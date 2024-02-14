BlockDAG 崛起为 Kaspa 终极杀手，预售售出 10 亿代币，震惊 Doge 和 XRP

当已建立的代币仍然存在时，为什么人们会涌向其他代币？当然，人们在一段时间后会感到无聊，他们会去寻找创新项目！ DeeStream（DST）就是这样的一个进入者，随着狗狗币（DOGE）和 XRP 的下跌，投资者现在纷纷涌向该市场。





当您探索创新项目并寻求购买顶级加密货币时， 区块DAG加密货币（BDAG） 成为“卡斯帕杀手”。 BDAG 从比特币和 Kaspa 中汲取灵感，超越了这些先驱！请继续阅读，了解 BDAG 如何一夜成名。

狗狗币（DOGE）和瑞波币（XRP）节节败退





狗狗币（DOGE）重新审视了自今年年初以来一直存在的长期水平支撑区域。在 2023 年 12 月 11 日达到 0.107 美元的峰值后，DOGE 价格在自 2023 年 6 月以来一直存在的上升平行通道内经历了下跌。尽管在该模式的中线出现反弹，但 DOGE 在阻力趋势处两次遭遇拒绝2024 年 1 月 11 日至 21 日的线。此外，DOGE 的 RSI 的看跌读数增加了谨慎的前景。





另一方面，XRP 继续应对过去几周的长期下跌，令投资者保持警惕。针对DOGE和XRP下跌的情况，投资者将注意力转向DeeStream预售。





DeeStream：改变流媒体行业

DeeStream 目前正处于预售的初始阶段，推出世界上第一个完全去中心化的流媒体平台。为了解决中心化流媒体服务中常见的问题，DST 保证用户表达自己的自由，同时保护他们免受政治正确的社交媒体人群的影响。但是，用户需要遵守法律准则，以避免任何潜在的禁令。该平台的独特之处在于其高效、无忧的资金提取流程，确保用户可以及时请求并收到资金。





DST 预售提供了一个合理的投资机会，每个代币的价格仅为 0.035 美元。随着预售的进行，在 DOGE 和 XRP 下跌的情况下，DST 成为一种投资选择。









BlockDAG 币（BDAG）：真正的 Kaspa 杀手

BlockDAG 与所有老牌加密巨头不同，它有着清晰而坚定的愿望：从比特币、Kaspa 等先驱者手中接过接力棒，以无与伦比的活力前进。该使命包括尊重和提升 Kaspa 等平台的遗产，在尊重过去和追求未来创新之间取得微妙的平衡。





在一个高度互联、快速发展的世界中，仅仅参与是不够的。要想发挥领导作用，实体不仅必须拥有远见，还必须有迅速、果断行动的勇气。速度、敏捷性和前瞻性创新不仅是属性，也是成功的必要条件。秉承这些原则，BDAG 的目标不仅仅是开拓一个利基市场；它渴望塑造一个时代，在加密货币历史上写下一个篇章，当游戏真正改变的那一刻，子孙后代将反思这一章。









BlockDAG 旨在整合 Kaspa 网络起源中的宝贵经验教训。 Kaspa 以其近乎即时的确认时间而闻名，是在工作量证明架构上运行的最快的第 1 层平台。该项目目前实现每秒1笔交易的确认速度，快速10秒内完全确认一笔交易。





虽然BDAG从Kaspa中汲取了灵感，但BDAG与这位先驱者还有什么不同呢？与Kaspa不同的是，BlockDAG正在进行一系列预售，让投资者在币正式上线后抓住获得巨额回报的机会。在第一批预售和正在进行的第二批预售中，该网络在短短 24 小时内就筹集了 100 万美元，真正成为 Kaspa 杀手。





除此之外，加密社区中还存在 FOMO（害怕错过）。结果，BlockDAG 售出了超过 10 亿枚 BDAG 代币。为了避免错过赚取 10 倍、20 倍甚至 100 倍的机会，投资者仍然可以进入第二批预售，预售价格为 0.0015 美元。尽快获得您的 BDAG，以便在未来享受更大的回报！













在狗狗币和 XRP 下跌期间，投资者将注意力转向 DeeStream 和 BlockDAG 等创新项目，以寻找替代方案。随着 DST 预售的进展，它通过其去中心化流媒体平台提供了一种投资选择。但是，在这个追求中 最值得购买的加密货币 ，BlockDAG 成为 Kaspa 杀手，以其强烈的愿望和对尊重 BTC 和 Kaspa 遗产的承诺而脱颖而出，每枚代币的预售价格仅为 0.0015 美元，提供了独特的投资机会。抓住机会，与 BDAG 一起成为加密货币未来的一部分！





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