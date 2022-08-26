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    神秘Axie Infinity Whale持有220亿顺滑爱情药水（SLP）经过@michaelbenko
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    神秘Axie Infinity Whale持有220亿顺滑爱情药水（SLP）

    2022/08/26
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    经过 @michaelbenko 2,148 讀數
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    太長; 讀書

    一位加密货币记者偶然发现了一个惊人的谜团。一个加密钱包就持有 220 亿个 Smooth Love Potion，这是一种影响成千上万人生活的游戏币。利用公共数据，他进行了深入调查。但随着他的深入，谜团也随之而来。

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    #web3#crypto-investigation
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