Comment Jonas Simanavicius est passé de J.P. Morgan à révolutionner le Web3 avec Synternet

Rejoignez-nous pour une conversation enrichissante avec Jonas Simanavicius, co-fondateur et CTO de Synternet, alors qu'il partage son parcours depuis son travail chez JP Morgan jusqu'à la création d'une entreprise leader dans le domaine de la technologie blockchain.





Ishan Pandey : Salut Jonas, c'est formidable de t'avoir parmi nous. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours depuis JP Morgan jusqu'à la co-fondation de Synternet ?





Jonas Simanavicius : Salut Ishan, merci de m'avoir invité ici sur Hackernoon ! Absolument! Ma transition de JP Morgan à co-fondateur de Synternet a été motivée par une combinaison d'expertise financière approfondie et d'un vif intérêt pour la technologie. Au cours de mes trois années chez JP Morgan en tant que développeur d'applications associé, j'ai développé une base solide dans les deux domaines, ce qui m'a préparé à mon rôle de CTO.





Synternet est née en Lituanie en tant que startup visant à remédier aux inefficacités de l'infrastructure Internet existante, qui limitait l'expérience des utilisateurs. Avec des amis, nous avons imaginé un nouveau framework qui serait plus sécurisé, programmable et centré sur l'utilisateur.





À la mi-2023, nous avons réorienté notre attention vers les écosystèmes blockchain et Web3, notamment pour améliorer l'accès aux données, en tirant parti de notre expertise technologique pour répondre aux demandes croissantes du marché. Notre travail dans l'écosystème Cosmos et dans l'IA, DePIN et DeFi nous a positionnés comme des acteurs clés. Alors que nous préparons le lancement de notre réseau principal, diverses entreprises désireuses de rejoindre Synternet suscitent un intérêt considérable.





Ishan Pandey : Synternet a récemment migré vers une nouvelle identité de marque. Qu’est-ce qui a motivé ce changement et comment s’aligne-t-il sur vos objectifs stratégiques ?





Jonas Simanavicius : La décision de passer à une nouvelle identité de marque sous le nom de Synternet a été motivée par la nécessité de mieux refléter notre vision évolutive et nos objectifs stratégiques. Notre mission principale s'est étendue au-delà de notre objectif initial, évoluant pour relever des défis plus larges et plus percutants dans les paysages du Web3 et de la blockchain.





Nous avons reconnu que l’avenir d’Internet et du Web3 dépend de données interopérables et sans autorisation. Cette prise de conscience nous a incité à redéfinir notre marque pour qu'elle s'aligne plus étroitement sur le rôle que nous aspirons à jouer dans cet avenir. Synternet n'est pas seulement un nom mais une déclaration de notre engagement à fournir une infrastructure de données modulaire et interopérable qui couvre tous les principaux réseaux blockchain.





Cette nouvelle identité de marque s'aligne parfaitement avec nos objectifs stratégiques en mettant l'accent sur notre engagement envers l'ouverture, l'accessibilité et l'innovation. Il sert de base à nos efforts visant à permettre des interactions de données plus robustes et plus polyvalentes dans l’ensemble de l’écosystème, favorisant ainsi un monde numérique plus connecté et plus efficace. Ce faisant, nous visons à doter les développeurs, les entreprises et les utilisateurs finaux des outils dont ils ont besoin pour créer de nouvelles solutions exploitant tout le potentiel des données décentralisées.





Ishan Pandey : En tant que premier Oracle de streaming en chaîne pour Web3, pourriez-vous nous expliquer comment la technologie de Synternet transforme l'accès aux données blockchain ?





Jonas Simanavicius : Chez Synternet, nous sommes animés par la conviction que les données interopérables et sans autorisation serviront de fondements non seulement au Web3, mais aussi à l'avenir d'Internet lui-même. Notre mission est de transformer cette vision en réalité.





En fournissant des solutions d'infrastructure de données modulaires et interopérables qui permettent un accès universel aux données en temps réel à partir de n'importe quelle blockchain, nous rendons obsolètes les services de données centralisés. Avec l'introduction des AEA (agents économiques autonomes) qui permettent aux développeurs de créer des applications composables et spécifiques à des cas d'utilisation, Synternet est sur le point d'ouvrir des opportunités d'innovation sans précédent et d'établir de nouvelles normes d'interopérabilité.





Ishan Pandey : L'écosystème de Synternet est assez dynamique. Pouvez-vous discuter des rôles des éditeurs, des abonnés et des courtiers au sein de cet écosystème ?





Jonas Simanavicius : L'écosystème Synternet fonctionne à travers un réseau dynamique orchestré par notre Data Layer, conçu pour garantir un accès efficace aux données blockchain. Ce réseau comprend des éditeurs, des abonnés, des courtiers et des observateurs, chacun jouant un rôle crucial dans la fonctionnalité et la sécurité de l'écosystème.





Les éditeurs sont la pierre angulaire de notre réseau, responsables de la génération et de la diffusion des données vers le réseau de courtiers. Chaque flux qu'ils publient est identifié par un sujet, ce qui permet de contribuer et d'accéder librement à un large éventail de données.





Les abonnés constituent la demande du marché et paient pour accéder aux données fournies par les éditeurs. Ils négocient le prix des données via des accords en chaîne facilités par notre portail de développeurs, garantissant la transparence et l'équité des transactions.





Les courtiers jouent un rôle clé dans le processus de fourniture de données, agissant en tant qu'intermédiaires qui facilitent le flux de données des éditeurs vers les abonnés. Pour participer, les courtiers doivent enregistrer et déposer des jetons NOIA, ce qui contribue à garantir leur engagement envers le réseau et à dissuader les parasites.





Les observateurs jouent également un rôle essentiel en surveillant l'exactitude des preuves soumises par les courtiers, ajoutant ainsi une couche supplémentaire d'intégrité et de confiance à l'écosystème. Eux aussi doivent enregistrer et déposer des jetons NOIA en guise d’engagement envers leurs responsabilités.





Ensemble, ce cadre structuré améliore non seulement la fiabilité de notre infrastructure de données blockchain, mais soutient également notre objectif de démocratiser l'accès aux données blockchain, favorisant ainsi un écosystème riche et innovant pour tous les participants.





Ishan Pandey : La sécurité et la confiance sont cruciales dans les services de données. Comment Synternet assure-t-il la fiabilité et la sécurité de ses flux de données en chaîne ?





Jonas Simanavicius : Excellente question ! La sécurité est un sujet qui me passionne particulièrement. Chez Synternet, garantir la sécurité et la fiabilité de nos flux de données en chaîne est primordial, et nous avons mis en œuvre plusieurs mécanismes clés pour maintenir ces normes.





Notre couche de données fonctionne sur un cadre de publication-abonnement décentralisé, ce qui minimise considérablement les risques de centralisation. Cela permet un streaming direct des données vers les applications et les contrats intelligents, contournant ainsi les goulots d'étranglement informatiques et les vulnérabilités de sécurité généralement associés aux systèmes Oracle traditionnels.





Au cœur de nos mesures de sécurité se trouve la blockchain Synternet, une solution évolutive de couche 1 optimisée pour une livraison efficace de données entre chaînes. Nous renforçons la sécurité de ce système grâce aux jetons NOIA, que les participants doivent miser pour faire fonctionner les nœuds du réseau. Ce mécanisme de jalonnement garantit que toutes les parties impliquées ont un intérêt direct à maintenir l'intégrité et la sécurité du réseau.





De plus, nous surveillons en permanence notre réseau pour détecter toute vulnérabilité et mettons en œuvre rapidement des mises à jour et des correctifs. Cette approche est cruciale pour garantir que notre infrastructure reste résiliente face aux menaces émergentes.





Grâce à ces mesures globales, nous garantissons que nos flux de données sont non seulement sécurisés et fiables, mais respectent également les normes de confiance élevées nécessaires à des services de données blockchain efficaces.





Ishan Pandey : Compte tenu des récentes initiatives de Synternet, quelles étapes clés comptez-vous atteindre dans un avenir proche ?





Jonas Simanavicius : Alors que Synternet approche d'une série d'étapes cruciales, nous restons concentrés sur l'avancement de notre technologie et l'élargissement de notre impact sur l'écosystème. Dans un avenir proche, nous sommes sur le point d’atteindre plusieurs objectifs importants.





Un développement majeur à notre horizon est le lancement sur le réseau principal de la blockchain Synternet. Cette décision cruciale permettra à notre infrastructure de prendre pleinement en charge les flux de données inter-chaînes en temps réel, améliorant ainsi considérablement la robustesse et les capacités de nos services de données. Parallèlement, nous nous préparons à introduire un pont de jetons entièrement opérationnel qui reliera les écosystèmes Ethereum et Cosmos. Ce pont est conçu pour faciliter des transferts de valeur transparents entre ces réseaux, en élargissant notre portée et en améliorant l'intégration avec les infrastructures blockchain existantes.





De plus, nous nous engageons à améliorer l’expérience des éditeurs et des développeurs qui interagissent avec nos plateformes. Les améliorations à venir simplifieront les processus, amélioreront l’accès aux flux de données et amélioreront les interactions globales des utilisateurs. Parallèlement, nous nous concentrons sur l'augmentation de la liquidité du jeton NOIA grâce à des cotations supplémentaires en bourse, une démarche essentielle pour améliorer l'accessibilité du jeton sur des marchés plus larges.





De plus, nous renforçons notre écosystème grâce à des partenariats stratégiques, qui sont cruciaux pour faire évoluer nos solutions et étendre notre présence sur le marché. Pour l’avenir, nous finalisons les détails de notre feuille de route pour le reste de l’année et au-delà. Nous sommes ravis de partager bientôt davantage de mises à jour et d’informations qui définiront la trajectoire future de nos initiatives.





Ishan Pandey : Enfin, comment envisagez-vous que Synternet influence le paysage plus large du Web3 et de la technologie décentralisée ?





Jonas Simanavicius : En tant que CTO de Synternet, je considère le protocole Data Layer comme une force de transformation dans le paysage Web3. Nous nous engageons à améliorer l'interopérabilité entre les réseaux blockchain, à garantir l'accès aux données en temps réel et à améliorer les outils de développement pour faciliter l'intégration et l'innovation. Notre objectif est de faire de Synternet un écosystème d'infrastructure de données de premier plan largement utilisé pour diverses applications dans les domaines DeFi, AI, DePIN, NFT et gouvernance. Les cas d’utilisation potentiels sont vastes et percutants, et j’encourage tout le monde à y aller et à commencer à construire !





N'oubliez pas d'aimer et de partager l'histoire !