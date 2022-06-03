“Netflix for Pirates”触犯了法律。呃。

一组独立电影公司要求弗吉尼亚联邦法院对盗版应用 Popcorn Time 的流行分支授予数百万美元的版权损失赔偿。要求默认判决的请求还附带一项影响深远的禁令，其中包括要求互联网提供商屏蔽多个 PopcornTime 域。美国电影协会 (MPA) 很早就意识到了这一威胁，并迫使最初的开发商认输。然而，分叉的开发者也未能幸免于法律压力。





一组独立电影公司已要求弗吉尼亚联邦法院对盗版应用程序 Popcorn Time 的流行分支授予数百万美元的版权损害赔偿。要求默认判决的请求还附带一项影响深远的禁令，其中包括要求互联网提供商屏蔽多个 Popcorn Time 域。





七年多来，爆米花时间一直是大大小小的电影制片厂的眼中钉。





'Netflix for Pirates' 提供了一个易于使用的应用程序，打开了通往数千部可流媒体电影和电视节目库的大门。





法律问题

美国电影协会 (MPA) 很早就意识到了这一威胁，并迫使最初的开发商认输。 这行得通，但为时已晚，因为开源项目很快被其他人恢复了。





Popcorn Time 通过许多项目分支继续存在，包括 PopcornTime.app，它从原始开发人员停止的地方继续存在。然而，分叉的开发者也未能幸免于法律压力。





去年，夏威夷反盗版律师 Kerry Culpepper 注册了“Popcorn Time”商标，他用该商标暂停了 Popcorn Time 的 Twitter 帐户。大约在同一时间，Github 在收到 MPA 的投诉后删除了 Popcorn Time 存储库，该决定 后来被撤销。





电影公司起诉爆米花时间

几个月前，包括《杀手的保镖》和《伦敦陷落》的制片方在内的一批独立电影公司加大了压力。电影制作人起诉了匿名的 PopcornTime.app 运营商以及 VPN 服务 VPN.ht。





根据最近的一份法庭文件，VPN.ht 和电影制作人即将签署和解协议。然而，对于匿名的“爆米花时间”运营商来说，情况却并非如此，他未能在法庭上作出回应。





提起诉讼后不久，官方的 PopcornTime.app 网站就消失了。官方 Reddit 社区也私有化了，但在其中一位版主发布消息之前，将人们指向 popcorn-ru.tk/build/，该社区今天仍然在线。





数百万的损失

电影公司密切关注这些事态发展，并决心一劳永逸地关闭分叉。在没有开发商正式回应的情况下，他们现在要求法院作出缺席判决，因各种版权和商标侵权行为判给数百万美元。





要求清单很长。除其他事项外，电影制作人要求对 21 部电影进行最高法定版权侵权损害赔偿。这加起来是健康的 3,150,000 美元。





不仅如此，Popcorn Time 商标所有者 42 Ventures 也加入了诉讼。该公司将律师 Kerry Culpepper 列为其董事，要求赔偿 200 万美元的商标侵权损失。





要求的赔偿金额足以让大多数人破产。然而，缺席判决还伴随着禁令请求，这可能会产生更广泛的后果。





网站屏蔽等

拟议的禁令将要求 ISP 阻止访问多个 Popcorn Time 域名，包括 popcorn-ru.tk。到目前为止，还没有联邦法院在盗版案件中发布过这样的封锁令，但电影制作人认为这是 DMCA 下的一种选择。





具体而言，DMCA 第 512 条允许下达命令，要求互联网提供商“阻止访问美国境外特定的、已识别的在线位置”。





电影公司认为，在这种情况下，这样的封锁令是有道理的。在尚未获得法院批准的拟议命令中，他们使用了以下术语：





已命令在收到此命令的 60 天内，所有受美国个人管辖的互联网服务提供商 (“ISP”) 尽其最大的技术努力阻止对其服务器或在其控制下的服务器上对以下目标的访问被告电影盗版应用 Popcorn Time 发布的域名：http://popcorn-ru.tk； https://popcorn-time.tw/；和 https://popcorntime-online.ch/。





据权利人称，目标 ISP 可能包括康卡斯特、Verizon 和 AT&T，可以使用各种阻止选项。这包括阻止域名和 IP 地址。





请求的禁令并不止于此。电影公司还希望 Cloudflare 和谷歌等第三方服务提供商阻止人们访问 Popcorn Time 域。这包括删除所有搜索引擎结果。





此外，权利人寻求要求开发者平台 GitHub 将 Popcorn Time 存储库和各种相关帐户下线的命令。





如前所述，这些请求是作为缺席判决动议的一部分提出的。这意味着被告没有出庭代表，这使得法院更有可能批准该请求。





无法避免的封锁战？

然而，鉴于这里的利害关系，如果命令获得批准，一些第三方中介机构肯定会反对。毕竟，其中一些要求是相当新颖的。





电影制片厂的网站封锁请求并不是全新的。在过去的几周里，同一家公司在针对Grande Communications 、 RCN和WOW!等互联网提供商的诉讼中提出了类似的要求。 .





总而言之，网站屏蔽问题似乎很可能在不久的将来在美国法院得到适当的测试。





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在美国弗吉尼亚州东区地方法院提交的缺席判决动议副本可在此处获取 (pdf)