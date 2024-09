A Public Procurement Research Chatbot Using Coze

I have developed a COZE BOT called Public Procurement Survey, so I would like to introduce it to you.

Basic operation

Public Procurement Survey is a COZE BOT that provides bidding information posted on the websites of the Japanese government, independent administrative agencies, local governments, etc.

Enter a keyword and it will reply with the latest bidding information.

Improvements

We have developed our own plugin "kkj_plugin" to connect to the Public Service Information Portal Site Search API.

The Public Service Information Portal Site Search API outputs results in XML format, but the COZE plugin does not support XML.

Therefore, API requests are made with GAS (Public Procurement Survey_gas), and responses from the Public Procurement API are converted from XML format to JSON format using GAS.

Using Claude 3.5 Sonnet, LLM can now compile large-scale API data in the format desired by users.

Public Procurement Survey_gas is as follows.

Others

This COZE BOT was selected as the most creative bot in the Coze July AI Bot Challenge by the COZE official Discord site.

I am participating in the #AIChatbotWritingContest hosted by Coze and HackerNoon.



function doGet(e) { // クエリパラメータの取得とデフォルト値の設定 var query = e.parameter.Query; if (!query) { return ContentService.createTextOutput("Error: 'Query' parameter is required.").setMimeType(ContentService.MimeType.TEXT); } var count = e.parameter.Count || '1'; var issueDate = e.parameter.CFT_Issue_Date || '2024-04-01/'; var url = 'https://www.kkj.go.jp/api/?Query=' + encodeURIComponent(query) + '&Count=' + encodeURIComponent(count) + '&CFT_Issue_Date=' + encodeURIComponent(issueDate); var response = UrlFetchApp.fetch(url); var xml = response.getContentText(); // XMLをパース var document = XmlService.parse(xml); var root = document.getRootElement(); // SearchResults要素を取得 var searchResults = root.getChild('SearchResults'); if (!searchResults) { Logger.log("SearchResults要素が見つかりません。"); return ContentService.createTextOutput("SearchResults要素が見つかりません。").setMimeType(ContentService.MimeType.TEXT); } // SearchResult要素を取得 var searchResult = searchResults.getChildren('SearchResult'); if (searchResult.length === 0) { Logger.log("SearchResult要素が見つかりません。"); return ContentService.createTextOutput("SearchResult要素が見つかりません。").setMimeType(ContentService.MimeType.TEXT); } // データを抽出 var data = searchResult.map(function(result) { var obj = {}; result.getChildren().forEach(function(child) { obj[child.getName()] = child.getText(); }); return obj; }); // データをログに出力して確認 Logger.log(JSON.stringify(data)); // スプレッドシートにデータを書き込む var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet(); // データが存在するか確認 if (data.length > 0 && Object.keys(data[0]).length > 0) { // ヘッダーを取得 var headers = Object.keys(data[0]); // 最終行の次の行に書き込む var lastRow = sheet.getLastRow(); // ヘッダーが無い場合は追加 if (lastRow === 0) { sheet.appendRow(headers); lastRow = 1; } // データを書き込む data.forEach(function(row) { var values = headers.map(function(header) { return row[header]; }); sheet.appendRow(values); }); // 結果をJSON形式で返す return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify(data)).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON); } else { Logger.log("データが存在しないか、変換に失敗しました。"); return ContentService.createTextOutput("データが存在しないか、変換に失敗しました。").setMimeType(ContentService.MimeType.TEXT); } }