Search icon
Start Writing
see notifications
Notifications
see more
    Linux 和 GNU 项目的影响经过@manik
    2,440 讀數

    Linux 和 GNU 项目的影响

    2022/11/01
    6m
    经过 @manik 2,440 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    太長; 讀書

    Richard Stallman 为自由软件运动奠定了法律、技术和哲学基础。 Stallman 首先为每个程序编写一个替代程序，并邀请社区内的其他软件开发人员加入他的行列。 GNU 本身就是一个 hack，一个递归的首字母缩写词，它代表 **GNU - Gnu's Not Unix**。这在 At&t 实验室大获成功，该实验室拥有 Unix 操作系统并且是专有的。随着 Stallman 看到进步，许多软件开发人员开始加入他和许多其他计划。

    People Mentioned

    Mention Thumbnail

    Companies Mentioned

    Mention Thumbnail
    Mention Thumbnail
    featured image - Linux 和 GNU 项目的影响
    #linux#linux-and-unix#gnu
    Manik HackerNoon profile picture

    @manik

    Manik

    react to story with heart
    SonarSource-DSAI

    相關故事

    Article Thumbnail
    巨人星球：世界上第一个数字经济体将推出其旗舰免费薄荷系列
    Published at Aug 25, 2023 by giantsplanet #gaming
    Article Thumbnail
    Nocoiners 的加密文化简单指南 Pt。 IV：深入了解 Forks 和 Fugazis
    Published at Aug 25, 2023 by abhijoysarkar #bitcoin
    Article Thumbnail
    2023 年启动 Web3 项目：我的市场进入策略（第 2 部分）
    Published at Aug 26, 2023 by dariavolkova #web3
    Article Thumbnail
    芭比娃娃和区块链：共生之舞
    Published at Aug 24, 2023 by aghafasih #blockchain
    L O A D I N G
    . . . comments & more!
    Hackernoon hq - po box 2206, edwards, colorado 81632, usa