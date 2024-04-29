Jonas Simanavicius 如何从摩根大通走出来，用 Synternet 革新 Web3





欢迎与我们进行一次富有启发性的对话，听 Synternet 联合创始人兼首席技术官 Jonas Simanavicius 分享他从摩根大通工作到建立领先的区块链技术公司的历程。





Ishan Pandey：你好，Jonas，很高兴你能加入我们。你能分享一下你从摩根大通到 Synternet 联合创始人的历程吗？





Jonas Simanavicius：嗨，Ishan，感谢你邀请我来 Hackernoon！当然！我从摩根大通转而成为 Synternet 联合创始人，是因为我拥有深厚的金融专业知识，并且对技术有着浓厚的兴趣。在摩根大通担任助理应用程序开发人员的三年时间里，我在这两个领域都打下了坚实的基础，为我担任首席技术官做好了准备。





Synternet 起源于立陶宛，是一家旨在解决现有互联网基础设施效率低下问题（这些问题限制了用户体验）的初创公司。我们与朋友们一起设想了一个更安全、可编程且以用户为中心的新框架。





到 2023 年中，我们将重点转向区块链和 Web3 生态系统，特别是增强数据访问，利用我们的技术专长来满足日益增长的市场需求。我们在 Cosmos 生态系统以及 AI、DePIN 和 DeFi 领域的工作使我们成为关键参与者。在我们准备主网发布时，各种企业都表现出浓厚的兴趣，渴望加入 Synternet。





Ishan Pandey：Synternet 最近更换了品牌形象。是什么促成了这一变化？它与您的战略目标有何契合？





Jonas Simanavicius ：决定将品牌形象转变为 Synternet，是为了更好地反映我们不断发展的愿景和战略目标。我们的核心使命已经超越了最初的重点，不断发展以应对 Web3 和区块链领域更广泛、更具影响力的挑战。





我们认识到，互联网和 Web3 的未来取决于无需许可、可互操作的数据。这一认识促使我们重新定义我们的品牌，以更紧密地契合我们渴望在未来扮演的角色。Synternet 不仅仅是一个名字，更是我们致力于提供涵盖所有主要区块链网络的模块化、可互操作的数据基础设施的声明。





这一新品牌形象与我们的战略目标完美契合，强调了我们对开放性、可访问性和创新的承诺。它为我们在整个生态系统中实现更强大、更多样化的数据交互奠定了基础，从而促进了更加互联、更高效的数字世界。通过这样做，我们旨在为开发人员、企业和最终用户提供他们所需的工具，以创建充分利用去中心化数据潜力的新颖解决方案。





Ishan Pandey：作为第一个适用于 Web3 的链上流式预言机，您能否详细说明 Synternet 的技术如何改变区块链数据访问？





Jonas Simanavicius：在 Synternet，我们坚信无需许可、可互操作的数据不仅将成为 Web3 的基础构建块，还将成为互联网本身的未来。我们的使命是将这一愿景变为现实。





通过提供模块化、可互操作的数据基础设施解决方案，使人们能够从任何区块链普遍访问实时数据，我们正在淘汰集中式数据服务。随着 AEA（自主经济代理）的引入，开发人员能够创建可组合、特定用例的应用程序，Synternet 有望释放前所未有的创新机会，并为互操作性设定新标准。





Ishan Pandey：Synternet 的生态系统非常活跃。您能谈谈这个生态系统中出版商、订阅者和经纪人的角色吗？





Jonas Simanavicius： Synternet 生态系统通过由我们的数据层协调的动态网络运行，旨在确保高效访问区块链数据。该网络由发布者、订阅者、经纪人和观察者组成，每个参与者都在生态系统的功能和安全中发挥着至关重要的作用。





发布者是我们网络的基石，负责生成数据并将其传输到代理网络。他们发布的每条数据流都由一个主题标识，这样就可以自由地贡献和访问各种数据。





订阅者是市场的需求方，他们付费访问发布者提供的数据。他们通过由我们的开发者门户促成的链上协议协商数据价格，确保交易的透明度和公平性。





经纪人是数据传输过程的关键，他们充当中介，促进数据从发布者流向订阅者。要参与其中，经纪人必须注册并存入 NOIA 代币，这有助于确保他们对网络的承诺并阻止搭便车者。





观察员还通过监督经纪人提交的证明的准确性发挥着至关重要的作用，为生态系统增加了额外的诚信和信任。他们也必须注册并存入 NOIA 代币以履行其责任。





总之，这个结构化框架不仅增强了我们的区块链数据基础设施的可靠性，而且还支持我们实现区块链数据民主化访问的目标，从而为所有参与者营造一个丰富而创新的生态系统。





Ishan Pandey：安全和信任在数据服务中至关重要。Synternet 如何确保其链上数据流的可靠性和安全性？





Jonas Simanavicius：好问题！安全是我特别热衷的话题。在 Synternet，确保链上数据流的安全性和可信度至关重要，我们已经实施了几种关键机制来维护这些标准。





我们的数据层采用去中心化的发布-订阅框架，可显著降低中心化风险。这样可以将数据直接传输到应用程序和智能合约，从而规避传统预言机系统通常存在的计算瓶颈和安全漏洞。





我们安全措施的核心是 Synternet 区块链，这是一种可扩展的第 1 层解决方案，针对高效的跨链数据传输进行了优化。我们通过 NOIA 代币增强了该系统的安全性，参与者必须质押该代币才能操作网络节点。这种质押机制确保所有参与方都有既得利益来维护网络的完整性和安全性。





此外，我们持续监控网络是否存在任何漏洞，并迅速实施更新和补丁。这种方法对于确保我们的基础设施能够抵御新兴威胁至关重要。





通过这些综合措施，我们确保我们的数据流不仅安全可靠，而且还维护有效的区块链数据服务所必需的高信任标准。





Ishan Pandey：鉴于 Synternet 最近的举措，您希望在不久的将来实现哪些重要里程碑？





Jonas Simanavicius：随着 Synternet 接近一系列关键里程碑，我们的重点仍然是推进我们的技术并扩大我们的生态系统影响。在不久的将来，我们将实现几个重要目标。





我们即将取得的一项重大进展是 Synternet 区块链主网的启动。这一关键举措将激活我们的基础设施，以全面支持实时、跨链数据流，从而显著增强我们数据服务的稳健性和能力。除此之外，我们还准备引入一个全面运作的代币桥，连接以太坊和 Cosmos 生态系统。这座桥梁旨在促进这些网络之间的无缝价值转移，扩大我们的覆盖范围并改善与现有区块链基础设施的集成。





此外，我们致力于提升与我们的平台互动的发布商和开发者的体验。即将推出的增强功能将简化流程、改善数据流访问并升级整体用户交互。同时，我们专注于通过额外的交易所上市来提高 NOIA 代币的流动性，这一举措对于提高代币在更广泛市场的可访问性至关重要。





此外，我们正在通过战略合作伙伴关系加强我们的生态系统，这对于扩展我们的解决方案和扩大我们的市场影响力至关重要。展望未来，我们正在敲定今年余下时间及以后的路线图细节。我们很高兴很快能分享更多更新和见解，概述我们计划的未来发展轨迹。





Ishan Pandey：最后，您如何看待 Synternet 对 Web3 和去中心化技术更广阔前景的影响？





Jonas Simanavicius：作为 Synternet 的首席技术官，我认为数据层协议将成为 Web3 领域的变革力量。我们致力于增强区块链网络之间的互操作性，确保实时数据访问，并改进开发人员工具以促进轻松集成和创新。我们的目标是将 Synternet 建立为领先的数据基础设施生态系统，广泛应用于 DeFi、AI、DePIN、NFT 和治理等各种应用。潜在的用例非常广泛且影响深远，我鼓励每个人都去那里开始构建！





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