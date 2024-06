BlockDAG erhebt sich zum ultimativen Kaspa-Killer mit 1 Milliarde verkauften Token im Vorverkauf und verblüfft Doge und XRP

Warum sollten Menschen zu anderen Münzen greifen, wenn es doch etablierte Münzen gibt? Natürlich langweilen sich die Leute nach einer gewissen Zeit und sie machen sich auf die Suche nach innovativen Projekten! Ein solcher Neuzugang ist DeeStream (DST), auf den sich die Anleger jetzt stürzen, da Dogecoin (DOGE) und XRP fallen.





Während Sie innovative Projekte erkunden und nach Top-Kryptowährungen suchen, die Sie kaufen können, BlockDAG-Krypto (BDAG) entpuppt sich als „Kaspa-Mörder“. BDAG lässt sich von Bitcoin und Kaspa inspirieren und geht über diese Pioniere hinaus! Lesen Sie weiter und erfahren Sie, wie BDAG über Nacht zu einer Sensation wird.

Dogecoin (DOGE) und Ripple (XRP) verlieren an Boden





Dogecoin (DOGE) kehrte zu einer langjährigen horizontalen Unterstützungszone zurück, die seit Anfang des Jahres vorhanden war. Nachdem der DOGE-Preis am 11. Dezember 2023 einen Höchststand von 0,107 $ erreicht hatte, erlebte er einen Rückgang innerhalb eines aufsteigenden Parallelkanals, der seit Juni 2023 bestand. Trotz einer Erholung an der Mittellinie des Musters wurde DOGE am Widerstandstrend zweimal abgelehnt Linie am 11. und 21. Januar 2024. Darüber hinaus trägt der rückläufige Wert des RSI von DOGE zu dem vorsichtigen Ausblick bei.





XRP hingegen kämpft weiterhin mit seinem anhaltenden Rückgang in den letzten Wochen, was die Anleger in Alarmbereitschaft versetzt. Als Reaktion auf dieses Szenario, in dem DOGE und XRP fallen, richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf den DeeStream-Vorverkauf.





DeeStream: Die Streaming-Branche verändern

DeeStream befindet sich derzeit in der Anfangsphase seines Vorverkaufs und stellt die weltweit erste vollständig dezentrale Streaming-Plattform vor. Um Probleme anzugehen, die häufig bei zentralisierten Streaming-Diensten auftreten, gewährleistet DST den Benutzern die Freiheit, sich auszudrücken, und schützt sie gleichzeitig vor dem Einfluss politisch korrekter Social-Media-Massen. Allerdings müssen sich Nutzer an die gesetzlichen Richtlinien halten, um mögliche Verbote zu vermeiden. Was diese Plattform auszeichnet, sind ihre effizienten und problemlosen Abhebungsprozesse, die sicherstellen, dass Benutzer ihre Gelder umgehend anfordern und erhalten können.





Der DST-Vorverkauf bietet eine angemessene Investitionsmöglichkeit zu einem Preis von nur 0,035 $ pro Token. Während der Vorverkauf voranschreitet, erweist sich DST angesichts des Rückgangs von DOGE und XRP als Investitionsoption.









BlockDAG Coin (BDAG): Der wahre Kaspa-Killer

BlockDAG unterscheidet sich von allen etablierten Krypto-Giganten durch klare und starke Ziele: Den Staffelstab von Pionieren wie Bitcoin und Kaspa übernehmen und mit beispielloser Kraft voranschreiten. Die Mission besteht darin, das Erbe von Plattformen wie Kaspa sowohl zu würdigen als auch aufzuwerten und dabei ein empfindliches Gleichgewicht zwischen dem Respekt vor der Vergangenheit und der Verfolgung zukünftiger Innovationen zu finden.





In einer hypervernetzten, sich schnell entwickelnden Welt reicht die bloße Teilnahme nicht aus. Um zu führen, müssen Unternehmen nicht nur eine Vision haben, sondern auch den Mut, schnell und entschlossen zu handeln. Geschwindigkeit, Agilität und zukunftsorientierte Innovation sind nicht nur Attribute, sondern zwingende Voraussetzungen für den Erfolg. Mit dem Bekenntnis zu diesen Grundsätzen strebt die BDAG nicht nur danach, eine Nische zu erobern; Ziel ist es, eine Ära zu prägen und ein Kapitel in der Geschichte der Kryptowährung zu schreiben, über das künftige Generationen nachdenken werden, wenn sich das Spiel wirklich verändert.









Ziel von BlockDAG ist es, die wertvollen Erkenntnisse aus der Entstehung des Kaspa-Netzwerks einzubeziehen. Kaspa, bekannt für seine nahezu sofortigen Bestätigungszeiten, zeichnet sich als schnellste Layer-1-Plattform aus, die auf einer Proof-of-Work-Architektur arbeitet. Das Projekt erreicht derzeit eine Bestätigungsgeschwindigkeit von 1 Transaktion pro Sekunde und bestätigt eine Transaktion innerhalb von rasanten 10 Sekunden vollständig.





Während sich BDAG von Kaspa inspirieren lässt, was unterscheidet BDAG noch von diesem Pionier? Im Gegensatz zu Kaspa führt BlockDAG eine Reihe von Vorverkäufen durch, die es Anlegern ermöglichen, nach der offiziellen Einführung der Münze die Gelegenheit zu ergreifen, enorme Renditen zu erzielen. Nachdem das Netzwerk im ersten Teil des Vorverkaufs und im laufenden zweiten Teil bereits 1 Million US-Dollar in nur 24 Stunden gesammelt hat, entpuppt es sich als wahrer Kaspa-Killer.





Darüber hinaus gibt es in der Krypto-Community eine FOMO (Angst, etwas zu verpassen). Infolgedessen verkaufte BlockDAG über 1 Milliarde BDAG-Coins. Um nicht die Gelegenheit zu verpassen, das 10-fache, 20-fache oder sogar 100-fache zu verdienen, können Anleger dennoch an der Vorverkaufsreihe 2 teilnehmen, die zum Preis von 0,0015 US-Dollar erhältlich ist. Sichern Sie sich bald Ihre BDAGs, um in Zukunft höhere Renditen zu erzielen!













Inmitten des Rückgangs von Dogecoin und XRP richten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf der Suche nach Alternativen auf innovative Projekte wie DeeStream und BlockDAG. Während der DST-Vorverkauf voranschreitet, bietet es mit seiner dezentralen Streaming-Plattform eine Investitionsmöglichkeit. Aber auf dieser Suche nach Top-Kryptos zum Kaufen BlockDAG erweist sich als Kaspa-Killer, der sich durch starke Ambitionen und die Verpflichtung, das Erbe von BTC und Kaspa zu würdigen, auszeichnet und mit dem Vorverkauf für nur 0,0015 US-Dollar pro Münze eine einzigartige Investitionsmöglichkeit bietet. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit BDAG Teil der Zukunft der Krypto zu sein!





