6 escroqueries cryptographiques courantes à ÉVITER en 2022

La crypto-monnaie étant plus populaire que jamais, les escroqueries cryptographiques font rapidement leur chemin dans tous les coins du monde de la cryptographie. Des millions de dollars de crypto sont volés aux victimes chaque année. Dans cet article, je vais jeter un œil à certaines des escroqueries cryptographiques les plus courantes, comment vous pouvez les identifier et comment les éviter. De nombreux escrocs achèteront des jetons de petite capitalisation boursière à des taux *incroyablement* bas. Ils feront ensuite la promotion intensive de ce jeton sur les réseaux sociaux. Finalement, cependant, l'escroc * videra * son investissement initial, et la plupart des investisseurs subiront de lourdes pertes.

LEARN MORE ABOUT @ELNAZSARRAF 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @ELNAZSARRAF 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

La crypto-monnaie étant plus populaire que jamais, les escroqueries cryptographiques font rapidement leur chemin dans tous les coins du monde de la cryptographie. Comme pour tout ce qui implique de l'argent, les escrocs s'attaquent toujours à leur prochaine cible dans le monde de la cryptographie. Il en est arrivé au point où des milliards de dollars de crypto sont volés aux victimes chaque année, ce qui entraîne non seulement de lourdes pertes, mais ruine également la réputation des crypto-monnaies. Dans cet article, je vais jeter un œil à certaines des escroqueries cryptographiques les plus courantes, comment vous pouvez les identifier et comment vous pouvez les éviter.

Escroqueries à la pompe et au vidage

Les escroqueries par pompage et vidage sont l'une des escroqueries cryptographiques les plus courantes - mais l'une des plus difficiles - au monde. Maintenant, le pompage et le dumping existent depuis longtemps dans le monde des marchés boursiers. Fondamentalement, c'est lorsqu'un investisseur achète une quantité importante d'une certaine action ou, dans ce cas, une crypto-monnaie, à un prix massivement réduit. L'investisseur est en mesure d'obtenir le rabais car il est généralement considéré comme un bon investissement. Cependant , peu de temps après l'achat du stock à prix réduit, l'investisseur en fera la promotion dans tous les points de vente possibles de manière très trompeuse. Dès qu'un nombre suffisant de personnes désemparées investiront leur propre argent dans l'actif, l'investisseur initial se débarrassera simplement de la majeure partie de son investissement, ce qui lui fera réaliser un profit et les «victimes» subiront une perte massive .





Même si ces stratagèmes sont interdits sur le marché boursier depuis un certain temps maintenant, ils sont généralement considérés comme quasi inexistants. Dans le monde de la cryptographie, ils sont extrêmement courants. De nombreux escrocs achèteront des jetons de petite capitalisation boursière à des taux incroyablement bas. Je parle d'une fraction de centime. Ils feront ensuite la promotion de ce jeton sur toutes sortes de médias sociaux, et même s'ils n'ont que quelques milliers de personnes, cela peut entraîner une augmentation massive du prix d'un jeton de petite capitalisation boursière. Finalement, cependant, l'escroc videra son investissement initial et la plupart des investisseurs subiront de lourdes pertes. Faites toujours la bonne quantité de recherches avant d'investir dans des jetons à petite capitalisation.





Poignées de tapis cryptographiques

Les tractions de tapis sont liées aux schémas de pompage et de vidage de différentes manières. La prémisse des deux est assez similaire, mais dans ce cas, ce sont les développeurs de la crypto-monnaie qui font la partie escroquerie. Les développeurs créeront une crypto-monnaie dans le seul but d'en acheter des quantités massives avant qu'elle ne soit cotée sur n'importe quel échange cryptographique public. Dans la plupart des cas, ces développeurs posséderont la grande majorité de la crypto. Après cela, ils suivront la stratégie habituelle de pompage et de vidage consistant à promouvoir fortement la cryptographie en utilisant n'importe quel point de vente possible, et une fois que suffisamment de personnes auront investi, les développeurs vendront simplement toutes les cryptos dont ils disposent.





Les tractions de tapis sont beaucoup plus extrêmes que les schémas de pompage et de vidage habituels. Une traction de tapis peut faire chuter le prix de la cryptographie de plus de 99 %. Les pertes sont généralement beaucoup plus élevées, même si les deux sont des arnaques. En plus de cela, certaines tractions de tapis sont codées de manière suspecte de manière à ce que les victimes qui ont investi dans la crypto ne soient pas en mesure de la vendre du tout à une autre personne. Ceci est considéré comme une traction de tapis « dure ». Quoi qu'il en soit, les tirages de tapis sont extrêmement courants dans le monde de la cryptographie, et une façon de les éviter est de vous assurer que vous n'investissez que dans des projets de cryptographie qui ont été audités de manière indépendante par un tiers fiable.

Hameçonnage

Les escroqueries par hameçonnage sont courantes partout sur Internet pour différentes choses, mais en crypto, elles peuvent être extrêmement convaincantes. La façon dont les escroqueries par hameçonnage fonctionnent est que vous avez envoyé un e-mail ou un SMS contenant un lien vers un site Web que vous visitez fréquemment. Généralement, l'e-mail indiquera que vous devez vous connecter de toute urgence car quelqu'un essaie de pirater votre compte. L'e-mail est toujours différent, mais la principale chose qu'ils ont tous, c'est qu'ils vous demanderont tous de vous connecter à quelque chose.





Par exemple, vous avez peut-être reçu un e-mail de Coinbase vous demandant de vous connecter pour une vérification de sécurité. Le lien qui sera fourni dans l'e-mail ressemblera à celui du vrai site Web de Coinbase. Lorsque vous cliquez dessus, il ressemblera exactement au site Web de Coinbase jusque dans les moindres détails. Cependant, ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un faux site Web destiné à vous faire croire qu'il s'agit de l'original. Une fois que vous avez entré vos identifiants de connexion, les pirates pourront voir tout ce que vous avez entré, et à leur tour, ils pirateront votre vrai compte Coinbase.





Habituellement, ces sites Web de phishing peuvent avoir de petites différences dans l'URL qui sont faciles à manquer. Par exemple, au lieu de linkedin.com avec un petit "L", cela pourrait être Iinkedin.com avec un "I" majuscule. Les escrocs peuvent être beaucoup plus intelligents que vous ne le pensez, c'est pourquoi vous devez toujours vérifier l'URL avant de saisir des informations sensibles.





Faux support technique

Il s'agit d'un concept relativement récent en crypto, mais les escroqueries au support technique sont presque infâmes à ce stade. En réalité, la plupart des gens ne tombent pas vraiment dans le piège des fausses escroqueries au support technique, mais vous devriez tout de même en savoir plus à leur sujet. Si jamais vous recevez un message contextuel ou quelque chose de similaire indiquant qu'il y a une sorte d'erreur et que la seule façon de la corriger est d'appeler un certain numéro, ne l'appelez pas . Dans la plupart des cas, il vous redirigera simplement vers un centre d'appels dans un autre pays, et l'escroc tentera d'obtenir de vous tous les détails qu'il pourra au cours de cet appel. Dans la plupart des cas, ils finiront par vous faire perdre votre temps, et dans le monde de la cryptographie, le temps c'est de l'argent !





En ce qui concerne les escroqueries au support technique dans la cryptographie, les escrocs prétendent souvent être des employés de divers échanges cryptographiques. Dans certains cas, ils ont réussi à mettre la main sur les portefeuilles des gens, les comptes Coinbase, les comptes Binance et bien plus encore. Ils peuvent également vous appeler avant que vous ne les appeliez, vous ne devriez donc jamais croire quelqu'un à sa valeur nominale chaque fois qu'il dit qu'il appelle à partir de n'importe quel échange crypto que vous utilisez.





Fausses déclarations

Chaque fois que vous tombez sur le site Web d'un tout nouveau projet de cryptographie, vous pouvez le considérer comme la chose la plus fiable qui soit. Le site Web pourrait mentionner que cette crypto-monnaie a été auditée par des tiers fiables, elle compte déjà de nombreux investisseurs, partenaires, abonnés et toutes sortes d'autres choses. Mais une fois que vous aurez examiné de plus près chacun de ces projets, vous remarquerez que les "audits" sont effectués par des sociétés louches qui diront simplement que votre crypto va bien tant que vous les payez. Dans de nombreux cas, il pourrait même ne pas y avoir de vérification. Les « investisseurs » peuvent tous être un tas d'images d'archives à côté d'une vague description de qui est cette personne. Les abonnés peuvent tous être des comptes de robots sans engagement réel. Le fait est que chaque crypto-monnaie fait toutes sortes de déclarations différentes, cependant, toutes ne sont pas toujours vraies.





Vous seriez surpris du peu de personnes qui vérifient réellement les affirmations de chaque projet de cryptographie. Dans de nombreux cas, voir quelque chose d'écrit sur un site Web est une "preuve suffisante". Cependant, vous devez vous rappeler de toujours vérifier certaines des réclamations que les cryptos font vous -même. Dans certains cas, les affirmations peuvent être trompeuses, mais dans d'autres cas, elles sont carrément suspectes .





Escroqueries aux crypto-influenceurs

Les influenceurs et les crypto-monnaies sont tous deux des phénomènes du 21ème siècle, il serait donc logique que les deux aillent ensemble comme du pain et du beurre, n'est-ce pas ? Eh bien, parfois. Les influenceurs ont été utilisés comme outils par les marques pour promouvoir leurs propres produits depuis le tout début, et maintenant, les influenceurs sont également utilisés pour promouvoir certains projets de cryptographie . Mais voici le problème, un grand pourcentage des projets de cryptographie que les influenceurs promeuvent ces jours-ci sont tous des escroqueries à la pompe et à la décharge ou à la traction de tapis. Dans certains cas, les influenceurs eux- mêmes ne savent peut-être même pas qu'il s'agit d'une arnaque, ils recherchent simplement un salaire pour leur publication Instagram.





Même certains influenceurs respectables ont été surpris en train de promouvoir des cryptos frauduleux dans le passé. Il est important que vous ne traitiez pas les influenceurs comme s'ils ne pouvaient pas faire de mal. Si vous êtes intéressé par un projet promu par un influenceur, assurez-vous de faire beaucoup de recherches avant d'y investir. Vous ne pouvez pas simplement croire quelqu'un sur parole, surtout s'il gagne de l'argent grâce à toute cette épreuve.





Conclusion

Dans l'ensemble, il existe de nombreuses façons de se faire arnaquer avec la crypto-monnaie, et même les plus intelligents d'entre nous pourraient tomber dans l'un d'entre eux. Je l'ai fait aussi. J'ai appris ma leçon et je pense que je pourrais à nouveau tomber dans le piège si je ne fais pas attention. Il est important de noter que ces escroqueries ne sont pas le résultat de crypto-monnaies. Presque toutes ces escroqueries existent bien avant que les crypto-monnaies n'existent, et chaque fois qu'il y a de l'argent impliqué dans quoi que ce soit , les escrocs sont inévitables.





C'est pourquoi vous devez toujours avoir la tête claire et réfléchir intelligemment avant d'investir dans tout type de projet de cryptographie. Dans la plupart des cas, les projets de cryptographie ne sont pas des arnaques, et la seule façon pour vous de savoir ce que sont ces projets est de faire des recherches, de lire des critiques, de vérifier les affirmations et de ne pas faire aveuglément confiance aux recommandations de tout le monde.





Qu'est-ce qu'une arnaque cryptographique que j'ai ratée ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous! Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus d'informations comme celle-ci https://bit.ly/3720zFW