O 'Netflix para piratas' teve problemas com a lei. Duh.

Um grupo de empresas cinematográficas independentes pediu a um tribunal federal da Virgínia que concedesse milhões em danos de direitos autorais contra uma bifurcação popular do aplicativo de pirataria Popcorn Time. O pedido de julgamento à revelia também vem com uma liminar de longo alcance que, entre outras coisas, exigiria que os provedores de Internet bloqueiem vários domínios PopcornTime.

Um grupo de empresas cinematográficas independentes pediu a um tribunal federal da Virgínia que conceda milhões em danos de direitos autorais contra um fork popular do aplicativo de pirataria Popcorn Time. O pedido de julgamento à revelia também vem com uma liminar de longo alcance que, entre outras coisas, exigiria que os provedores de Internet bloqueassem vários domínios do Popcorn Time.





Por mais de sete anos , Popcorn Time tem sido uma pedra no sapato de estúdios de cinema grandes e pequenos.





O 'Netflix para piratas' oferece um aplicativo fácil de usar que abre as portas para uma biblioteca de milhares de filmes e programas de TV que podem ser transmitidos.





Questões legais

A Motion Picture Association (MPA) reconheceu essa ameaça desde o início e pressionou os desenvolvedores originais a jogar a toalha. Isso funcionou , mas chegou tarde demais, pois o projeto de código aberto foi rapidamente revivido por outros.





O Popcorn Time sobreviveu a muitas bifurcações de projeto, incluindo o PopcornTime.app, que continuou de onde os desenvolvedores originais pararam. No entanto, os desenvolvedores do fork não foram poupados da pressão legal.





No ano passado, o advogado antipirataria havaiano Kerry Culpepper registrou a marca registrada “Popcorn Time”, que usou para suspender a conta do Twitter do Popcorn Time. Na mesma época, o Github removeu o repositório Popcorn Time após uma reclamação da MPA , decisão que foi posteriormente revertida .





Companhias de cinema processam a Popcorn Time

Alguns meses atrás, um grupo de empresas cinematográficas independentes, incluindo os criadores de “The Hitman's Bodyguard” e “London Has Fallen”, aumentou a pressão. Os cineastas processaram o operador anônimo PopcornTime.app , juntamente com o serviço VPN VPN.ht.





De acordo com um recente processo judicial, VPN.ht e os cineastas estão perto de assinar um acordo. No entanto, o mesmo não pode ser dito do operador anônimo do “Popcorn Time”, que não respondeu no tribunal.





Logo depois que o processo foi aberto, o site oficial PopcornTime.app desapareceu. A comunidade oficial do Reddit também se tornou privada, mas não antes de um dos moderadores postar uma mensagem, apontando as pessoas para popcorn-ru.tk/build/, que permanece online até hoje.





Milhões em Danos

As empresas cinematográficas acompanharam de perto esses desenvolvimentos e continuam determinadas a encerrar o fork de uma vez por todas. Sem uma resposta formal dos desenvolvedores, eles agora estão pedindo ao tribunal que emita um julgamento à revelia, concedendo milhões de dólares por várias violações de direitos autorais e marcas registradas.





A lista de reivindicações é longa. Entre outras coisas, os cineastas exigem o máximo de danos estatutários por violação de direitos autorais para 21 títulos de filmes. Isso soma uns saudáveis $ 3.150.000.





Isso não é tudo, o proprietário da marca Popcorn Time, 42 Ventures, também entrou no processo. A empresa, que lista o advogado Kerry Culpepper como seu diretor, exige US$ 2 milhões em danos por violação de marca registrada.





O valor dos danos solicitados é suficiente para levar à falência a maioria das pessoas. No entanto, o julgamento à revelia também vem com um pedido de liminar, que poderia ter consequências muito mais amplas.





Bloqueio de sites e mais

A liminar proposta exigiria que os ISPs bloqueassem o acesso a vários nomes de domínio do Popcorn Time, incluindo popcorn-ru.tk. Até agora, nenhum tribunal federal emitiu tal ordem de bloqueio em um caso de pirataria, mas os cineastas argumentam que esta é uma opção sob o DMCA.





Especificamente, a Seção 512 da DMCA permite uma ordem que exigia que os provedores de Internet “bloqueassem o acesso a um local on-line específico e identificado fora dos Estados Unidos”.





As empresas cinematográficas acreditam que tal ordem de bloqueio é justificada neste caso. Em sua ordem proposta, que ainda não foi aprovada pelo tribunal, eles usam a seguinte terminologia:





É ORDENADO que, no prazo de 60 dias do recebimento deste pedido, todos os Provedores de Serviços de Internet (“ISPs”) sujeitos à jurisdição pessoal dos Estados Unidos usem seus melhores esforços técnicos para BLOQUEAR o acesso em seus servidores ou servidores sob seu controle ao seguinte Alvo Nomes de domínio nos quais o aplicativo de pirataria de filmes Popcorn Time do réu é distribuído: http://popcorn-ru.tk; https://popcorn-time.tw/; e https://popcorntime-online.ch/.





Os ISPs visados, que podem incluir Comcast, Verizon e AT&T, podem usar uma variedade de opções de bloqueio, de acordo com os detentores dos direitos. Isso inclui o bloqueio de nomes de domínio e endereços IP.





A liminar solicitada não para por aí. As empresas de cinema também querem que provedores de serviços terceirizados, como Cloudflare e Google, impeçam as pessoas de acessar os domínios do Popcorn Time. Isso inclui a remoção de todos os resultados do mecanismo de pesquisa.





Além disso, os detentores dos direitos buscam uma ordem que exige que a plataforma de desenvolvedor GitHub coloque o repositório Popcorn Time e várias contas relacionadas offline.





Conforme mencionado anteriormente, esses pedidos são feitos como parte de um pedido de julgamento à revelia. Isso significa que o réu não está representado no tribunal, o que torna mais provável que o tribunal aprove o pedido.





Batalha de bloqueio inevitável?

Dado o que está em jogo aqui, no entanto, é certamente possível que – se o pedido for concedido – alguns dos intermediários terceiros se oponham. Afinal, alguns desses pedidos são bastante novos.





O pedido de bloqueio de sites dos estúdios de cinema não é totalmente novo. Nas últimas semanas, as mesmas empresas listaram demandas semelhantes em ações judiciais contra provedores de Internet como Grande Communications , RCN e WOW! .





Em suma, parece provável que a questão do bloqueio de sites seja devidamente testada nos tribunais dos EUA em um futuro próximo.





Uma cópia da moção para um julgamento à revelia, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia, está disponível aqui (pdf)