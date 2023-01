6 golpes criptográficos comuns para EVITAR em 2022

Com a criptomoeda sendo mais popular do que nunca, os golpes criptográficos estão rapidamente chegando a todos os cantos do mundo criptográfico. Milhões de dólares em criptomoedas são roubados das vítimas todos os anos. Neste artigo, darei uma olhada em alguns dos golpes de criptografia mais comuns, como você pode identificá-los e como evitá-los. Muitos golpistas comprarão tokens de pequena capitalização de mercado a taxas *insanamente* baixas. Eles então promoverão fortemente esse token nas mídias sociais. Eventualmente, porém, o golpista *despejará* seu investimento inicial e a maioria dos investidores enfrentará grandes perdas.

Com a criptomoeda sendo mais popular do que nunca, os golpes criptográficos estão rapidamente chegando a todos os cantos do mundo criptográfico. Como acontece com qualquer coisa com dinheiro envolvido, os golpistas estão sempre atacando seu próximo alvo no mundo das criptomoedas. Chegou ao ponto em que bilhões de dólares em criptomoedas são roubados das vítimas todos os anos, e isso não apenas resulta em grandes perdas, mas também arruína a reputação das criptomoedas. Neste artigo, darei uma olhada em alguns dos golpes de criptografia mais comuns, como você pode identificá-los e como evitá-los.

Golpes de bomba e despejo

Os golpes de bomba e despejo são um dos golpes de criptografia mais comuns - e também um dos mais difíceis - do mundo. Bem, o bombeamento e o despejo já existem há muito tempo no mundo dos mercados de ações. Basicamente, é quando um investidor compra uma quantidade significativa de uma determinada ação ou, neste caso, uma criptomoeda, a um preço com desconto massivo. O investidor consegue o desconto porque geralmente é considerado um bom investimento. No entanto , logo após a compra do estoque com desconto, o investidor o promoverá fortemente em todos os pontos de venda possíveis de maneiras muito enganosas. Assim que um número suficiente de pessoas sem noção investir seu próprio dinheiro no ativo, o investidor inicial simplesmente despejará a maior parte de seu investimento, fazendo com que obtenham lucro e as “vítimas” sofram uma perda enorme .





Embora esses esquemas tenham sido proibidos no mercado de ações por um tempo, eles geralmente são considerados quase inexistentes. No mundo das criptomoedas, eles são extremamente comuns. Muitos golpistas comprarão tokens de pequena capitalização de mercado a taxas incrivelmente baixas. Estou falando de uma fração de centavo. Eles então promoverão fortemente esse token em todos os tipos de mídia social e, mesmo que tenham seguidores de apenas alguns milhares de pessoas, isso pode fazer com que o preço de um token de pequeno valor de mercado aumente em porcentagens massivas . Eventualmente, porém, o golpista despejará seu investimento inicial e a maioria dos investidores enfrentará grandes perdas. Sempre faça a quantidade certa de pesquisa antes de investir em tokens de pequena capitalização.





Puxadores de tapete criptográfico

Os puxões de tapete estão relacionados aos esquemas de bombeamento e despejo de várias maneiras diferentes. A premissa de ambos é bastante semelhante, mas, neste caso, são os desenvolvedores da criptomoeda que estão fazendo a parte fraudulenta. Os desenvolvedores criarão uma criptomoeda com a única intenção de comprar grandes quantidades dela antes de ser listada em qualquer bolsa pública de criptomoedas. Na maioria dos casos, esses desenvolvedores serão os donos da grande maioria das criptomoedas. Depois disso, eles seguirão a estratégia usual de bombear e despejar fortemente a criptografia usando qualquer saída que puderem e, assim que um número suficiente de pessoas investir, os desenvolvedores simplesmente venderão todas as criptomoedas que tiverem.





Os puxões de tapete são muito mais extremos do que os esquemas regulares de bombeamento e despejo. Um puxão de tapete pode fazer com que o preço da criptomoeda caia em mais de 99%. As perdas geralmente são muito maiores, embora ambos sejam fraudes. Além disso, alguns puxões de tapete são codificados de forma suspeita de forma que as vítimas que investiram na criptomoeda não possam vendê-la para outra pessoa. Isso é considerado um puxão de tapete “duro”. Independentemente disso, os puxões de tapete são extremamente comuns no mundo criptográfico, e uma maneira de evitá-los é garantir que você invista apenas em projetos criptográficos que tenham sido auditados independentemente por terceiros confiáveis.

Phishing

Os golpes de phishing são comuns em toda a Internet para várias coisas diferentes, mas em criptografia, eles podem ser extremamente convincentes. A forma como os golpes de phishing funcionam é que você enviou um e-mail ou mensagem de texto contendo um link para um site que você visita com frequência. Geralmente, o e-mail dirá que você precisa fazer login com urgência porque alguém está tentando invadir sua conta. O e-mail é sempre diferente, mas o principal é que todos eles vão pedir para você fazer login em alguma coisa.





Por exemplo, você pode ter recebido um e-mail da Coinbase solicitando que você faça login para verificação de segurança. O link que será fornecido no e-mail parecerá ser do site real da Coinbase. Quando você clicar nele, ele se parecerá exatamente com o site da Coinbase até o último detalhe. No entanto, não é. É um site falso com o objetivo de induzi-lo a pensar que é o original. Depois de inserir suas credenciais de login, os hackers poderão ver o que você digitou e, por sua vez, invadirão sua conta real da Coinbase.





Normalmente, esses sites de phishing podem ter pequenas diferenças no URL que são fáceis de perder. Por exemplo, em vez de linkedin.com com “L” minúsculo, poderia ser Iinkedin.com com “I” maiúsculo. Os golpistas podem ser muito mais espertos do que você imagina, e é por isso que você deve sempre verificar o URL antes de inserir qualquer informação confidencial.





Suporte técnico falso

Este é um conceito relativamente recente em criptografia, mas os golpes de suporte técnico são quase infames neste momento. Na realidade, a maioria das pessoas não cai em falsos golpes de suporte técnico, mas você ainda deve saber mais sobre eles. Se você receber uma mensagem pop-up ou algo semelhante dizendo que há um tipo de erro e a única maneira de corrigi-lo é ligar para um determinado número, não ligue . Na maioria dos casos, ele apenas redirecionará você para um call center em outro país, e o golpista tentará obter qualquer tipo de detalhe que puder de você durante essa ligação. Na maioria dos casos, eles acabarão desperdiçando seu tempo e, no mundo das criptomoedas, tempo é dinheiro!





Quanto aos golpes de suporte técnico em criptografia, os golpistas geralmente fingem ser funcionários de várias trocas de criptografia. Em alguns casos, eles conseguiram colocar as mãos nas carteiras das pessoas, contas Coinbase, contas Binance e muito mais. Eles também podem ligar para você antes de você ligar para eles, então você nunca deve acreditar em alguém sempre que eles dizem que estão ligando de qualquer troca de criptografia que você usa.





Alegações falsas

Sempre que você se depara com o site de um novo projeto de criptografia, pode pensar nisso como a coisa mais confiável de todos os tempos. O site pode mencionar que esta criptomoeda foi auditada por terceiros confiáveis, já possui muitos investidores, parceiros, seguidores e todo tipo de outras coisas. Mas uma vez que você dê uma olhada em cada um desses projetos, você notará que as “auditorias” são feitas por empresas obscuras que apenas dirão que sua criptografia está boa, desde que você as pague. Em muitos casos, pode nem haver uma auditoria. Os “investidores” podem ser um monte de imagens ao lado de uma vaga descrição de quem é essa pessoa. Os seguidores podem ser contas de bot sem envolvimento real. O ponto é que cada criptomoeda faz todos os tipos de reivindicações diferentes, no entanto, nem todas são sempre verdadeiras.





Você ficaria surpreso com o quão poucas pessoas realmente verificam as reivindicações de cada projeto criptográfico. Em muitos casos, ver algo escrito em um site é “prova suficiente”. No entanto, você deve se lembrar de sempre verificar algumas das reivindicações que as criptomoedas estão fazendo. Em alguns casos, as alegações podem ser enganosas, mas, em outros casos, são totalmente suspeitas .





Golpes de influenciador criptográfico

Influenciadores e criptomoedas são fenômenos do século 21, então faria sentido que ambos andassem juntos como pão e manteiga, certo? Bem, às vezes. Os influenciadores têm sido usados como ferramentas para as marcas promoverem seus próprios produtos desde o início e, agora, os influenciadores também estão sendo usados para promover certos projetos criptográficos . Mas o problema é o seguinte: uma grande porcentagem dos projetos de criptografia que os influenciadores estão promovendo atualmente são golpes de bomba e despejo ou de puxão de tapete. Em alguns casos, os próprios influenciadores podem nem saber que é uma farsa, eles estão apenas procurando um contracheque para sua postagem no Instagram.





Mesmo alguns influenciadores respeitáveis foram pegos promovendo criptomoedas fraudulentas no passado. É importante que você não trate os influenciadores como se eles não pudessem fazer nada de errado. Se você está interessado em um projeto que está sendo promovido por um influenciador, certifique-se de fazer muita pesquisa antes de realmente investir nele. Você não pode simplesmente aceitar a palavra de alguém, especialmente se eles estão ganhando dinheiro com todo o calvário.





Conclusão

No geral, existem várias maneiras diferentes de você ser enganado com criptomoedas, e até mesmo o mais inteligente de nós pode cair em uma delas. Eu fiz também. Aprendi minha lição e acho que posso cair novamente na armadilha se não prestar atenção. É importante observar que esses golpes não são resultado de criptomoedas. Quase todos esses golpes existem desde antes das criptomoedas existirem, e sempre que houver dinheiro envolvido em qualquer coisa , os golpistas são inevitáveis.





É por isso que você deve sempre ter a cabeça limpa e pensar de forma inteligente antes de investir em qualquer tipo de projeto criptográfico. Na maioria dos casos, os projetos criptográficos não são golpes, e a única maneira de saber o que são esses projetos é fazendo pesquisas, lendo análises, verificando reivindicações e não confiando cegamente nas recomendações de todos.





O que é um golpe de criptografia que eu perdi? Deixe-me saber nos comentários abaixo!