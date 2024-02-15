Vabble：DAO 和娱乐的新范式





在区块链技术正在重塑行业的时代，智能合约的使用处于创新的前沿，能够改变电影和娱乐业的格局——这个行业的颠覆时机已经成熟。





全球娱乐业正处于转折点，这是一个广泛公认的问题。新电影不再像以前那样吸引观众，人们为流媒体订阅支付过高费用，Z 一代和年轻人平均每天在 TikTok 上观看电影的时间比在 Netflix 上的时间还要多。问题出现了：智能合约如何为电影制片人和年轻消费者创造更好的娱乐产业？

介绍瓦布尔

深入研究 Vabble（白皮书链接），智能合约在应对这些挑战方面的应用变得显而易见。然而，Vabble 不仅仅是一个流媒体服务；它代表着向更具包容性和公平性的娱乐业的转变。





Vabble 通过智能合约和社区治理，对内容（包括电影、纪录片和电视剧）的分发和货币化提供无与伦比的透明度和控制力。这种方法引起了社区驱动的年轻人的共鸣，使电影制作人和工作室能够绕过传统的行业把关人，直接与观众联系。





内容创作者和年轻消费者之间的这种直接联系标志着当前娱乐行业模式的重大演变，从而带来更公平、更具吸引力的体验。

Vabble Stake：DAO 治理的新范式



Vabble 创新的核心在于其于 12 日星期一推出的质押和治理平台。不到 12 小时后，它已经质押了超过 1.2 亿个 VAB 代币，占其流通供应量的 13%。





Vabble 的 DAO 功能是其未来成功的关键，因为它允许世界各地的人们决定是否应该在 Vabble 的流媒体服务上分发电影、连续剧或纪录片，从本质上确定内容是否具有足够高的质量以进行流式传输。





Vabble 在质押方案领域的独特之处在于其对原本有争议的功能的独特方法。 Vabble 创新了一种超越传统被动收入机制的参与性质押模式，要求用户积极参与 DAO 的治理以获得质押奖励。这意味着利益相关者必须参与；否则，他们将不会在锁定期结束时收到奖励。





虽然这最初看起来很奇怪，但很明显，Vabble 致力于确保利益相关者积极参与，并确保用户直接影响流媒体平台上分发的内容类型。

质押者如何影响内容分发

在 Vabble 生态系统中，利益相关者在决定分发哪些内容方面发挥着关键作用。通过参与过程，利益相关者对新内容提案进行投票，直接影响流媒体平台的产品。





这种民主的方法确保内容反映社区的偏好，从而提高受众的参与度和满意度。此外，它还奖励创作者制作引起观众共鸣的内容，创造内容创作和消费的良性循环。





了解 Vabble 的 Stake 模型

Vabble 的质押模型以公平性和可扩展性为核心，确保根据质押规模和参与程度动态分配奖励。该模型以比例更大的奖励池份额来奖励更大的股份，并鼓励所有利益相关者积极参与 DAO 的治理，从而培育一个平衡且积极参与的社区。

质押奖励计算实例

为了阐明奖励分配机制，让我们考虑一个例子。假设初始 Vabble 质押池持有 50,000,000 VAB 代币。该池的年发行率为 9%，相当于每年 4,500,000 VAB 代币发行率，即每月约 374,850 VAB 代币。





设想：

在您质押之前：池中有 100 个用户质押总计 1,000 VAB。

您的质押：您决定质押 1,000 VAB，将总质押 VAB 加倍至 2,000 VAB。

矿池所有权：在您入股后，您立即拥有奖励池的 50%，您有权获得每月奖励的 50%，在本例中，当月奖励池为 187,425 VAB（考虑到池的每月释放率为 374,850）。

后续变化：如果您之后有其他用户质押 2,000 VAB，则质押 VAB 总量将增加至 4,000 VAB。您的池份额下降至 25%，您的每月奖励权利减少至 93,712.5 VAB。为了维持您的池份额，您必须增加您的股份头寸。



这个例子展示了奖励分配的流动性，强调了您的股份规模和参与时间的重要性。



奖励参与因素

Vabble 质押模型的一个组成部分是参与因素。此功能会根据您在 DAO 中的活动调整您的奖励，确保积极参与投票和治理的利益相关者获得全部奖励。





例如，如果在您的 30 天质押期内提出了 100 个内容分发提案，您需要对所有 100 个提案进行投票才能获得 100% 的权益奖励。对较少提案进行投票会相应减少奖励，将激励措施与积极参与相结合，并为 DAO 的治理和运营效率做出贡献。

未来的流媒体愿景

Vabble 引入参与式质押作为构建公平内容分发模型的手段，标志着 DAO 治理和区块链参与演变的重大飞跃。





一旦内容通过治理，就会分发到 Vabble 的流媒体服务，该服务是 Snapchat 和 Netflix 的混合体，凸显了他们对吸引年轻一代的关注。 Vabble 没有推出另一个 Netflix 克隆版本，而是将社交和流媒体功能结合在一起，让人们可以通过视频通话或文字聊天一起观看电影，获得流畅、无缝的体验。





该流媒体服务还集成了针对不同类型加密资产（例如 NFT）的各种实用程序。电影制片人在 DAO 提案分发阶段做出的决定允许他们指定用户可以通过将 NFT 放在钱包中来免费观看内容。









该平台还拥有好友列表、DM 等功能。虽然其技术具有创新性，但它的价格也非常具有竞争力，并且以免费增值模式运行功能和点对点、按次付费流媒体。

Vabble 有重塑娱乐业的经验吗？

随着电影发行格局的不断发展，拥有合适的人才来帮助 Vabble 将自己定位为基于区块链的 OTT 流媒体领域的领导者非常重要。上周，Vabble 很高兴地宣布与行业资深人士巴里·张伯伦 (Barry Chamberlain)、菲利普·格罗夫斯 (Philip Groves) 和乔安娜·迈尔斯 (Joanna Miles) 建立强大的新联盟。这个充满活力的三人组在关键时刻加入了Vabble 顾问委员会的John C. Hall，准备颠覆传统的电影发行模式。





约翰·C·霍尔 (John C. Hall) 带来了他作为环球影业(Universal Pictures) 前发行与营销执行副总裁的丰富经验。他的职业生涯长达数十年，参与制作了超过 408 部院线影片，涵盖从主要系列影片到奥斯卡® 获奖影片和热门大片等广泛领域。





巴里·张伯伦 (Barry Chamberlain) 是哥伦比亚广播公司国际制片厂(CBS Studios International)的前销售总裁，他凭借在各种媒体的销售、营销和复杂交易谈判方面的专业知识，成为创造数十亿美元收入并通过媒体行业的各种演变成功领导全球运营的驱动力





菲利普·格罗夫斯 (Philip Groves) 因担任 IMAX 纪录片《小行星猎人》的编剧和制片人、前IMAX 公司全球发行执行副总裁兼高级副总裁而闻名，他在将轰动一时的活动电影推向全球 IMAX 银幕方面发挥了影响力。他致力于扩大 IMAX 纪录片的影响力，为行业树立了新的基准。





加拿大Entertainment One剧院营销部前高级副总裁乔安娜·迈尔斯 (Joanna Miles) 进一步增强了董事会的专业知识。乔安娜在电影行业拥有二十多年的经验，在向加拿大观众推销《饥饿游戏》系列和《疾速追杀》系列等主要影片方面发挥了至关重要的作用。她在电影节管理和人才谈判方面的丰富背景进一步巩固了瓦布尔在行业中的地位。





Vabble 正准备在全球电影行业活动和节日上展示其突破性的方法。除了这些努力之外，Vabble 很高兴地宣布其创新的流媒体平台即将推出，其 DAO 已于 2 月 12 日星期一推出。预计此次发布，电影制作人，尤其是独立电影制作人，已受邀使用 Vabble 来分发其内容。这种早期访问为寻求驾驭发行环境的创作者提供了一种低成本、高效的替代方案。





Vabble 顾问委员会的这一战略扩张标志着公司发展历程的新篇章，承诺重新定义电影发行范式并提升区块链在娱乐行业中的作用。





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注意：本新闻稿仅供参考，不应被视为财务建议。参与质押涉及风险，个人在参与 VAB DAO 生态系统之前应做好研究



