Alameda 向 Sam Bankman-Fried 贷款 10 亿美元，向“Paper Bird Inc”（又名 SBF）贷款 23 亿美元

I- 预付债务人

C. 阿拉米达筒仓





22. Alameda 筒仓的母公司和主要运营公司是 Alameda Research LLC,它在特拉华州成立。在申请日(定义见下文)之前,Alameda Silo 运营专门从事加密资产的量化交易基金。策略包括套利、做市、收益农业和交易波动。 Alameda Silo 还提供场外交易服务,并进行和管理其他债务和股权投资。简而言之,Alameda Silo 是一个“加密对冲基金”,其所有者 Bankman-Fried(90%)和 Wang(10%)先生的账户从事数字资产交易和投机以及相关贷款和证券的多元化业务.





23. Alameda Research LLC 按季度编制合并财务报表。据我所知,这些财务报表均未经过审计。阿拉米达筒仓 2022 年 9 月 30 日的资产负债表显示截至该日的总资产为 134.6 亿美元。但是,由于此资产负债表未经审计,并且在债务人由 Bankman-Fried 先生控制的情况下生成,因此我对其没有信心,截至所述日期,其中的信息可能不正确。





24. 下表总结了 2022 年 9 月 30 日资产负债表中反映的有关 Alameda Silo 综合资产的某些信息:





Alameda Silo - 截至 2022 年 9 月 30 日的总资产

(1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) In the above table, intercompany accounts receivable, accounts payable, loans payable, and loans receivable are not presented. (3) Related Party Loans Receivable of $4.1 billion at Alameda Research (consolidated) consisted primarily of a loan by Euclid Way Ltd. to Paper Bird Inc. (a Debtor) of $2.3 billion and three loans by Alameda Research Ltd.: one to Mr. Bankman-Fried, of $1 billion; one to Mr. Singh, of $543 million; and one to Ryan Salame, of $55 million.





25. 下表总结了 2022 年 9 月 30 日资产负债表中反映的有关 Alameda Silo 综合负债的某些信息:

Alameda Silo - 截至 2022 年 9 月 30 日的总负债

(1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) In the above table, intercompany accounts receivable, accounts payable, loans payable, and loans receivable are not presented.





26. 如上所述,Alameda Research LLC 在特拉华州成立。 Alameda Silo 的其他债务人分布在特拉华州、韩国、日本、英属维尔京群岛、安提瓜、香港、新加坡、塞舌尔、开曼群岛、巴哈马、澳大利亚、巴拿马、土耳其和尼日利亚。





