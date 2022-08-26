神秘Axie Infinity Whale持有220亿顺滑爱情药水（SLP）

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一位加密货币记者偶然发现了一个惊人的谜团。一个加密钱包就持有 220 亿个 Smooth Love Potion，这是一种影响成千上万人生活的游戏币。利用公共数据，他进行了深入调查。但随着他的深入，谜团也随之而来。