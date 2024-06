Como o OpenCred usa tokenização para construir confiança online

Nesta sessão da nossa série "Behind the Startup", conversamos com Zad, o visionário fundador do OpenCred, para explorar o conceito revolucionário de tokenização da confiança no ambiente Web3. Como especialista certificado em Stanford em blockchain e criptografia, Zad discute o início do OpenCred, sua abordagem única à identidade digital por meio de tokens eSFT e sua ambiciosa missão de remodelar as interações sociais e econômicas online.





Ishan Pandey: Olá Zad, é ótimo ter você aqui para nossa série "Inovadores na Web3". Você pode nos contar sobre sua experiência e o que o levou a criar o OpenCred?





Zad: Como pós-graduado em Estratégia Blockchain e especialista em criptografia certificado por Stanford, passei anos conduzindo pesquisas de ponta em tokenização de ativos, DID e segurança cibernética. A confiança é na verdade uma das coisas mais difíceis de medir e quantificar, não importa “IRL” ou online. Agora, com o blockchain e os tokens, finalmente temos as ferramentas para resolver esse problema de uma forma inovadora. Fundei a OpenCred para trazer confiança tokenizada à indústria Web3, libertar o potencial oculto que reside nas relações sociais e, eventualmente, permitir o estabelecimento de uma sociedade descentralizada.





Ishan Pandey: Você poderia começar explicando o que é OpenCred e que lacuna específica no espaço Web3 ele pretende preencher?





Zad: OpenCred é um protocolo de crédito Web3 descentralizado que aplica um novo padrão de token chamado “eSFT” para tokenizar relações de confiança em ativos econômicos tangíveis e quantificáveis. Nossa visão é capacitar os usuários a monetizar suas atividades online, garantindo ao mesmo tempo a privacidade e a propriedade dos dados. Ao fornecer uma solução baseada em blockchain para estabelecer e medir relações de confiança, o OpenCred preenche uma lacuna crucial no ecossistema Web3: permitir interações e colaboração confiáveis sem depender de intermediários centralizados ou KYC.





Ishan Pandey: Na apresentação, você menciona que o OpenCred introduz uma quantificação de valor de confiança (crédito) inovadora para Web3. Você pode explicar como isso funciona e por que é importante?





Zad: OpenCred agrega dados on-chain (por exemplo, DeFi TVL, interações de contratos inteligentes) e off-chain (por exemplo, seguidores e interações em mídias sociais) para tokenizar a confiança na forma de tokens CRED. Isso significa que os usuários podem aumentar seu valor de confiança pessoal aumentando sua atividade e presença online. Cada CRED é exclusivo para o usuário e contém uma série de Score Tokens (ST) fungíveis que determinam o valor do CRED de um usuário. Ao fornecer assim uma forma mensurável e objetiva de avaliar a confiabilidade, o OpenCred permite interações seguras, rastreáveis e eficientes baseadas em confiança em vários aplicativos Web3, como mídia social, comércio eletrônico, DeFi e jogos. Este mecanismo inovador é crucial para promover um ambiente confiável no espaço digital e permitir inúmeros novos casos de uso em muitas áreas, de B2B a B2C, de C2B a C2C.





Ishan Pandey: O token CRED parece ser um componente chave do ecossistema OpenCred. Você pode explicar sua dupla natureza como token semifungível e como ele representa identidade e confiabilidade? E como esse design beneficia os usuários da sua plataforma?





Zad: Os tokens CRED são uma inovação revolucionária do OpenCred, criando um novo padrão de token que chamamos de token semifungível incorporado (eSFT) que combina propriedades não fungíveis (únicas) e fungíveis (intercambiáveis). A parte não fungível do token representa a identidade única de um usuário dentro do protocolo OpenCred, garantindo que cada usuário tenha uma presença distinta e verificável. Por outro lado, a parte fungível do token quantifica a confiabilidade do usuário, que é determinada por suas interações (on-chain e off-chain) e pela quantidade de tokens CRED que recebe de terceiros. Este design beneficia os usuários, permitindo-lhes monetizar suas atividades online e relações sociais. Além disso, ao tokenizar a confiança e torná-la quantificável e tangível, estamos a criar um novo tipo de ativo que simplesmente não existia antes, criando assim um enorme valor.





Ishan Pandey: Como o envio de CRED entre usuários facilita a construção de um gráfico social confiável e quantificável na Web3?





Zad: Quando um usuário envia tokens CRED para outro usuário, ele está essencialmente estabelecendo uma relação de confiança que é registrada no blockchain. Esta transação significa que o remetente confia no destinatário até certo ponto, com base em suas interações, reputação ou outros fatores. À medida que os usuários continuam a interagir e a enviar tokens CRED entre si, surge um gráfico social on-chain dinâmico e em evolução. O gráfico social é quantificável e rastreável. Esta quantificação da confiança permite aos utilizadores tomar decisões informadas ao interagir com outras pessoas, pois podem avaliar a fiabilidade de potenciais colaboradores, parceiros ou prestadores de serviços com base na sua posição no gráfico social.





Ishan Pandey: Com o OpenCred se posicionando como um provedor de “Confiança como Serviço”, como você garante a confiabilidade e a segurança das métricas de confiança geradas pelo seu protocolo?





Zad: Há um claro atrito entre incentivar os usuários, por um lado, e garantir a autenticidade das relações de confiança, por outro. Estamos cientes disso e enfrentaremos esse problema de várias maneiras. Em primeiro lugar, associaremos o envio do CRED a algumas ações como “seguir”, “curtir”, etc., para que a transferência do CRED corresponda ao estabelecimento de uma relação de confiança significativa. Em segundo lugar, implementaremos punições para atacantes de sybil e outros comportamentos maliciosos. Além disso, o OpenCred implementa um modelo de governança multicamadas que envolve a participação da comunidade e a tomada de decisões descentralizada. Esta abordagem ajuda a manter a integridade e a justiça das métricas de confiança, uma vez que a comunidade pode monitorizar e sinalizar colectivamente quaisquer actividades suspeitas ou tentativas de manipular as pontuações de confiança. Para aumentar ainda mais a confiabilidade das métricas de confiança, o OpenCred incorpora um mecanismo de piquetagem de reputação, onde os usuários são obrigados a apostar uma parte de nossos tokens de governança para participar de atividades de construção de confiança. OpenCred dá forte ênfase à educação e conscientização do usuário. Fornecendo diretrizes claras, tutoriais e práticas recomendadas para usar o protocolo de confiança.





Ishan Pandey: Como você planeja impulsionar a adoção e fazer crescer o ecossistema OpenCred, especialmente em termos de atrair usuários e desenvolvedores?





Zad: OpenCred busca ativamente parcerias e colaborações com projetos Web3 estabelecidos em vários setores, como mídia social, comércio eletrônico, jogos e finanças descentralizadas (DeFi). Atualmente estabelecemos parcerias com mais de 10 projetos Web3 com cerca de 1 milhão de usuários ativos diariamente, prontos para integrar nosso protocolo assim que estiver no ar. Para atrair desenvolvedores, o OpenCred fornecerá uma gama de ferramentas, SDKs e documentação para facilitar a integração de seu protocolo confiável em vários aplicativos. O protocolo oferecerá bolsas para desenvolvedores, hackathons e programas de recompensas para incentivar a criação de soluções inovadoras baseadas em confiança.





Ao promover uma comunidade vibrante de desenvolvedores e fornecer os recursos e suporte necessários, a OpenCred visa acelerar o desenvolvimento de uma gama diversificada de dApps que aproveitam sua infraestrutura confiável. O modelo tokenomics do OpenCred foi projetado para incentivar a participação do usuário e o crescimento do ecossistema. O token de governança serve como o principal meio de interação dentro do ecossistema OpenCred, usado para estabelecer relações de confiança, apostar e acessar serviços baseados em confiança. O protocolo implementará um sistema de recompensa que incentiva os usuários a participarem ativamente em atividades de construção de confiança, como fornecer avaliações de confiança precisas, apostar tokens e contribuir para a segurança da rede. Esses incentivos impulsionarão a adoção dos usuários e encorajarão o envolvimento de longo prazo com o ecossistema OpenCred.





Divulgação de interesse adquirido: Este autor é um colaborador independente que publica através de nosso programa de blog de negócios . HackerNoon revisou a qualidade do relatório, mas as reivindicações aqui contidas pertencem ao autor. #DYOR.