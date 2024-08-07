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Computrabajo (DGNET Ltd) es la bolsa de empleo online líder en Latinoamérica, con presencia en 19 países y líder en 10 países. Es el portal más visitado para la búsqueda de trabajo en Colombia, Argentina, Perú, Honduras, Guatemala, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Venezuela; el segundo en México, Chile, Nicaragua y República Dominicana; y el tercero en Panamá. (y una posición competitiva en Bolivia, Puerto Rico, Paraguay y Cuba.) CompuTrabajo es la web de empleo más efectiva para todos los perfiles: especializados, de dirección y operativos. Cuenta con 128 millones de visitas al mes y 27 millones de valoraciones valoraciones sobre empresas realizadas por parte de los empleados y exempleados.
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El español dueño de Computrabajo, la plataforma con la que millones consiguen empleo
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Tue Sep 05 2023
TransMilenio tiene vacantes disponibles con salarios de dos millones de pesos para personas sin experiencia
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Thu Jun 29 2023
59 por ciento de mexicanos busca cambiar de empleo: Computrabajo
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Mon Jun 19 2023
Día del ingeniero en Perú: ¿Cuánto es el salario promedio de los egresados de esta carrera?
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Thu Jun 08 2023
Sigue EN VIVO el Sporting Cristal vs. Partido The Strongest
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Wed Jun 07 2023
45% de mexicanos se queda en su puesto: Computrabajo
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Wed Mar 15 2023
TTEC named to the Best Workplaces 2023 list in Mexico by Computrabajo for fifth consecutive year
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Wed Mar 15 2023
Eres tú, no soy yo: Malos jefes, principal causa de renuncia en México; casos crecen 33%
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Tue Mar 14 2023
UPC, Southern Copper e Interbank lideran como las mejores empresas para trabajar en Perú este 2023
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Wed Mar 08 2023
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Sat Mar 04 2023
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Sat Mar 04 2023