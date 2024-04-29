OpenCred 如何使用代币化在线建立信任





在本期“初创企业背后”系列中，我们与 OpenCred 富有远见的创始人 Zad 进行了交谈，探讨了在 Web3 环境中将信任代币化的革命性概念。作为斯坦福认证的区块链和密码学专家，Zad 讨论了 OpenCred 的创立、其通过 eSFT 代币实现数字身份的独特方法，以及其重塑在线社交和经济互动的雄心勃勃的使命。





Ishan Pandey：嗨，Zad，很高兴您能来参加我们的“Web3 创新者”系列。您能向我们介绍一下您的背景以及您创建 OpenCred 的动机吗？





Zad：作为区块链战略研究生和斯坦福认证的密码学专家，我花了数年时间在资产代币化、DID 和网络安全方面进行前沿研究。信任实际上是最难衡量和量化的事物之一，无论是“现实生活”还是在线。现在有了区块链和代币，我们终于有了以新颖方式解决这个问题的工具。我创立 OpenCred 是为了将代币化的信任带入 Web3 行业，释放社会关系中隐藏的潜力，并最终实现去中心化社会的建立。





Ishan Pandey：您能先解释一下什么是 OpenCred 以及它旨在填补 Web3 领域的哪些具体空白吗？





Zad： OpenCred 是一种去中心化的 Web3 信用协议，它采用一种名为“eSFT”的新代币标准，将信任关系代币化为有形且可量化的经济资产。我们的愿景是让用户能够通过其在线活动获利，同时保证数据隐私和所有权。通过提供基于区块链的建立和衡量信任关系的解决方案，OpenCred 填补了 Web3 生态系统中的一个关键空白：无需依赖中心化中介机构或 KYC 即可实现值得信赖的互动和协作。





Ishan Pandey：在演讲中，您提到 OpenCred 为 Web3 引入了突破性的信任值（信用）量化。您能详细说明一下它的工作原理以及它的重要性吗？





Zad： OpenCred 聚合了链上数据（例如 DeFi TVL、智能合约交互）和链下数据（例如社交媒体关注者和交互），以 CRED 代币的形式将信任代币化。这意味着用户可以通过增加在线活动和足迹来提高个人信任价值。每个 CRED 对用户来说都是唯一的，并且包含许多可替代的分数代币 (ST)，这些分数代币决定了用户 CRED 的价值。通过提供一种可衡量和客观的方法来评估可信度，OpenCred 可以在各种 Web3 应用程序（例如社交媒体、电子商务、DeFi 和游戏）中实现安全、可追溯和高效的基于信任的交互。这种突破性的机制对于在数字空间中培育值得信赖的环境以及在从 B2B 到 B2C 再到 C2B 再到 C2C 的许多领域中实现无数新用例至关重要。





Ishan Pandey： CRED 代币似乎是 OpenCred 生态系统的关键组成部分。您能解释一下它作为半同质化代币的双重性质吗？它如何代表身份和可信度？这种设计如何使您的平台用户受益？





Zad： CRED 代币是 OpenCred 的一项突破性创新，它创建了一种新的代币标准，我们称之为嵌入式半同质代币 (eSFT)，它结合了不可同质（唯一）和可同质（可互换）属性。代币的不可同质部分代表用户在 OpenCred 协议中的唯一身份，确保每个用户都有独特且可验证的存在。另一方面，代币的可同质部分量化了用户的可信度，该可信度由他们的互动（链上和链下）以及他们从他人那里收到的 CRED 代币数量决定。这种设计使用户能够通过在线活动和社交关系获利，从而使用户受益。此外，通过将信任代币化并使其可量化和有形化，我们正在创造一种以前根本不存在的新型资产，从而创造巨大的价值。





Ishan Pandey：用户之间发送 CRED 如何促进在 Web3 中构建可信任且可量化的社交图谱？





Zad：当一个用户向另一个用户发送 CRED 代币时，他们实际上是在建立一种信任关系，这种信任关系会记录在区块链上。此交易表示发送者根据他们的互动、声誉或其他因素在一定程度上信任接收者。随着用户继续互动并向彼此发送 CRED 代币，一个动态的、不断发展的链上社交图谱就会出现。社交图谱是可量化和可追踪的。这种信任量化使用户能够在与他人互动时做出明智的决定，因为他们可以根据潜在合作者、合作伙伴或服务提供商在社交图中的位置来评估他们的可信度。





Ishan Pandey： OpenCred 将自己定位为“信任即服务”的提供商，您如何确保协议生成的信任指标的可靠性和安全性？





Zad：在激励用户和确保信任关系真实性之间显然存在着摩擦。我们意识到了这一点，并将通过多种方式解决这个问题。首先，我们将把 CRED 的发送与“关注”、“喜欢”等一些操作联系起来，这样 CRED 的转移就与建立有意义的信任关系相对应。其次，我们将对 sybil 攻击者和其他恶意行为实施惩罚。此外，OpenCred 实施了一种多层治理模式，涉及社区参与和分散决策。这种方法有助于维护信任指标的完整性和公平性，因为社区可以集体监控和标记任何可疑活动或操纵信任分数的企图。为了进一步提高信任指标的可靠性，OpenCred 采用了声誉质押机制，用户需要质押我们治理代币的一部分来参与信任建设活动。OpenCred 非常重视用户教育和意识。通过提供使用信任协议的明确指南、教程和最佳实践。





Ishan Pandey：您计划如何推动采用并发展 OpenCred 生态系统，特别是在吸引用户和开发人员方面？





Zad： OpenCred 积极寻求与各个领域的成熟 Web3 项目建立合作伙伴关系和协作，例如社交媒体、电子商务、游戏和去中心化金融 (DeFi)。我们目前已与 10 多个 Web3 项目建立了合作伙伴关系，这些项目的每日活跃用户接近 100 万，一旦我们的协议上线，他们便会立即加入。为了吸引开发人员，OpenCred 将提供一系列工具、SDK 和文档，以促进其信任协议与各种应用程序的集成。该协议将提供开发人员补助、黑客马拉松和赏金计划，以激励创新的基于信任的解决方案的创建。





通过培育充满活力的开发者社区并提供必要的资源和支持，OpenCred 旨在加速开发利用其信任基础设施的各种 dApp。OpenCred 的代币经济模型旨在激励用户参与和生态系统发展。治理代币是 OpenCred 生态系统内的主要交互方式，用于建立信任关系、质押和访问基于信任的服务。该协议将实施奖励系统，激励用户积极参与信任建设活动，例如提供准确的信任评估、质押代币以及为网络安全做出贡献。这些激励措施将推动用户采用并鼓励长期参与 OpenCred 生态系统。





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