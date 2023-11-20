Mem 如何消除链上游戏的采用障碍

Square Enix、Nexon 和 Ubisoft 等主要游戏发行商已进入区块链游戏领域，这表明科技行业在这个残酷的消费市场中具有真正的实用性。但为什么我们没有看到开发商冒险尝试呢？尽管得到了 3A 公司的验证，为什么链上游戏仍然是一个利基市场？ 问题的根源在于：共识 且 ——这两个因素阻碍了消费者技术的采用。实际上，利用区块链来记录闪电般快速的玩家反应仍然不切实际，特别是对于像 FPS 这样的实时游戏。大多数区块链游戏最终都会在堆栈中选择性地利用该技术，主要用于管理游戏内物品、皮肤和货币的分配和所有权。 缓慢 成本高昂 在本文中，我们将探讨纯链上游戏所面临的限制以及如何 提供了一个解决方案。我们还分享了一个由 MEM 和 NEAR 区块链支持的示例实现。 MEM 链上游戏和区块链游戏的区别 链上游戏仅在区块链上运行，不包括游戏的前端。在这里，游戏逻辑嵌入在智能合约中，游戏的状态和数据存储都驻留在区块链上（链上）。 相反，区块链游戏本质上是集成特定区块链技术的 web2 游戏（集中式服务器托管游戏），通常用于交易卡或将游戏资产代币化为 NFT。在区块链游戏中，逻辑、数据存储和状态都位于链外的集中式服务器上。 链上游戏的优势 虽然开发完全链上游戏带来了一些挑战，但链上游戏生态系统具有许多优势，与区块链和智能合约的优势密切相关。 ：区块链上记录的操作和交易是透明且不可变的，可建立信任并防止欺诈。 透明且不可变的操作 玩家在区块链上真正拥有游戏内资产作为不可替代代币（NFT），允许安全转移并验证其稀缺性。 数字资产的所有权： 减少对集中式服务器的依赖，在玩家之间分配控制权并培育更加去中心化的环境。 去中心化： 玩家可以在游戏中赚取代币并将其出售到其他地方，从而通过游戏、交易和内容创建开辟赚钱途径。 货币化可能性： 区块链的透明度使作弊变得更加困难，因为行为是公开记录的且不可篡改。 反作弊措施： 在链上游戏领域，游戏逻辑可以被重用来诞生新的游戏品种，制作多样化的视觉界面，并开发应用程序以获得更流畅、更易于访问和娱乐的游戏体验。 可组合性： 链上游戏通常需要基于代码的交互，因此精通技术的玩家和开发人员可以将智能合约中表示的游戏逻辑链接到各种前端，从而实现多样化的美学表现。这允许在单个链上游戏中存在多个用户界面，其中两个玩家可以以不同的方式体验同一个游戏（例如，一个在中世纪世界，另一个在太空主题环境中）。 支持多个客户端： 应对基于 EVM 的链上游戏的挑战 链上游戏面临严格的技术限制和繁重的用户体验，这对开发者和玩家来说都是主要的阻碍。以下是一些挑战： ：区块链网络经常在可扩展性方面遇到困难，导致交易速度和交易量问题，这可能会阻碍复杂游戏的顺利运行，从而导致用户体验不佳。 可扩展性 通过钱包或代码命令与链上游戏交互的技术本质，或者要求玩家对 web3 有广泛的了解，可能会让不太懂技术的玩家感到反感，从而影响用户的采用和保留。 用户体验： 某些区块链上的交易费用和确认时间可能成本高昂且相对缓慢，影响游戏玩法的可承受性和实时性。 成本和速度： 由于存储容量和成本的限制，在区块链上存储大量游戏相关数据可能既昂贵又不切实际。正因为如此，游戏开发者选择了更便宜的链下和集中式数据存储解决方案。 数据存储： Solidity 是 EVM 智能合约的主要语言，需要游戏开发人员学习新的技能集。其独特的语法和结构可能具有挑战性，特别是对于习惯于不同编程语言的传统游戏开发人员而言。 专业编程语言： 利用 MEM 进行链上游戏 MEM 是一个基于可验证原子计算范式的去中心化 无服务器功能网络 - 与链无关、高度可扩展且具有近乎即时的终结性。它在沙盒环境中执行用各种编程语言编写的函数。 web3 重新审视链上游戏所面临的挑战，MEM 成为一种可能的解决方案，可以提升 EVM 的用户体验和计算限制，同时保持透明度和互操作性。 MEM 有助于开发无 Gas、与链无关、高度可扩展且具有毫秒延迟的游戏。 游戏开发者可以选择 MEM，而不是将游戏的核心逻辑嵌入 EVM 智能合约并依赖 EVM L1/L2 进行数据存储和游戏状态。使用他们喜欢的编程语言（例如 JavaScript 或 TypeScript），他们可以构建相同的游戏，利用 MEM 与 Arweave 网络的集成来维持永久状态。这种由 MEM 推动的集成不仅确保了增强的可扩展性，而且还在游戏环境中提供了更流畅的开发者体验 (DX) 和用户体验 (UX)。 在撰写本文时，MEM 负责处理与在 Arweave 上存储无服务器函数状态数据相关的费用。因此，在其生态系统内，MEM 为这些功能提供免费的永久数据存储。 示例：YoctoManji YoctoManji 融合了大富翁等经典棋盘游戏与勇敢者游戏的精神和 Minecraft 的美学。变化是：降落在由黑色宝石标记的特殊地块上会触发用户必须遵守的独特规则。无论是向地块所有者支付费用还是在去中心化应用程序上进行交易，每条宝石绑定规则都会引发新的挑战。 游戏合约协调玩家的动作、回合，并验证链上剧情规则。不遵守情节规则会给玩家带来加密货币惩罚。该游戏原型展示了 MEM 在管理核心游戏逻辑、验证情节动作以及处理数据和状态存储方面的作用。此外，它还利用 NEAR 实现金融功能，包括费用支付、入场费以及在 NEAR 区块链上执行与情节相关的规则。 虽然该 MVP 目前依赖 NEAR 进行财务运营，但 MEM 提供的确定性功能引入了多功能性。此功能允许利用任何网络（无论是以太坊、Optimism、Arweave 还是其他网络）进行财务处理。 游戏的无服务器功能后端可以在这里找到： https://github.com/decentldotland/yman/tree/main/contract 游戏的前端在这里： https://github.com/decentldotland/yman/tree/main/src/pages 这款棋盘游戏在完全无服务器、链上和无 Gas 的环境中运行，确保近乎即时的最终结果，同时提供让人想起 Web2 应用程序的用户体验。 总之，链上和区块链游戏代表了一个新兴领域，具有巨大的未开发潜力和巨大的市场份额。虽然区块链技术具有独特的优势，例如抗审查的金融、完整的资产所有权和固有的防篡改特性，但这些优势也伴随着权衡。技术可扩展性限制、技术限制、次优的用户体验和较高的运营成本通常会阻止用户和开发人员在此领域进行进一步投资。 分子执行机 (MEM) 提供了一系列功能，旨在增强 Web3 游戏基础设施的能力，无论是链上游戏还是基于区块链的游戏。 MEM 的无服务器功能提供了一种降低运营成本、增强游戏可扩展性并解决 EVM 游戏领域普遍存在的技术限制的方法。 在此免费注册 MEM 测试版