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Computrabajo (DGNET Ltd) es la bolsa de empleo online líder en Latinoamérica, con presencia en 19 países y líder en 10 países. Es el portal más visitado para la búsqueda de trabajo en Colombia, Argentina, Perú, Honduras, Guatemala, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Venezuela; el segundo en México, Chile, Nicaragua y República Dominicana; y el tercero en Panamá. (y una posición competitiva en Bolivia, Puerto Rico, Paraguay y Cuba.) CompuTrabajo es la web de empleo más efectiva para todos los perfiles: especializados, de dirección y operativos. Cuenta con 128 millones de visitas al mes y 27 millones de valoraciones valoraciones sobre empresas realizadas por parte de los empleados y exempleados.
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