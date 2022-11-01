Linux 和 GNU 项目的影响

太長; 讀書

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Richard Stallman 为自由软件运动奠定了法律、技术和哲学基础。 Stallman 首先为每个程序编写一个替代程序，并邀请社区内的其他软件开发人员加入他的行列。 GNU 本身就是一个 hack，一个递归的首字母缩写词，它代表 **GNU - Gnu's Not Unix**。这在 At&t 实验室大获成功，该实验室拥有 Unix 操作系统并且是专有的。随着 Stallman 看到进步，许多软件开发人员开始加入他和许多其他计划。