Rootstock 的资助计划进入第三波，为渴望在比特币基础上发展的创新者提供 250 万美元的资金池。庆祝 Asami、RskNFT 和 Wooy 等过去的成功故事，同时抓住机会对 DeFi 产生影响。在 11 月 17 日之前申请获得指导、营销支持，并有机会将您的加密货币想法变为现实。

    People Mentioned

    Mention Thumbnail
    featured image - Rootstock 250 万美元资助计划进入第三波
    tech-stories #decentralized-applications
    Rootstock HackerNoon profile picture

    @rootstock_io

    Rootstock

    Smart Contract Platform On Top of Bitcoin

    react to story with heart
    AWS Security LIVE!

    相關故事

    Article Thumbnail
    深入 HackerNoon 写作模板的世界
    Published at Jan 19, 2024 by product #hackernoon
    Article Thumbnail
    关于推出 Product Hunt，他们没有告诉您以下内容
    Published at Jan 20, 2024 by adrob #startup-marketing
    Article Thumbnail
    Gall3ry 用领先技术革新 Web3 用户体验：链上内容
    Published at Jan 18, 2024 by gall3ry #tech-companies
    Article Thumbnail
    交付较小的软件单元并限制本地主机分支的大小
    Published at Jan 19, 2024 by david #product-management
    L O A D I N G
    . . . comments & more!