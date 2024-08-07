BLOCKET #1163 COMPANY RANKING

Från lokal prylmarknad i Skåne 1996 till en exportsuccé i över 20 länder 2017 - idag är Blocket, som ägs av mediekoncernen Schibsted, Sveriges största marknadsplats på nätet. Här finns dagligen cirka 600 000 prylar, fordon, jobb och bostäder som annonseras ut och upptäcks av 5 miljoner unika besökare varje vecka. Värdet av alla annonser 2016 var 616 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 14 procent av Sveriges BNP. Tack vare begagnathandeln på Blocket kan 0,8 miljoner ton växthusgaser undvikas varje år. Detta kan liknas vid om Stockholm stads vägtrafik stod still i nästan 1 år. Cirka 200 medarbetare jobbar på Blocket vars kontor finns i centrala Stockholm. Läs mer om Blocket som arbetsplats här: http://www.blocket.career/. Tillsammans brinner vi för begagnathandel, miljön och att vidareutveckla Blocket - en av landets största sajter.