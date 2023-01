Cá voi vô cực Axie bí ẩn chứa 22 tỷ lọ thuốc tình yêu mịn (SLP)

Cập nhật vào ngày 31 tháng 8 năm 2022, 6:45 chiều:





Vào lúc 6:20 chiều, ngày 31 tháng 8 năm 2022, người đồng sáng lập Axie Infinity, Jeff Zirlin, hay còn gọi là Jiho, đã đưa ra bình luận chính thức rằng ví bí ẩn là Binance Ronin Gateway Contract, có nghĩa là, theo Zirlin, nó là một phần của hạ tầng chính thức của Axie Infinity.













Câu chuyện gốc bên dưới:





Điều gì sẽ xảy ra nếu một ví đang nắm giữ một nửa nguồn cung cấp mã thông báo của một trong những nền kinh tế trò chơi tiền điện tử lớn nhất trên thế giới?





Tôi có một số tin tức cho bạn. Đó không phải là một tiêu đề hấp dẫn. Đó là một câu chuyện đang phát triển.





Trong bài viết này, tôi sẽ đưa bạn đi cùng khi tôi điều tra chiếc ví bí ẩn 22.000.000.100 Smooth Love Potion (SLP).

Những điểm chính:

Axie Infinity là một trong những trò chơi tiền điện tử lớn nhất trên thế giới.

Người chơi kiếm được một mã thông báo tiền điện tử được gọi là SLP bằng cách chơi.

Có vẻ như một ví đã tích lũy hàng tỷ SLP.

Ví này kiểm soát hơn một nửa tổng nguồn cung cấp SLP mã thông báo trong trò chơi.

Chỉ có hơn 43 tỷ SLP đang được lưu hành.

Ví cá voi bí ẩn này có hơn 22 tỷ SLP tính đến thời điểm viết bài.

Ví dường như không phải là ví Sky Mavis (người tạo ra Axie Infinity).

Sky Mavis đã không đưa ra bình luận khi các yêu cầu được đưa ra.

Con cá voi này có thể kiểm soát nền kinh tế trong trò chơi nếu nó muốn.

Hàng nghìn sinh kế của mọi người được liên kết với mã thông báo này.

Bài báo này đánh dấu những nỗ lực của tôi để xác định nguồn gốc của cá voi.



Đó là một buổi sáng thứ Năm bình thường. Tôi thức dậy sớm một cách bất thường, lấy điện thoại và bắt đầu cuộn Twitter. Sau đó, có điều gì đó ngăn cản tôi.





Jiho, AKA Jeffrey Zirlin, trưởng nhóm tăng trưởng của Axie Infinity đang Tweet về Axie Economics (bạn không cần đọc hoặc hiểu tweet):

Dòng tweet của Jiho-san.





Khi một tweet của người dùng trả lời:





Tôi đã chỉnh sửa lại tên người dùng và xử lý của họ vì tôi không muốn vô tình làm hỏng người dùng đó nếu họ muốn ở trong tầm ngắm. Nếu họ muốn có tín dụng cho tweet của họ, họ có thể liên hệ với tôi và tôi sẽ cập nhật bài viết này.





Tôi dừng lại trên đường đi của mình. Gì? Một chiếc ví đang chứa một nửa nguồn cung cấp Smooth Love Potion (SLP)?





Không còn thứ Năm bình thường nữa.





Suy nghĩ đầu tiên của tôi là, cái này phải ở trên bảng.





Đó là ví Sky Mavis sử dụng để đúc và phân phối SLP cho người chơi.





Tôi sớm được chứng minh là sai, và bí ẩn ngày càng sâu sắc.





Tôi đăng nhập vào Ronin Block Explorer và tìm thấy ví trong câu trả lời tweet của người dùng:

ronin: 030e37ddd7df1b43db172b23916d523f1599c6cb.





Về sau, tôi sẽ gọi ví bí ẩn này là “ Whale AX ”.





Thật vậy, Whale AX đang nắm giữ 22 tỷ, một trăm Smooth Love Potion. Đó là khoảng một nửa tổng nguồn cung cấp mã thông báo. Một mã thông báo có tính kinh tế ảnh hưởng đến hàng nghìn người chơi.





Tôi muốn nhổ cà phê của mình khi tôi đào sâu hơn một chút.

Sâu hơn xuống lỗ Axieverse.

Tôi đi sâu vào khám phá khối. Tôi đang tự hỏi liệu những mã thông báo này có được Sky Mavis đúc vào ví hay không. Sky Mavis là công ty sản xuất Axie Infinity và phân phối SLP.





Có vẻ như, chúng không phải vậy.





Điều làm cho bí ẩn sâu sắc hơn là nơi các mã thông báo dường như đến từ Binance .





Thông thường, các đồng tiền đến từ Binance được mua trên sàn giao dịch. Hoặc được giữ ở đó trong một chiếc ví giám hộ.





Hàng tỷ SLP coin đã được gửi từ Ví Ronin Binance vào ví ẩn danh của Whale AX. Điều này làm tôi thấy kỳ quặc.





Whale AX đã chi hàng trăm triệu đô la để mua SLP?





Hoặc, thực thể bí ẩn này đã có quyền truy cập vào các mã thông báo và đang lưu trữ chúng trên Binance?





Có lẽ, một cái gì đó khác đang xảy ra.





Ví dụ về các giao dịch lớn này

Tôi đang dán ảnh chụp màn hình giao dịch để hiển thị ý tôi.





Chờ đợi. Bây giờ bạn có chú ý không?





Giả sử giao dịch Whale AX trên 5,968,600,115 là một giao dịch mua (trên lý thuyết).





Dựa trên giá mở cửa của SLP vào ngày 1 tháng 11 năm 2021 (ngày chuyển tiền) là 7,1827 xu ( theo Yahoo Finance ), ai đó sẽ chi khoảng 428.706.640,46 đô la để mua những đồng tiền đó vào ngày đó.





Một cái gì đó dường như không thêm vào.





Một con cá voi có thực sự chi tiêu nhiều như vậy cho SLP trong tháng 11?





Để tham khảo, với mức giá hiện tại (tại thời điểm viết bài) khoảng $ 0,003989 USD cho mỗi SLP , cùng một lần mua đó sẽ mua được hơn 107.295.061.488 SLP: gấp đôi toàn bộ nguồn cung tối đa của tất cả SLP.





Và chỉ để giải thích: mỗi SLP duy nhất được tạo ra bởi một người chơi đang chơi trò chơi, và tại thời điểm này, thực sự khá khó khăn để đúc SLP.





Để cho vui, tôi đã thực hiện một số tính toán bằng khăn ăn, và theo kinh nghiệm của tôi, thực tế là một người chơi trung bình với một đội khá có thể giành được khoảng 30 SLP mỗi ngày khi chơi trò chơi.





Điều này dựa trên độ khó đạt được trong mùa giải trước của trò chơi.





Vì vậy, số SLP (107 tỷ) đó sẽ mất 3,576 tỷ năm của một người chơi, nếu họ không nghỉ bất kỳ ngày nào.





Bây giờ, đó chỉ là một giao dịch, chiếm ít hơn sáu tỷ đồng tiền trong tháng 11. Ví hiện đang chứa gần gấp bốn lần số tiền của một giao dịch đó.





Vậy, ví này là gì ??

Ban đầu tôi nhận thấy ví này là một phần của một số hệ thống mà Axie Infinity phải tự động phân phối SLP cho những người chơi kiếm được nó.





Tuy nhiên, điều này có vẻ không đúng. Nếu đúng như vậy, sẽ có hàng chục nghìn, nếu không muốn nói là hàng triệu giao dịch.





Ví này chỉ có 3 trang trong số đó. Hầu hết chúng đều có kích thước như cá voi .





Sau đó, tôi thấy “Binance” là người gửi hoặc người nhận cho nhiều giao dịch. Vì vậy, tôi nghĩ, đây phải là ví của Binance. Tôi thấy hơi kỳ lạ khi họ có một nửa nguồn cung cấp SLP.





Tôi đã xem qua các giao dịch. Không, tôi đã sai một lần nữa. Ví của Whale AX dường như không phải là ví của Binance.





Whale AX dường như đang nhận SLP khi chuyển từ ví của Binance.





Vì vậy, ví dường như không liên quan đến việc phân phối SLP như một công cụ Sky Mavis chính thức. Và nó dường như không thuộc sở hữu của Binance.

Vậy điều gì đang xảy ra ở đây?

Tại sao ai đó lại chuyển số lượng SLP khổng lồ này từ Binance sang ví trên Ronin Chain của Axie Infinity?





Đó là Câu hỏi 22 tỷ SLP.





Tôi đã chạy qua các tùy chọn về những gì đây có thể là. Nó có thể là Sky Mavis. Vì một số lý do, việc chuyển một lượng lớn tiền tệ của họ qua lại Binance.





Nhưng tại sao?





Tôi nghĩ, này, đây có thể là kho bạc của cộng đồng? Tôi đã kiểm tra và có vẻ như không phải vậy.





Tôi đã tìm thấy địa chỉ ví kho bạc của cộng đồng trong bản tin chính thức này từ Axie Infinity: https://axie.substack.com/p/community .





Và đó không phải là ví của Whale AX.





Cho đến bây giờ, trừ khi tôi bỏ lỡ điều gì đó, ví của Whale AX đã gần như bay trong tầm ngắm.

Phần đáng sợ

Người đàn ông boogie trong tủ quần áo là nếu đây không phải là Sky Mavis, Binance hoặc một nhà đầu tư có trách nhiệm trong Sky Mavis.





Nếu đó là một con cá voi độc lập thì sao?





Điều đó sẽ khó hiểu hơn nhiều và vấn đề hơn nhiều. Nhưng tại sao?





Hàng nghìn sinh kế của người dân phụ thuộc vào (hoặc phụ thuộc vào) Axie Infinity.





Mã thông báo chính kiếm được bằng cách chơi trò chơi này là SLP.





Nếu một con cá voi lừa đảo sở hữu một nửa nguồn cung SLP, chúng có thể thao túng giá hoặc thậm chí làm sụp đổ nó.





Ví dụ: bất kỳ giá mã thông báo nào cũng được kiểm soát tự nhiên bởi cung hoặc cầu.





Giả sử do điều kiện thị trường tự nhiên, giá mã thông báo sẽ tăng. Có một sự suy giảm nguồn cung hoặc nhu cầu tăng lên. Hoặc cả hai và nó sẽ tăng cao về mặt địa lý, cho phép các bên liên quan đã ở trong HODL lâu năm để kiếm tiền từ các xu hướng.





Một con cá voi với lượng nắm giữ lớn như vậy có thể từ từ làm tràn ngập thị trường với nhiều SLP hơn. Khi nguồn cung bị thiếu hụt, nó có thể thay thế nguồn cung. Hoặc khi nhu cầu tăng lên, nó có thể làm tăng nguồn cung.





Làm cho giá không đổi thay vì tăng. Tất cả đồng thời thu được lợi nhuận khổng lồ.





Loại hành động tiềm tàng này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng ngàn người.





Những người không có khả năng đó.





Đây là những người nắm giữ SLP hàng đầu được liệt kê trên Ronin Explorer. Ví của Whale AX là ví đầu tiên.

Vậy, tất cả điều này có ý nghĩa gì?

Nó có nghĩa là chúng tôi không biết ví này là của ai hoặc nó đang được sử dụng để làm gì. Tại sao họ mua hoặc được chuyển nhiều SLP và AXS đến vậy. Và cuối cùng, họ định làm gì với nó.

Tôi đã nghiên cứu.

Điều đầu tiên sau khi xem tweet là truy cập trình khám phá khối ronin và tìm ví này.





Tweet ban đầu là một ảnh chụp màn hình không có địa chỉ đầy đủ. Vì vậy, tôi đã tìm kiếm theo tài sản, tổ chức ví theo số tiền mà họ nắm giữ.





Thật dễ dàng để tìm thấy ví của Whale AX là ví đầu tiên. Để tham khảo, ví lớn thứ hai có 5.121.563.949 SLP và được liệt kê là Cổng Ronin [Không được chấp nhận] (sic) tính đến thời điểm viết bài. Nó có vẻ là một Sky Mavis hoặc Axie Infinity Wallet chính thức.





Sau đó, tôi đã sao chép địa chỉ ví và truy cập vào địa chỉ đó, nhưng không tìm ra bất kỳ điều gì tôi có thể hiểu được. Vì vậy, tôi đã tìm kiếm địa chỉ ví trên Twitter.





Chỉ có khoảng 7 tweet xuất hiện.





Hầu hết những người tham gia cộng đồng hỏi nhân viên Sky Mavis ví này là gì. Tôi không thể tìm thấy bất kỳ câu trả lời nào.





Sau đó, tôi đã tweet tại một nhà điều hành tiền điện tử được biết đến, người mà tôi đã từng ngưỡng mộ công việc của mình trong quá khứ, hỏi họ đã tạo ra chiếc ví này như thế nào.





Tôi vẫn chưa nhận được phản hồi.





Sau đó, tôi đã tìm kiếm liên hệ báo chí cho Sky Mavis và không thể tìm thấy.





Vì tôi không thể tìm thấy email báo chí, tôi đã tweet về họ: Sky Mavis, Axie Infinity và COO, người có vẻ tốt. Tôi vẫn chưa nhận được phản hồi gì.





Tweet của tôi :)





Tôi cũng đã gửi cho một trong những nhân viên của họ một tin nhắn trực tiếp trên Twitter, nhưng tôi chưa nhận được phản hồi.





Tôi đã gửi email tới địa chỉ email PR của Binance. Tôi giải thích ngắn gọn về phần điều tra mà tôi đang thực hiện. Sau đó, hỏi họ có bất kỳ thông tin chi tiết nào không (tiết lộ: Tôi giao dịch tiền điện tử bằng Binance.US). Khi viết, họ đã không trả lại một bình luận.

Lặn sâu hơn vào Whale AX

Bây giờ, có một tùy chọn khác về những gì đang xảy ra ở đây. Nó sẽ giải thích hoàn toàn các giao dịch này và cũng có thể là 100% trên bảng.





Binance sở hữu một lượng Sky Mavis khá lớn . Cũng có khả năng những giao dịch này không phải là giao dịch mua hoặc nắm giữ độc lập. Nhưng đó là giao dịch nội bộ giữa Binance và Sky Mavis. Hoặc, chúng có thể là các giao dịch Sky Mavis không bao gồm Binance. Nhưng một lần nữa, nội bộ công ty hoạt động thường xuyên.





Sau đó, có một giả thuyết khác về những gì đang xảy ra có thể có. Và sẽ có lý mà Sky Mavis sẽ không muốn tiết lộ.





Có thể đây là những khoản mua lại bằng tiền xu . Người chơi gửi SLP trên Binance, rút tiền và sau đó Sky Mavis mua lại tiền. Tôi cần phải nhắc lại rằng đây là một lý thuyết, không phải là một tuyên bố về những gì đang thực sự xảy ra.





Trong trường hợp này, nó sẽ hỗ trợ giá SLP hoặc ngăn chặn sự sụp đổ hoàn toàn. Sau đó, họ sẽ gửi SLP trở lại ví của họ trên Ronin Blockchain. Điều này sẽ giải thích cho các khoản chuyển tiền lớn.

Thêm câu hỏi tho

Ví không chỉ chứa SLP mà còn chứa một lượng lớn các đồng tiền khác. Một điều làm tăng lông mày là lượng AXS mà nó đang giữ.





Nó không chỉ nắm giữ 4,672,754 AXS khi viết mà còn thu hút hàng triệu người trong số họ. Và yêu cầu hàng trăm nghìn AXS làm phần thưởng đặt cược cùng một lúc .





Điều này có nghĩa là trong vòng một năm Whale AX sẽ có cơ hội kiếm được khối lượng AXS khổng lồ. Có thể trị giá hàng chục hoặc hàng trăm triệu đô la tùy thuộc vào giá mã thông báo.





Giao dịch này từ ngày 30 tháng 7 dường như cho thấy Whale AX nhận được 397.421,3 phần thưởng AXS, hôm nay trị giá khoảng $ 5,846.067,32.





Đây là tuyên bố đặt cược AXS gần đây của Whale AX. Nhưng cũng có những yêu cầu lớn khác, như yêu cầu 737.550,4 AXS này vào ngày 2 tháng 5.





Danh sách đầy đủ 178 giao dịch của Whale AX (theo số lượng của tôi) chạy 3 trang trên trình khám phá.





Hầu hết dường như có quy mô thực sự lớn.





Có một vài điều khiến bạn băn khoăn. Giống như một giao dịch bao gồm 777 SLP vào ngày 16 tháng 5 năm 2022 , có giá trị tại thời điểm dưới 10 đô la.





Giao dịch từ ngày 9 tháng 8 năm 2022 này dường như cho thấy Whale AX đặt cược hai triệu AXS. Tính đến thời điểm viết bài trị giá khoảng $ 29,420,000.00.





Ảnh chụp màn hình trên cho thấy Whale AX đặt cược thêm hai triệu AXS. Tất cả các giao dịch này đều công khai và có thể được xem bởi bất kỳ ai tại trình khám phá khối. Đây là liên kết đến giao dịch đó: https://explorer.roninchain.com/tx/0x63ae85ff115285757485b9c4cbb34e1543c15a2ce9557998de10314cbacc341b .





Vậy, đây có phải là kho lưu trữ AXS của Sky Mavis không? Nếu vậy, đây có phải là nơi AXS được sử dụng cho phần thưởng bảng xếp hạng mùa giải và phần thưởng được tạo ra không? Dự đoán của tôi có lẽ là không, nhưng số lượng AXS được nắm giữ đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.





Các khoản nắm giữ ít thú vị hơn, nhưng đáng chú ý, là 1.747 WETH trị giá 2.969.551 USD tính đến thời điểm viết bài và 0,2 USDC.





Đây là tất cả thông tin tôi có tại thời điểm báo chí.





Tất cả thông tin được trình bày trong cuộc điều tra của tôi đều được công bố công khai theo hiểu biết tốt nhất của tôi.





Tôi sẽ cập nhật điều này ngay sau khi, hoặc nếu, những phát triển quan trọng hơn được thực hiện.





Nếu bạn phát hiện ra bất kỳ dữ liệu nào có thể cung cấp manh mối hoặc thấy bất kỳ lỗi nào tôi đã thực hiện, hãy gửi email hoặc tweet cho tôi (@michaelbenko).





Cảm ơn bạn đã theo dõi. Cho đến lần tới những người khám phá tiền điện tử, hãy cảnh giác!





Tín dụng Ảnh cho Ảnh Nổi bật: Clint Patterson Via Unsplash.





Disclaimer: I am a holder of SLP, AXS, Axie NFTs and some RON tokens. These tokens are part of the Axie Infinity economic ecosystem, and some are discussed in this article. None of these holdings influenced my reporting of this ongoing mystery.