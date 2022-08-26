神秘Axie Infinity Whale持有220亿顺滑爱情药水（SLP）

2022 年 8 月 31 日下午 6:45 更新： 2022 年 8 月 31 日下午 6:20，Axie Infinity 联合创始人 Jeff Zirlin（又名 Jiho）发表官方评论，称神秘钱包是 Binance Ronin 网关合约，根据 Zirlin 的说法，这意味着它是Axie Infinity 的官方基础设施。 原故事如下： 如果一个钱包持有 世界上最大的加密游戏经济体之一的代币供应量的一半怎么办？ 我有一些消息要告诉你。这不是一个吸引人的标题。这是一个发展中的故事。 在本文中，我将带您一起探索神秘的 22,000,000,100 Smooth Love Potion (SLP) 钱包。 关键点： Axie Infinity 是世界上最大的加密游戏之一。 玩家通过玩游戏获得一个名为 SLP 的加密代币。 似乎一个钱包已经积累了数十亿的 SLP。 该钱包控制了游戏内代币 SLP 总供应量的一半以上。 流通中的 SLP 刚刚超过 430 亿。 截至发稿时，这个神秘的鲸鱼钱包拥有超过 220 亿的 SLP。 该钱包似乎不是 Sky Mavis 钱包（Axie Infinity 的创建者）。 Sky Mavis 在询问时未发表评论。 如果它愿意，这条鲸鱼可以控制游戏内的经济。 成千上万的人的生计都与这个令牌挂钩。 这篇文章追溯了我寻找鲸鱼来源的努力。 这是一个普通的星期四早上。我不自然地早起，拿起手机开始浏览 Twitter。然后，有什么东西阻止了我。 Jiho，AKA Jeffrey Zirlin，Axie Infinity 的增长负责人正在发布关于 Axie Economics 的推文（您无需阅读或理解推文）： 当用户推文回复时： 我停下脚步。什么？一个钱包里有一半的Smooth Love Potion (SLP)？ 不再是普通的星期四。 我的第一个想法是，这必须光明正大。 这是 Sky Mavis 用来铸造和分发 SLP 给玩家的钱包。 我很快就被证明是错的，谜团加深了。 我登录 并在用户的推文回复中找到钱包： Ronin Block Explorer 浪人：030e37ddd7df1b43db172b23916d523f1599c6cb。 今后，我将把这个神秘钱包称为“ ”。 鲸斧 的确，鲸斧手握着220亿，100朵柔滑的爱情药水。这大约是代币总供应量的一半。一种代币，其经济影响成千上万的游戏玩家。 当我深入挖掘时，我想吐出我的咖啡。 深入 Axieverse 洞。 我潜入区块浏览器。我想知道这些代币是否是由 Sky Mavis 铸造到钱包中的。 Sky Mavis 是制造 Axie Infinity 并分销 SLP 的公司。 看来，他们不是。 使谜团更深的是代币似乎来自 。 币安 通常，来自币安的硬币是在交易所购买的。或者放在保管钱包里。 数十亿 SLP 代币已从 Ronin Binance 钱包发送到 Whale AX 的匿名钱包。这让我觉得很奇怪。 Whale AX 是否花费数亿美元购买 SLP？ 或者，这个神秘的实体是否已经可以访问这些代币并将它们存储在 Binance 上？ 也许，正在发生其他事情。 这些大规模交易的例子 我正在粘贴交易截图以说明我的意思。 假设上述 5,968,600,115 的 Whale AX 交易是购买（理论上）。 根据 2021 年 11 月 1 日（转账当天）SLP 的开盘价 7.1827 美分（ 报道），当天有人将花费约 428,706,640.46 美元购买这些代币。 据雅虎财经 有些东西似乎没有加起来。 鲸鱼真的在 11 月在 SLP 上花了那么多钱吗？ 作为参考，以 的当前价格（截至撰写时），相同的购买将购买超过 107,295,061,488 个 SLP：超过所有 SLP 的全部最大供应量的两倍。 每个 SLP 约 0.003989 美元 并且只是为了解释一下：每一个 SLP 都是由玩游戏的玩家铸造的，在这一点上，铸造 SLP 实际上是相当困难的。 只是为了好玩，我做了一些餐巾纸计算，根据我的经验，一个普通玩家和一个半体面的团队每天可以赢得大约 30 个 SLP 玩游戏是很现实的。 这是基于上一季游戏玩法的铸造难度。 因此，如果他们不休息，那么这个数量的 SLP（1070 亿）将需要一个玩家 35.76 亿年才能铸成。 现在，这只是一笔交易，在 11 月占不到 60 亿枚硬币。钱包目前持有的金额几乎是一笔交易的四倍。 那么，这个钱包是什么？？ 我最初认为这个钱包是 Axie Infinity 必须自动将 SLP 分配给获得它的玩家的某个系统的一部分。 然而，这似乎不是真的。如果是这样的话，即使不是数百万笔交易，也会有数万笔交易。 这个钱包只有 3 页。他们中的大多数是 。 鲸鱼大小的 然后，我将“币安”视为许多交易的发件人或收件人。所以我想，这一定是币安的钱包。他们有一半的 SLP 供应确实让我觉得有点奇怪。 我查看了交易。不，我又错了。 Whale AX 的钱包好像不是币安的钱包。 Whale AX 似乎从 Binance 的钱包中获得了 SLP。 因此，该钱包似乎与作为 Sky Mavis 官方工具分发 SLP 无关。而且它似乎并不归币安所有。 那么这里发生了什么？ 为什么有人将这些巨额 SLP 从 Binance 转移到 Axie Infinity 的 Ronin 链上的钱包？ 这就是 220 亿个 SLP 问题。 我浏览了这可能是什么的选项。它可能是 Sky Mavis。出于某种原因，他们从 Binance 来回转移大量自己的货币。 但为什么？ 我心想，咦，这可能是社区金库吧？我查了一下，好像没有。 我在 Axie Infinity 的官方通讯中找到了社区国库钱包地址： ://axie.substack.com/p/community。 https 而且它不是 Whale AX 的钱包。 到现在为止，除非我错过了什么，否则 Whale AX 的钱包几乎一直没有被人注意到。 可怕的部分 如果这不是 Sky Mavis、Binance 或 Sky Mavis 的负责任投资者，那么壁橱里的布吉人就是。 如果是独立的鲸鱼呢？ 那会更混乱，也更成问题。但为什么？ 成千上万人的 生计依赖于（或曾经依赖于）Axie Infinity。 通过玩这个游戏获得的主要代币是 SLP。 如果一只流氓鲸拥有 SLP 供应量的一半，他们就可以操纵价格甚至使价格崩盘。 例如，任何代币价格自然受供需控制。 假设由于自然市场条件，代币价格应该上涨。出现供应紧张或需求上升。或者两者兼而有之，它应该会迅速飙升，让长期持有 HODL 的利益相关者能够兑现。 拥有如此庞大持股量的鲸鱼可能会以更多的 SLP 慢慢涌入市场。由于供应紧张，它可能会取代供应。或者随着需求的增加，它可能会增加供应。 使价格保持平稳而不是上涨。同时套现巨额利润。 这种潜在的行动可能会影响成千上万人的生活。 买不起的人。 那么，这意味着什么？ 这意味着我们不知道这是谁的钱包或它的用途。为什么他们要购买或转让如此多的 SLP 和 AXS。最后，他们打算用它做什么。 我做过的研究。 看到这条推文后的第一件事就是去浪人区块浏览器找到这个钱包。 原始推文是没有完整地址的截图。所以我按资产搜索，它按持有量组织钱包。 很容易找到 Whale AX 的钱包作为第一个。作为参考，第二大钱包有 5,121,563,949 SLP，在撰写本文时被列为 [Deprecated] (sic) Ronin Gateway。它看起来是官方的 Sky Mavis 或 Axie Infinity 钱包。 然后，我复制了钱包地址并用谷歌搜索，但没有找到任何我能理解的东西。于是我在推特上搜索了钱包地址。 只出现了大约 7 条推文。 主要是社区参与者向 Sky Mavis 工作人员询问这个钱包是什么。我找不到任何回复。 然后，我在一个已知的加密侦探身上发了推文，我过去很钦佩他的工作，询问他们用这个钱包做了什么。 我还没有回音。 然后我寻找 Sky Mavis 的新闻联系人，但找不到。 由于找不到新闻邮件，我向他们发了推文：Sky Mavis、Axie Infinity 和看起来不错的首席运营官。我还没有听到任何回音。 我还在 Twitter 上给他们的一名员工发了私信，但我还没有收到回复。 我通过电子邮件发送了 Binance 的 PR 电子邮件地址。我简要解释了我正在做的调查工作。然后询问他们是否有任何见解（披露：我使用 Binance.US 交易加密货币）。截至发稿时，他们尚未回复评论。 深入了解 Whale AX 现在，这里有另一种选择。它将完全解释这些交易，也可能 100% 高于董事会。 币安 。这些交易也有可能不是购买或独立持有。但它们是 Binance 和 Sky Mavis 之间的内部交易。或者，它们可能是不包括 Binance 的 Sky Mavis 交易。但同样，公司内部的正常运作。 拥有相当数量的 Sky Mavis 然后还有另一种可能发生的事情的理论。 Sky Mavis 不想透露是有道理的。 。玩家将 SLP 存入 Binance，兑现，然后 Sky Mavis 将代币买回。我需要重复一遍，这是一个理论，而不是对实际发生的事情的陈述。 这些可能是代币回购 在这种情况下，它将支持 SLP 价格或防止其全面崩盘。之后，他们会将 SLP 发送回他们在 Ronin 区块链上的钱包。这将解释大额转账。 还有更多问题 钱包不仅持有 SLP，而且还持有大量其他代币。令人惊讶的是它持有的 AXS 数量。 截至撰写本文时，它不仅持有 4,672,754 AXS，而且似乎还持有数百万。并 。 一次获得数十万个 AXS 作为质押奖励 这意味着在一年的时间里，Whale AX 将有机会赚取大量的 AXS。根据代币价格，可能价值数千万或数亿美元。 这是 Whale AX 最近提出的 AXS 质押声明。但也有其他大型索赔，例如 5 月 2 日的 737,550.4 AXS 索赔。 鲸鱼 AX 的 178 笔交易的完整列表（据我统计）在资源管理器上运行 3 页。 大多数似乎都具有真正的大规模。 有一些让你想知道。就像 组成的交易，当时价值低于 10 美元。 2022 年 5 月 16 日由 777 SLP 上面的截图显示了 Whale AX 又质押了 200 万个 AXS。这些交易都是公开的，任何人都可以在区块浏览器中查看。这是该交易的链接： ://explorer.roninchain.com/tx/0x63ae85ff115285757485b9c4cbb34e1543c15a2ce9557998de10314cbacc341b。 https 那么，这是 Sky Mavis 的 AXS 藏匿处吗？如果是这样，这是创建用于赛季排行榜奖励和奖品的 AXS 的地方吗？我的猜测可能不是，但持有的 AXS 数量引发的问题比它回答的要多得多。 不那么有趣但值得注意的是，截至发稿时价值 2,969,551 美元的 1,747 WETH 和 0.26 USDC。 这是我在发稿时掌握的所有信息。 据我所知，我的调查中提供的所有信息都是公开的。 一旦或如果有进一步的重大进展，我将立即更新。 如果您发现任何可能提供线索的数据或看到我犯的任何错误，请向我 或推特 (@michaelbenko)。 发送电子邮件 感谢您收看。直到下一次加密探索者，保持警惕！ 特色图片的照片来源：克林特帕特森通过 Unsplash。 Disclaimer: I am a holder of SLP, AXS, Axie NFTs and some RON tokens. These tokens are part of the Axie Infinity economic ecosystem, and some are discussed in this article. None of these holdings influenced my reporting of this ongoing mystery. Disclaimer 2: I in the past applied to be a creator in Axie Infinity's content creator program, and never heard back. That didn't influence this article, and I have no contact within Sky Mavis or form of communication with the company.