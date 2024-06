Comment OpenCred utilise la tokenisation pour renforcer la confiance en ligne

Dans cette session de notre série « Derrière la startup », nous rencontrons Zad, le fondateur visionnaire d'OpenCred, pour explorer le concept révolutionnaire de tokenisation de la confiance dans l'environnement Web3. En tant qu'expert certifié par Stanford en blockchain et cryptographie, Zad discute de la création d'OpenCred, de son approche unique de l'identité numérique via les jetons eSFT et de sa mission ambitieuse visant à remodeler les interactions sociales et économiques en ligne.





Ishan Pandey : Bonjour Zad, ravi de vous avoir ici pour notre série « Innovateurs du Web3 ». Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a amené à créer OpenCred ?





Zad : En tant qu'étudiant de troisième cycle en stratégie Blockchain et expert en cryptographie certifié par Stanford, j'ai passé des années à mener des recherches de pointe sur la tokenisation des actifs, le DID et la cybersécurité. La confiance est en fait l’une des choses les plus difficiles à mesurer et à quantifier, peu importe « IRL » ou en ligne. Désormais, avec la blockchain et les jetons, nous disposons enfin des outils nécessaires pour résoudre ce problème d'une manière nouvelle. J'ai fondé OpenCred pour apporter une confiance symbolique à l'industrie Web3, libérer le potentiel caché des relations sociales et, à terme, permettre l'établissement d'une société décentralisée.





Ishan Pandey : Pourriez-vous commencer par expliquer ce qu'est OpenCred et quelle lacune spécifique dans l'espace Web3 il vise à combler ?





Zad : OpenCred est un protocole de crédit Web3 décentralisé qui applique une nouvelle norme de jeton appelée « eSFT » pour transformer les relations de confiance en actifs économiques tangibles et quantifiables. Notre vision est de permettre aux utilisateurs de monétiser leur activité en ligne tout en garantissant la confidentialité et la propriété des données. En fournissant une solution basée sur la blockchain pour établir et mesurer des relations de confiance, OpenCred comble une lacune cruciale de l'écosystème Web3 : permettre des interactions et une collaboration fiables sans dépendre d'intermédiaires centralisés ou de KYC.





Ishan Pandey : Dans la présentation, vous mentionnez qu'OpenCred introduit une quantification révolutionnaire de la valeur de confiance (crédit) pour Web3. Pouvez-vous expliquer comment cela fonctionne et pourquoi c'est important ?





Zad : OpenCred regroupe à la fois des données en chaîne (par exemple, DeFi TVL, interactions de contrats intelligents) et hors chaîne (par exemple, abonnés et interactions sur les réseaux sociaux) pour symboliser la confiance sous la forme de jetons CRED. Cela signifie que les utilisateurs peuvent augmenter leur valeur de confiance personnelle en augmentant leur activité et leur empreinte en ligne. Chaque CRED est unique à l'utilisateur et contient un certain nombre de jetons de score (ST) fongibles qui déterminent la valeur du CRED d'un utilisateur. En fournissant ainsi un moyen mesurable et objectif d'évaluer la fiabilité, OpenCred permet des interactions sécurisées, traçables et efficaces basées sur la confiance dans diverses applications Web3, telles que les médias sociaux, le commerce électronique, la DeFi et les jeux. Ce mécanisme révolutionnaire est crucial pour favoriser un environnement fiable dans l’espace numérique et permettre d’innombrables nouveaux cas d’utilisation dans de nombreux domaines, du B2B au B2C en passant par le C2B et le C2C.





Ishan Pandey : Le token CRED semble être un élément clé de l'écosystème OpenCred. Pouvez-vous expliquer sa double nature en tant que jeton semi-fongible et comment il représente à la fois l'identité et la fiabilité ? Et comment cette conception profite-t-elle aux utilisateurs de votre plateforme ?





Zad : Les jetons CRED sont une innovation révolutionnaire d'OpenCred, créant une nouvelle norme de jeton que nous appelons jeton semi-fongible intégré (eSFT) qui combine à la fois des propriétés non fongibles (uniques) et fongibles (interchangeables). La partie non fongible du jeton représente l'identité unique d'un utilisateur au sein du protocole OpenCred, garantissant que chaque utilisateur a une présence distincte et vérifiable. D'autre part, la partie fongible du jeton quantifie la fiabilité de l'utilisateur, qui est déterminée par ses interactions (en chaîne et hors chaîne) et la quantité de jetons CRED qu'il reçoit des autres. Cette conception profite aux utilisateurs en leur permettant de monétiser leur activité en ligne et leurs relations sociales. De plus, en symbolisant la confiance et en la rendant quantifiable et tangible, nous créons un nouveau type d’actif qui n’existait tout simplement pas auparavant, créant ainsi une valeur énorme.





Ishan Pandey : Comment l'envoi de CRED entre utilisateurs facilite-t-il la création d'un graphe social fiable et quantifiable dans Web3 ?





Zad : Lorsqu'un utilisateur envoie des jetons CRED à un autre utilisateur, il établit essentiellement une relation de confiance qui est enregistrée sur la blockchain. Cette transaction signifie que l'expéditeur fait confiance au destinataire dans une certaine mesure, en fonction de ses interactions, de sa réputation ou d'autres facteurs. Alors que les utilisateurs continuent d’interagir et de s’envoyer des jetons CRED, un graphique social en chaîne dynamique et évolutif émerge. Le graphe social est quantifiable et traçable. Cette quantification de la confiance permet aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées lorsqu'ils interagissent avec d'autres, car ils peuvent évaluer la fiabilité des collaborateurs, partenaires ou prestataires de services potentiels en fonction de leur position dans le graphe social.





Ishan Pandey : Avec OpenCred se positionnant comme fournisseur de « Trust as a Service », comment assurez-vous la fiabilité et la sécurité des métriques de confiance générées par votre protocole ?





Zad : Il existe une contradiction évidente entre, d’une part, inciter les utilisateurs et, d’autre part, garantir l’authenticité des relations de confiance. Nous en sommes conscients et aborderons ce problème de plusieurs manières. Tout d’abord, nous relierons l’envoi de CRED à certaines actions telles que « suivre », « aimer », etc., afin que le transfert de CRED corresponde à l’établissement d’une relation de confiance significative. Deuxièmement, nous mettrons en œuvre des sanctions pour les attaquants Sybil et autres comportements malveillants. De plus, OpenCred met en œuvre un modèle de gouvernance à plusieurs niveaux qui implique la participation communautaire et une prise de décision décentralisée. Cette approche contribue à maintenir l'intégrité et l'équité des mesures de confiance, car la communauté peut collectivement surveiller et signaler toute activité suspecte ou tentative de manipulation des scores de confiance. Pour améliorer encore la fiabilité des mesures de confiance, OpenCred intègre un mécanisme de jalonnement de réputation, dans lequel les utilisateurs doivent miser une partie de nos jetons de gouvernance pour participer à des activités de renforcement de la confiance. OpenCred met fortement l'accent sur l'éducation et la sensibilisation des utilisateurs. En fournissant des directives claires, des didacticiels et des bonnes pratiques pour l'utilisation du protocole de confiance.





Ishan Pandey : Comment comptez-vous favoriser l'adoption et développer l'écosystème OpenCred, notamment en termes d'attraction à la fois des utilisateurs et des développeurs ?





Zad : OpenCred recherche activement des partenariats et des collaborations avec des projets Web3 établis dans divers secteurs, tels que les médias sociaux, le commerce électronique, les jeux et la finance décentralisée (DeFi). Nous avons actuellement établi des partenariats avec plus de 10 projets Web3 avec près d'un million d'utilisateurs actifs quotidiens prêts à intégrer notre protocole une fois qu'il sera en ligne. Pour attirer les développeurs, OpenCred fournira une gamme d'outils, de SDK et de documentation pour faciliter l'intégration de son protocole de confiance dans diverses applications. Le protocole offrira des subventions aux développeurs, des hackathons et des programmes de primes pour encourager la création de solutions innovantes basées sur la confiance.





En favorisant une communauté de développeurs dynamique et en fournissant les ressources et le soutien nécessaires, OpenCred vise à accélérer le développement d'une gamme diversifiée de dApps qui exploitent son infrastructure de confiance. Le modèle tokenomics d'OpenCred est conçu pour encourager la participation des utilisateurs et la croissance de l'écosystème. Le jeton de gouvernance constitue le principal moyen d'interaction au sein de l'écosystème OpenCred, utilisé pour établir des relations de confiance, le jalonnement et l'accès aux services basés sur la confiance. Le protocole mettra en œuvre un système de récompense qui incitera les utilisateurs à participer activement à des activités de renforcement de la confiance, telles que la fourniture d'évaluations de confiance précises, le jalonnement de jetons et la contribution à la sécurité du réseau. Ces incitations stimuleront l'adoption par les utilisateurs et encourageront un engagement à long terme avec l'écosystème OpenCred.





