Vabbal: um novo paradigma em DAO e entretenimento

Numa era em que a tecnologia blockchain está a remodelar as indústrias, a utilização de contratos inteligentes está na vanguarda da inovação, capaz de transformar o panorama do cinema e do entretenimento – um setor pronto para a disrupção.





É uma questão amplamente reconhecida que a indústria global do entretenimento se encontra num ponto de viragem. Os novos filmes não cativam mais o público como antes, as pessoas estão pagando caro por assinaturas de streaming e a geração Z e os mais jovens passam mais tempo assistindo filmes no TikTok do que no Netflix em um dia normal. Surge a questão: como podem os contratos inteligentes contribuir para a criação de uma indústria de entretenimento melhor, tanto para os cineastas como para os consumidores jovens?

Apresentando o Vabble

Aprofundando-se no Vabble (link do whitepaper), a aplicação de contratos inteligentes para enfrentar esses desafios torna-se evidente. No entanto, o Vabbal transcende ser apenas um serviço de streaming; representa uma mudança em direção a uma indústria de entretenimento mais inclusiva e equitativa.





Vabble oferece transparência e controle incomparáveis sobre a distribuição e monetização de conteúdo – incluindo filmes, documentários e séries – por meio de contratos inteligentes e governança comunitária. Esta abordagem repercute nos jovens orientados para a comunidade e permite que cineastas e estúdios se conectem diretamente com o seu público, contornando os guardiões tradicionais da indústria.





Esta ligação direta entre criadores de conteúdos e consumidores jovens marca uma evolução significativa em relação ao modelo atual da indústria do entretenimento, resultando numa experiência mais justa e envolvente.

Vabble Staking: Um Novo Paradigma na Governança DAO



No centro da inovação da Vabble está sua plataforma de staking e governança, lançada na segunda-feira, dia 12. Menos de 12 horas depois, já tinha mais de 120 milhões de tokens VAB apostados, representando 13% de sua oferta circulante.





A função DAO do Vabbal é fundamental para seu sucesso futuro, pois permite que pessoas em todo o mundo decidam se um filme, série ou documentário deve ser distribuído no serviço de streaming do Vabble, essencialmente determinando se o conteúdo é de qualidade alta o suficiente para ser transmitido.





Onde o Vabbal se distingue no mundo dos esquemas de piquetagem é através de sua abordagem única ao que de outra forma seria uma função controversa. Vabble inovou em um modelo de aposta participativa que transcende os mecanismos tradicionais de renda passiva, exigindo que os usuários participem ativamente na governança do DAO para receber suas recompensas de aposta. Isto significa que os intervenientes devem envolver-se; caso contrário, eles não receberão suas recompensas no final do período de bloqueio.





Embora isso possa inicialmente parecer estranho, está claro que o Vabbal está focado em garantir que as partes interessadas estejam ativamente envolvidas e em garantir que os usuários influenciem diretamente os tipos de conteúdo distribuídos na plataforma de streaming.

Como os Stakers influenciam a distribuição de conteúdo

No ecossistema Vabbal, os stakers desempenham um papel crítico na decisão de qual conteúdo será distribuído. Através de um processo participativo, os stakeholders votam nas propostas de novos conteúdos, influenciando diretamente as ofertas da plataforma de streaming.





Esta abordagem democrática garante que o conteúdo reflita as preferências da comunidade, levando a um público mais engajado e satisfeito. Além disso, recompensa os criadores pela produção de conteúdo que repercute nos espectadores, criando um ciclo virtuoso de criação e consumo de conteúdo.





Compreendendo o modelo de piquetagem do Vabbal

O modelo de staking do Vabble, projetado com justiça e escalabilidade em sua essência, garante uma alocação dinâmica de recompensas com base no tamanho da aposta e no nível de participação. Este modelo recompensa as participações maiores com uma parcela proporcionalmente maior do conjunto de recompensas e incentiva a participação ativa na governança do DAO por todas as partes interessadas, promovendo uma comunidade equilibrada e engajada.

Exemplo prático de cálculo de recompensas de staking

Para esclarecer o mecanismo de distribuição de recompensas, consideremos um exemplo. Suponha que o pool inicial de staking do Vabble contenha 50 milhões de tokens VAB. A taxa de emissão anual definida para este pool é de 9%, traduzindo-se em uma taxa de emissão de 4.500.000 tokens VAB por ano, ou aproximadamente 374.850 tokens VAB por mês.





Cenário:

Antes da sua aposta: O pool tem 100 usuários apostando um total de 1.000 VAB.

Sua aposta: Você decide apostar 1.000 VAB, dobrando o VAB total apostado para 2.000 VAB.

Propriedade do Pool: Imediatamente após a sua aposta, você possui 50% do pool de recompensas, dando direito a 50% das recompensas mensais, neste caso, 187.425 VAB do mês, dada a taxa de liberação mensal do pool ou 374.850.

Alteração subsequente: Se outro usuário apostar 2.000 VAB depois de você, o VAB total apostado aumenta para 4.000 VAB. Sua participação no pool cai para 25%, reduzindo seu direito à recompensa mensal para 93.712,5 VAB. Para manter a sua participação no pool, você deve aumentar a sua posição de participação.



Este exemplo demonstra a natureza fluida da distribuição de recompensas, enfatizando a importância do tamanho da sua aposta e do momento da sua participação.



Fator de participação nas recompensas

Um aspecto integrante do modelo de piquetagem do Vabble é o fator de participação. Este recurso ajusta sua recompensa com base em sua atividade dentro do DAO, garantindo que os stakers que participam ativamente na votação e na governança recebam toda a extensão de suas recompensas.





Por exemplo, se 100 propostas de distribuição de conteúdo forem apresentadas durante o período de staking de 30 dias, você precisará votar em todas as 100 propostas para receber 100% das recompensas que tem direito. Votar em menos propostas diminui proporcionalmente a recompensa, alinhando incentivos com participação ativa e contribuindo para a governança e eficácia operacional do DAO.

Uma visão de streaming para o futuro

A introdução do staking participativo pela Vabble como um meio de construir um modelo justo de distribuição de conteúdo marca um salto significativo na evolução da governança do DAO e da participação no blockchain.





Depois que o conteúdo passa pela governança, ele é distribuído para o serviço de streaming da Vabbal, que é um híbrido de Snapchat e Netflix, destacando seu foco no envolvimento das gerações mais jovens. Em vez de lançar outro clone do Netflix, o Vabbal combinou recursos sociais e de streaming, permitindo que as pessoas assistissem a filmes juntas por meio de videochamadas ou bate-papo por texto em uma experiência tranquila e contínua.





O serviço de streaming também integrou vários utilitários para diferentes tipos de ativos criptográficos, como NFTs. As decisões tomadas pelo cineasta durante a fase de distribuição da proposta do DAO permitem-lhe especificar quais coleções de NFT os usuários podem usar para assistir conteúdo gratuitamente, mantendo o NFT em sua carteira.









A plataforma também possui recursos como listas de amigos, DMs e muito mais. Embora sua tecnologia seja inovadora, ela também tem um preço muito competitivo e opera em um modelo freemium para recursos e streaming ponto a ponto, Pay Per View.

A Vabbal tem experiência para reinventar a indústria do entretenimento?

À medida que o cenário da distribuição de filmes continua a evoluir, é importante ter as pessoas certas para ajudar a Vabbal a se posicionar como líder em streaming OTT baseado em blockchain. Na semana passada, Vabbal teve o prazer de anunciar um novo e poderoso alinhamento com os veteranos da indústria Barry Chamberlain, Philip Groves e Joanna Miles. Este trio dinâmico junta-se a John C. Hall no Conselho Consultivo da Vabbal num momento crítico, pronto para perturbar os modelos tradicionais de distribuição de filmes.





John C. Hall traz sua vasta experiência como ex-vice-presidente executivo de distribuição e marketing da Universal Pictures. Sua carreira, que se estende por várias décadas, inclui o trabalho em mais de 408 lançamentos teatrais, abrangendo um amplo espectro, desde grandes franquias até vencedores do Oscar® e sucessos de bilheteria.





Barry Chamberlain, ex-presidente de vendas da CBS Studios International , traz sua experiência em vendas, marketing e negociações complexas em todos os meios e tem sido uma força motriz na geração de receitas multibilionárias e na liderança bem-sucedida de operações globais através de várias evoluções na indústria de mídia





Philip Groves, celebrado por seu trabalho como escritor e produtor do documentário IMAX ASTEROID HUNTERS e ex-vice-presidente executivo de distribuição mundial e vice-presidente sênior da IMAX Corporation , traz sua influência ao trazer filmes de sucesso de bilheteria para telas IMAX em todo o mundo. Seu compromisso em expandir o alcance dos documentários IMAX estabeleceu novos padrões na indústria.





Aprimorando ainda mais a experiência do conselho está Joanna Miles, ex-vice-presidente sênior de marketing teatral da Entertainment One , Canadá. Com mais de duas décadas de experiência na indústria cinematográfica, Joanna desempenhou um papel crucial no marketing de títulos importantes, como a franquia Jogos Vorazes e a franquia John Wick, para o público canadense. Sua extensa experiência em gestão de festivais de cinema e negociação de talentos fortalece ainda mais a posição da Vabbal na indústria.





A Vabble está se preparando para mostrar sua abordagem inovadora em eventos e festivais da indústria cinematográfica em todo o mundo. Juntamente com esses esforços, a Vabbal tem o prazer de anunciar que sua inovadora plataforma de streaming será lançada em breve e seu DAO será lançado na segunda-feira, 12 de fevereiro. Antecipando-se a este lançamento, os cineastas, especialmente os do setor independente, já estão convidados a utilizar o Vabbal para distribuição de seu conteúdo. Esse acesso antecipado oferece uma alternativa eficiente e de baixo custo para criadores que buscam navegar no cenário de distribuição.





Esta expansão estratégica do Conselho Consultivo da Vabble marca um novo capítulo na jornada da empresa, prometendo redefinir os paradigmas da distribuição de filmes e elevar o papel do blockchain na indústria do entretenimento.





Encontre mais informações sobre o Vabbal visitando o site, seguindo no X e juntando-se à comunidade:

X | Telegrama | Discórdia



Nota: Este comunicado de imprensa tem apenas fins informativos e não deve ser considerado um conselho financeiro. Participar de staking envolve riscos, e os indivíduos devem fazer suas pesquisas antes de se envolverem no ecossistema VAB DAO