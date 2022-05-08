2022 年要避免的 6 种常见加密骗局

随着加密货币比以往任何时候都更受欢迎，加密骗局正迅速进入加密世界的每个角落。每年从受害者那里窃取价值数百万美元的加密货币。在本文中，我将介绍一些最常见的加密骗局，以及如何识别它们以及如何避免它们。许多骗子会以*低*的价格购买小市值代币。然后，他们将在社交媒体上大力推广该代币。但最终，诈骗者将*倾销*他们的初始投资，大多数投资者将面临重大损失。

随着加密货币比以往任何时候都更受欢迎，加密骗局正迅速进入加密世界的每个角落。与涉及金钱的任何事情一样，诈骗者总是在加密货币世界中捕食他们的下一个目标。它已经到了每年从受害者那里窃取价值数十亿美元的加密货币的地步，这不仅造成了重大损失，而且还破坏了加密货币的声誉。在本文中，我将介绍一些最常见的加密骗局、如何识别它们以及如何避免它们。

泵和转储诈骗

Pump and dump 骗局是世界上最常见但也是最难的加密骗局之一。现在，在股市世界中，抽水和抛售已经存在了很长时间。基本上，这是当投资者以大幅折扣价购买大量特定股票或在本例中为加密货币时。投资者能够获得折扣，因为它通常被认为是一项好的投资。然而，在购买打折股票后不久，投资者将以非常误导的方式在每个可能的渠道大力宣传它。一旦足够多的无知的人将自己的钱投入到资产中，最初的投资者就会简单地抛售他们的大部分投资，从而使他们赚取利润，而“受害者”将蒙受巨大损失。





尽管这些计划已经在股票市场上被取缔了一段时间，但它们通常被认为几乎不存在。在加密世界中，它们非常普遍。许多骗子会以极低的价格购买小市值代币。我说的是一分钱。然后他们将在各种社交媒体上大力推广该代币，即使他们只有几千人的追随者，也可能导致小市值代币的价格大幅上涨。但最终，骗子将放弃他们的初始投资，大多数投资者将面临重大损失。在投资小型代币之前，请务必进行适量的研究。





加密地毯拉

地毯拉力以许多不同的方式与泵和倾倒方案相关。这两者的前提非常相似，但在这种情况下，是加密货币的开发人员在做诈骗部分。开发人员将创建一种加密货币，其唯一目的是在任何公共加密货币交易所上市之前购买大量加密货币。在大多数情况下，这些开发人员将拥有绝大多数加密货币。在此之后，他们将遵循通常的拉高和抛售策略，使用他们可以使用的任何渠道大力推广加密货币，一旦有足够的人投资，开发人员将简单地出售他们拥有的所有加密货币。





地毯拉动比常规的泵和倾倒方案要极端得多。地毯拉动可能导致加密货币价格暴跌 99% 以上。尽管两者都是骗局，但损失通常要高得多。最重要的是，一些地毯的编码方式可疑，投资加密货币的受害者根本无法将其出售给另一个人。这被认为是“硬”地毯拉力。无论如何，地毯拉动在加密世界中非常普遍，避免它们的一种方法是确保您只投资经过可靠第三方独立审计的加密项目。

网络钓鱼

网络钓鱼诈骗在互联网上很常见，用于各种不同的事情，但在加密货币中，它们可能非常有说服力。网络钓鱼诈骗的运作方式是您发送了一封电子邮件或短信，其中包含指向您经常访问的网站的链接。通常，电子邮件会说您急需登录，因为有人试图入侵您的帐户。电子邮件总是不同的，但他们所拥有的主要内容是他们都会要求您登录某些东西。





例如，您可能收到了一封来自 Coinbase 的电子邮件，要求您登录以进行安全验证。电子邮件中提供的链接看起来像是来自真实的 Coinbase 网站。当你点击它时，它看起来就像 Coinbase 网站一样，直到最后一个细节。然而，事实并非如此。这是一个假网站，旨在欺骗您以为它是原始网站。输入登录凭据后，黑客将能够看到您输入的任何内容，进而侵入您的真实Coinbase 帐户。





通常，这些钓鱼网站的 URL 可能存在细微差别，很容易被忽略。例如，可以用大写字母“I”代替带有小“L”的linkedin.com。诈骗者可能比您想象的要聪明得多，这就是为什么您应该在输入任何敏感信息之前始终仔细检查 URL。





假技术支持

这是加密货币中一个相对较新的概念，但技术支持诈骗在这一点上几乎是臭名昭著的。实际上，大多数人并没有真正陷入虚假的技术支持骗局，但您仍然应该更多地了解它们。如果您收到弹出消息或任何类似的消息，表明存在某种错误，并且修复它的唯一方法是拨打某个号码，请不要拨打它。在大多数情况下，它只会将您重定向到另一个国家的呼叫中心，诈骗者会在通话期间尝试从您那里获取任何类型的详细信息。在大多数情况下，他们最终只会浪费你的时间，而在加密世界中，时间就是金钱！





至于加密技术支持诈骗，诈骗者通常会伪装成各种加密交易所的员工。在某些情况下，他们已经设法获得了人们的钱包、Coinbase 账户、Binance 账户等等。他们也可能在你打电话给他们之前给你打电话，所以当他们说他们是从你使用的任何加密货币交易所打电话时，你永远不应该相信表面上的人。





虚假声明

每当您偶然发现一个全新加密项目的网站时，您可能会认为它是有史以来最可靠的东西。该网站可能会提到这种加密货币已经过可靠的第三方审计，它已经有很多投资者、合作伙伴、追随者和其他各种东西。但是，一旦您仔细研究了这些项目中的每一个，您就会注意到“审计”是由不正当的公司完成的，这些公司只会说只要您付款，您的加密货币就可以了。在许多情况下，甚至可能没有审计。 “投资者”可能都是一堆股票图片，旁边是对该人是谁的模糊描述。追随者可能都是没有实际参与的机器人帐户。关键是，每一种加密货币都会提出各种不同的主张，然而，并非所有的主张都是正确的。





你会惊讶于很少有人真正验证每个加密项目的声明。在许多情况下，看到写在网站上的东西就“足够证明”了。但是，您应该记住始终验证加密货币对自己提出的一些声明。在某些情况下，这些声明可能具有误导性，但在其他情况下，它们是完全可疑的。





加密影响者诈骗

影响者和加密货币都是 21 世纪的现象，所以两者像面包和黄油一样放在一起是有道理的，对吧？嗯，有时。从一开始，影响者就被用作品牌推广自己产品的工具，现在，影响者也被用来推广某些加密项目。但事情是这样的，这些天有影响力的人正在推广的大部分加密项目都是拉高价或拉扯式骗局。在某些情况下，影响者自己甚至可能不知道这是一个骗局，他们只是在为他们的 Instagram 帖子寻找薪水。





过去，甚至一些受人尊敬的影响者也被发现推广诈骗加密货币。重要的是，您不要将影响者视为他们不会做错事。如果您对某个有影响力的人正在推广的项目感兴趣，请确保在实际投资之前进行大量研究。你不能只听别人的话，尤其是当他们从整个磨难中赚钱的时候。





结论

总体而言，您可以通过多种不同的方式被加密货币欺骗，即使是我们中最聪明的人也可能会爱上其中一种。我也是。吸取了教训，我想如果我不注意，我可能会再次落入陷阱。重要的是要注意，这些骗局不是加密货币的结果。几乎所有这些骗局都早在加密货币出现之前就已经存在，只要有钱参与任何事情，骗子都是不可避免的。





这就是为什么在投资任何类型的加密项目之前，你应该始终保持清醒的头脑并聪明地思考。在大多数情况下，加密项目不是骗局，你知道这些项目是什么的唯一方法是做研究、阅读评论、验证声明，而不是盲目相信每个人的建议。





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