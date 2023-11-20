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    Mem 如何消除链上游戏的采用障碍经过@decentland

    Mem 如何消除链上游戏的采用障碍

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    太長; 讀書

    Square Enix、Nexon 和 Ubisoft 等主要游戏发行商正在涉足区块链游戏，但链上游戏面临可扩展性和用户体验的挑战。分子执行机（MEM）作为一种解决方案出现，为链上游戏提供无服务器、无gas的环境。 MEM 与 NEAR 区块链合作，解决可扩展性问题，降低运营成本并增强游戏体验。示例游戏 YoctoManji 展示了 MEM 在创建可扩展、无服务器和无 Gas 且几乎即时确定的链上游戏方面的潜力。
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    gaming #blockchain-gaming #crypto-gaming
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