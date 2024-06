Vabble: Ein neues Paradigma in DAO und Unterhaltung

In einer Zeit, in der die Blockchain-Technologie Branchen umgestaltet, steht der Einsatz intelligenter Verträge an der Spitze der Innovation und kann die Film- und Unterhaltungslandschaft verändern – einen Sektor, der reif für Umwälzungen ist.





Es ist ein weithin anerkanntes Problem, dass sich die globale Unterhaltungsindustrie an einem Wendepunkt befindet. Neue Filme fesseln das Publikum nicht mehr so wie früher, die Leute zahlen zu viel für Streaming-Abonnements und die Generation Z und jünger verbringt an einem durchschnittlichen Tag mehr Zeit damit, Filme auf TikTok als auf Netflix anzusehen. Es stellt sich die Frage: Wie können intelligente Verträge dazu beitragen, eine bessere Unterhaltungsindustrie sowohl für Filmemacher als auch für junge Verbraucher zu schaffen?

Wir stellen Vabble vor

Bei einem tiefen Einblick in Vabble (Whitepaper-Link) wird die Anwendung intelligenter Verträge zur Bewältigung dieser Herausforderungen deutlich. Vabble ist jedoch mehr als nur ein Streaming-Dienst; Es stellt einen Wandel hin zu einer integrativeren und gerechteren Unterhaltungsindustrie dar.





Vabble bietet beispiellose Transparenz und Kontrolle über die Verbreitung und Monetarisierung von Inhalten – einschließlich Filmen, Dokumentationen und Serien – durch intelligente Verträge und Community-Governance. Dieser Ansatz kommt bei der Community-orientierten Jugend gut an und ermöglicht es Filmemachern und Studios, direkt mit ihrem Publikum in Kontakt zu treten und die traditionellen Gatekeeper der Branche zu umgehen.





Diese direkte Verbindung zwischen Content-Erstellern und jugendlichen Verbrauchern stellt eine bedeutende Weiterentwicklung des aktuellen Modells der Unterhaltungsbranche dar und führt zu einem gerechteren und ansprechenderen Erlebnis.

Vabble Staking: Ein neues Paradigma in der DAO-Governance



Das Herzstück der Innovation von Vabble ist seine Staking- und Governance-Plattform, die am Montag, dem 12., gestartet wurde. Weniger als 12 Stunden später waren bereits über 120 Millionen VAB-Tokens eingesetzt, was 13 % des zirkulierenden Angebots entspricht.





Die DAO-Funktion von Vabble ist der Schlüssel zu seinem zukünftigen Erfolg, da sie es Menschen weltweit ermöglicht, zu entscheiden, ob ein Film, eine Serie oder eine Dokumentation über den Streaming-Dienst von Vabble verbreitet werden soll, und im Wesentlichen bestimmt, ob der Inhalt qualitativ hochwertig genug ist, um gestreamt zu werden.





Vabble zeichnet sich in der Welt der Einsatzprogramme durch seinen einzigartigen Ansatz für eine ansonsten umstrittene Funktion aus. Vabble hat ein Modell des partizipativen Einsatzes entwickelt, das über traditionelle Mechanismen des passiven Einkommens hinausgeht, indem es von den Nutzern verlangt, sich aktiv an der Governance des DAO zu beteiligen, um ihre Einsatzprämien zu erhalten. Das bedeutet, dass sich die Staker engagieren müssen; andernfalls erhalten sie ihre Belohnungen am Ende ihrer Sperrfrist nicht.





Obwohl dies zunächst seltsam erscheinen mag, ist es klar, dass sich Vabble darauf konzentriert, sicherzustellen, dass Interessengruppen aktiv einbezogen werden, und sicherzustellen, dass Benutzer direkten Einfluss auf die Arten von Inhalten haben, die auf der Streaming-Plattform verbreitet werden.

Wie Staker die Inhaltsverteilung beeinflussen

Im Vabble-Ökosystem spielen Staker eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung, welche Inhalte verbreitet werden. In einem partizipativen Prozess stimmen die Akteure über Vorschläge für neue Inhalte ab und haben so direkten Einfluss auf das Angebot der Streaming-Plattform.





Dieser demokratische Ansatz stellt sicher, dass der Inhalt die Vorlieben der Community widerspiegelt, was zu einem engagierteren und zufriedeneren Publikum führt. Darüber hinaus belohnt es Ersteller für die Produktion von Inhalten, die bei den Zuschauern Anklang finden, wodurch ein positiver Kreislauf aus der Erstellung und dem Konsum von Inhalten entsteht.





Das Absteckmodell von Vabble verstehen

Das Einsatzmodell von Vabble, dessen Kern auf Fairness und Skalierbarkeit ausgelegt ist, gewährleistet eine dynamische Zuteilung von Belohnungen basierend auf der Höhe des Einsatzes und der Höhe der Beteiligung. Dieses Modell belohnt größere Einsätze mit einem proportional größeren Anteil am Belohnungspool und fördert die aktive Teilnahme aller Beteiligten an der DAO-Governance, wodurch eine ausgewogene und engagierte Gemeinschaft gefördert wird.

Praktisches Beispiel für die Berechnung der Einsatzprämien

Um den Belohnungsverteilungsmechanismus zu verdeutlichen, betrachten wir ein Beispiel. Angenommen, der anfängliche Vabble-Stake-Pool enthält 50.000.000 VAB-Token. Die für diesen Pool festgelegte jährliche Emissionsrate beträgt 9 %, was einer Emissionsrate von 4.500.000 VAB-Token pro Jahr oder etwa 374.850 VAB-Token pro Monat entspricht.





Szenario:

Vor Ihrem Einsatz: Der Pool hat 100 Benutzer, die insgesamt 1.000 VAB einsetzen.

Ihr Einsatz: Sie beschließen, 1.000 VAB zu setzen, wodurch sich der insgesamt eingesetzte VAB auf 2.000 VAB verdoppelt.

Eigentum am Pool: Unmittelbar nach Ihrem Einsatz besitzen Sie 50 % des Belohnungspools und haben Anspruch auf 50 % der monatlichen Belohnungen, in diesem Fall 187.425 VAB für den Monat, angesichts der monatlichen Freigaberate des Pools oder 374.850.

Nachfolgende Änderung: Wenn nach Ihnen ein anderer Benutzer 2.000 VAB einsetzt, erhöht sich der insgesamt eingesetzte VAB auf 4.000 VAB. Ihr Anteil am Pool sinkt auf 25 %, wodurch sich Ihr monatlicher Prämienanspruch auf 93.712,5 VAB verringert. Um Ihren Poolanteil aufrechtzuerhalten, müssen Sie Ihre Einsatzposition erhöhen.



Dieses Beispiel verdeutlicht die fließende Natur der Belohnungsverteilung und betont die Bedeutung sowohl der Höhe Ihres Einsatzes als auch des Zeitpunkts Ihrer Teilnahme.



Beteiligungsfaktor bei Belohnungen

Ein wesentlicher Aspekt des Absteckmodells von Vabble ist der Beteiligungsfaktor. Diese Funktion passt Ihre Belohnung basierend auf Ihrer Aktivität innerhalb der DAO an und stellt sicher, dass Staker, die sich aktiv an Abstimmungen und Governance beteiligen, den vollen Umfang ihrer Belohnungen erhalten.





Wenn beispielsweise während Ihres 30-tägigen Einsatzzeitraums 100 Vorschläge zur Inhaltsverteilung vorgelegt werden, müssen Sie über alle 100 Vorschläge abstimmen, um 100 % Ihrer berechtigten Belohnungen zu erhalten. Wenn über weniger Vorschläge abgestimmt wird, sinkt die Belohnung proportional, wodurch Anreize mit aktiver Teilnahme in Einklang gebracht werden und zur Governance und operativen Effizienz der DAO beigetragen wird.

Eine Streaming-Vision für die Zukunft

Vabbles Einführung des partizipativen Einsatzes als Mittel zum Aufbau eines fairen Content-Verteilungsmodells markiert einen bedeutenden Sprung in der Entwicklung der DAO-Governance und der Blockchain-Beteiligung.





Sobald Inhalte die Governance durchlaufen, werden sie an den Streaming-Dienst Vabble verteilt, der eine Mischung aus Snapchat und Netflix ist, was den Fokus des Unternehmens auf die Einbindung jüngerer Generationen unterstreicht. Anstatt einen weiteren Netflix-Klon auf den Markt zu bringen, hat Vabble soziale und Streaming-Funktionen kombiniert, sodass Menschen reibungslos und nahtlos gemeinsam Filme über Videoanrufe oder Textchats ansehen können.





Der Streaming-Dienst hat auch verschiedene Dienstprogramme für verschiedene Arten von Krypto-Assets, wie zum Beispiel NFTs, integriert. Entscheidungen, die der Filmemacher während der DAO-Vorschlagsphase der Verbreitung trifft, ermöglichen es ihm, festzulegen, welche NFT-Sammlungen Benutzer zum kostenlosen Ansehen von Inhalten verwenden dürfen, indem sie den NFT in ihrer Brieftasche behalten.









Die Plattform bietet außerdem Funktionen wie Freundeslisten, DMs und vieles mehr. Die Technologie ist zwar innovativ, aber auch preislich sehr wettbewerbsfähig und basiert auf einem Freemium-Modell für Funktionen und Peer-to-Peer-Pay-per-View-Streaming.

Hat Vabble die Erfahrung, die Unterhaltungsindustrie neu zu erfinden?

Da sich die Landschaft des Filmvertriebs ständig weiterentwickelt, ist es wichtig, die richtigen Leute zu haben, die Vabble dabei helfen, sich als Marktführer im Blockchain-basierten OTT-Streaming zu positionieren. Letzte Woche freute sich Vabble, eine starke neue Zusammenarbeit mit den Branchenveteranen Barry Chamberlain, Philip Groves und Joanna Miles bekannt zu geben. Dieses dynamische Trio schließt sich John C. Hall in Vabbles Beirat in einem kritischen Moment an, der im Begriff ist, traditionelle Filmvertriebsmodelle zu durchbrechen.





John C. Hall bringt seine umfangreiche Erfahrung als ehemaliger Executive Vice President of Distribution & Marketing bei Universal Pictures ein. Seine jahrzehntelange Karriere umfasst die Arbeit an über 408 Kinoveröffentlichungen, die ein breites Spektrum von großen Franchise-Titeln über Oscar®-Gewinner bis hin zu Blockbuster-Hits abdecken.





Barry Chamberlain, ehemaliger Vertriebspräsident von CBS Studios International , bringt sein Fachwissen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und komplizierte Vertragsverhandlungen in allen Medien ein und war eine treibende Kraft bei der Generierung von Umsätzen in Milliardenhöhe und der erfolgreichen Führung globaler Geschäfte durch verschiedene Entwicklungen in der Medienbranche





Philip Groves, gefeiert für seine Arbeit als Autor und Produzent der IMAX-Dokumentation ASTEROID HUNTERS und ehemaliger EVP of Worldwide Distribution und SVP der IMAX Corporation , bringt seinen Einfluss bei der weltweiten Einführung von Blockbuster-Eventfilmen auf IMAX-Leinwände ein. Sein Engagement für die Erweiterung der Reichweite von IMAX-Dokumentarfilmen hat neue Maßstäbe in der Branche gesetzt.





Joanna Miles, ehemalige SVP of Theatrical Marketing, Entertainment One , Kanada, stärkt die Fachkompetenz des Vorstands weiter. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Filmindustrie hat Joanna eine entscheidende Rolle bei der Vermarktung großer Titel wie der „Die Tribute von Panem“-Reihe und der „John Wick“-Reihe für das kanadische Publikum gespielt. Ihr umfassender Hintergrund im Filmfestivalmanagement und in der Talentverhandlung stärkt Vabbles Position in der Branche weiter.





Vabble bereitet sich darauf vor, seinen bahnbrechenden Ansatz auf Veranstaltungen und Festivals der Filmbranche weltweit vorzustellen. Parallel zu diesen Bemühungen gibt Vabble mit Freude bekannt, dass seine innovative Streaming-Plattform bald eingeführt wird und sein DAO am Montag, dem 12. Februar, gestartet ist. Im Vorfeld dieses Starts sind Filmemacher, insbesondere aus dem Indie-Bereich, bereits eingeladen, Vabble für die Verbreitung ihrer Inhalte zu nutzen. Dieser frühe Zugriff bietet eine kostengünstige und effiziente Alternative für Entwickler, die sich in der Vertriebslandschaft zurechtfinden möchten.





Diese strategische Erweiterung des Vabble-Beirats markiert ein neues Kapitel auf der Reise des Unternehmens und verspricht, die Paradigmen des Filmvertriebs neu zu definieren und die Rolle der Blockchain in der Unterhaltungsbranche zu stärken.





Weitere Informationen zu Vabble's finden Sie, indem Sie deren Website besuchen, auf X folgen und ihrer Community beitreten:

Hinweis: Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als Finanzberatung betrachtet werden. Die Teilnahme am Staking birgt Risiken und Einzelpersonen sollten ihre Recherche durchführen, bevor sie sich am VAB DAO-Ökosystem beteiligen