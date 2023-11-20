Как Mem преодолевает барьер внедрения онлайн-игр
Слишком долго; ЧитатьКрупные издатели игр, такие как Square Enix, Nexon и Ubisoft, решаются на блокчейн-игры, но ончейн-игры сталкиваются с проблемами масштабируемости и пользовательского опыта. Молекулярная машина исполнения (MEM) представляет собой решение, предлагающее безсерверную и безгазовую среду для онлайн-игр. Объединившись с блокчейном NEAR, MEM решает проблемы масштабируемости, сокращая эксплуатационные расходы и улучшая игровой процесс. Пример игры, YoctoManji, демонстрирует потенциал MEM в создании масштабируемых, бессерверных и безгазовых онлайн-игр с почти мгновенной завершенностью.