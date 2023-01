Misteriosa Axie Infinity Whale detém 22 bilhões de Smooth Love Potion (SLP)

LEARN MORE ABOUT @MICHAELBENKO 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Atualização em 31 de agosto de 2022, 18h45:





Às 18h20 do dia 31 de agosto de 2022, o cofundador da Axie Infinity, Jeff Zirlin, também conhecido como Jiho, fez um comentário oficial de que a carteira misteriosa é o Binance Ronin Gateway Contract, o que significa, de acordo com Zirlin, que faz parte do infraestrutura oficial do Axie Infinity.













História original abaixo:





E se uma carteira tivesse metade do suprimento de tokens de uma das maiores economias de jogos criptográficos do mundo?





Tenho algumas notícias para você. Essa não é uma manchete cativante. É uma história em desenvolvimento.





Neste artigo, vou levá-lo para o passeio enquanto investigo a misteriosa carteira de 22.000.000.100 Smooth Love Potion (SLP).

Pontos chave:

Axie Infinity é um dos maiores jogos criptográficos do mundo.

Os jogadores ganham um token criptográfico chamado SLP ao jogar.

Parece que uma carteira acumulou bilhões de SLP.

Esta carteira controla mais da metade do suprimento total de token SLP no jogo.

Existem pouco mais de 43 bilhões de SLP em circulação.

Esta misteriosa carteira de baleia tem mais de 22 bilhões de SLP até o momento.

A carteira não parece ser uma carteira Sky Mavis (criadora do Axie Infinity).

A Sky Mavis não fez comentários quando as perguntas foram feitas.

Esta baleia poderia exercer controle sobre a economia do jogo se quisesse.

Os meios de subsistência de milhares de pessoas estão ligados a este token.

Este artigo traça meus esforços para localizar a origem da baleia.



É uma manhã comum de quinta-feira. Acordo estranhamente cedo, pego meu telefone e começo a navegar no Twitter. Então, algo me detém.





Jiho, também conhecido como Jeffrey Zirlin, líder de crescimento da Axie Infinity está twittando sobre a Axie Economics (você não precisa ler ou entender o tweet):

Tweet de Jiho-san.





Quando um tweet do usuário responde:





Editei o nome de usuário e o identificador porque não queria doxar acidentalmente esse usuário se ele quisesse ficar fora do radar. Se quiserem crédito pelo tweet, podem entrar em contato comigo e atualizarei este artigo.





Eu paro no meio do caminho. O que? Uma carteira contém metade do suprimento de Smooth Love Potion (SLP)?





Não é mais uma quinta-feira comum.





Meus primeiros pensamentos são que isso deve ser honesto.





Essa é a carteira que a Sky Mavis usa para cunhar e distribuir SLP aos jogadores.





Logo estou provado que estou errado, e o mistério se aprofunda.





Eu entro no Ronin Block Explorer e encontro a carteira na resposta do tweet do usuário:

ronin:030e37ddd7df1b43db172b23916d523f1599c6cb.





Daqui para frente, vou me referir a esta carteira misteriosa como “ Whale AX ”.





De fato, Whale AX está segurando 22 bilhões, cem poções de amor suaves. Isso é cerca de metade do suprimento total do token. Um token cuja economia influencia muitos milhares de jogadores.





Eu quero cuspir meu café quando eu cavo um pouco mais fundo.

Mais fundo no buraco Axieverse.

Eu mergulho no explorador de blocos. Eu estou querendo saber se esses tokens foram cunhados na carteira pela Sky Mavis. A Sky Mavis é a empresa que fabrica o Axie Infinity e distribui o SLP.





Parece que não.





O que torna o mistério mais profundo é de onde os tokens parecem vir da Binance .





Normalmente, as moedas provenientes da Binance são compradas na bolsa. Ou mantido lá em uma carteira de custódia.





Bilhões de moedas SLP foram enviadas da Carteira Ronin Binance para a carteira anônima do Whale AX. Isso me parece estranho.





Whale AX gastou centenas de milhões de dólares comprando SLP?





Ou essa entidade misteriosa já tinha acesso aos tokens e os estava armazenando na Binance?





Talvez algo mais esteja acontecendo.





Exemplos dessas transações massivas

Estou colando capturas de tela da transação para mostrar o que quero dizer.





Espere. Você está prestando atenção agora?





Digamos que a transação Whale AX acima de 5.968.600.115 foi uma compra (em teoria).





Com base no preço de abertura do SLP em 1º de novembro de 2021 (o dia da transferência) de 7,1827 centavos ( de acordo com o Yahoo Finance ), alguém teria gasto cerca de $ 428.706.640,46 para comprar essas moedas naquele dia.





Algo não parece se encaixar.





Uma baleia realmente gastou tanto em SLP em novembro?





Para referência, ao preço atual (no momento da redação) de aproximadamente US$ 0,003989 por SLP , essa mesma compra compraria mais de 107.295.061.488 SLP: mais do que o dobro de todo o suprimento máximo de todos os SLP.





E só para explicar: cada SLP foi cunhado por um jogador jogando o jogo e, neste ponto, é realmente muito difícil cunhar SLP.





Apenas por diversão, fiz alguns cálculos de guardanapo e, em minha experiência, é realista que um jogador médio com um time meio decente possa ganhar cerca de 30 SLP por dia jogando o jogo.





Isso é baseado na dificuldade de cunhar na última temporada do jogo.





Assim, esse montante de SLP (107 bilhões) levaria um jogador 3,576 bilhões de anos para cunhar, se eles não tirassem nenhum dia de folga.





Agora, essa foi apenas uma transação, que representa pouco menos de seis bilhões de moedas em novembro. A carteira atualmente contém quase quatro vezes mais do que uma transação.





Então, o que é essa carteira??

Inicialmente, imaginei que essa carteira fazia parte de algum sistema que o Axie Infinity tinha para distribuir automaticamente o SLP aos jogadores que o ganhavam.





No entanto, isso não parece ser verdade. Se fosse esse o caso, haveria dezenas de milhares, senão milhões de transações.





Esta carteira tem apenas 3 páginas deles. A maioria deles do tamanho de uma baleia .





Então, vi “Binance” como remetente ou destinatário de muitas transações. Então pensei, deve ser a carteira da Binance. Achei um pouco estranho que eles tivessem metade do suprimento de SLP.





Eu examinei as transações. Não, eu estava errado de novo. A carteira de Whale AX não parece ser a carteira de Binance.





Whale AX parece estar recebendo SLP como transferências da carteira da Binance.





Portanto, a carteira não parece estar relacionada à distribuição do SLP como uma ferramenta oficial do Sky Mavis. E não parece ser de propriedade da Binance.

Então, o que está acontecendo aqui?

Por que alguém está movendo essas enormes quantidades de SLP da Binance para uma carteira na Ronin Chain da Axie Infinity?





Essa é a pergunta de 22 bilhões do SLP.





Analisei as opções do que isso poderia ser. Pode ser o Sky Mavis. Por alguma razão, movendo grandes quantidades de sua própria moeda para frente e para trás da Binance.





Mas por que?





Eu pensei, ei, isso é possivelmente o tesouro da comunidade? Verifiquei e parece que não.





Encontrei o endereço da carteira do tesouro da comunidade neste boletim oficial da Axie Infinity: https://axie.substack.com/p/community .





E não é a carteira do Whale AX.





Até agora, a menos que eu tenha perdido alguma coisa, a carteira de Whale AX tem voado principalmente sob o radar.

A Parte Assustadora

O bicho-papão no armário é se não é Sky Mavis, Binance ou um investidor responsável na Sky Mavis.





E se for uma baleia independente?





Isso seria muito mais confuso e muito mais problemático. Mas por que?





A subsistência de milhares de pessoas depende (ou dependeu) da Axie Infinity.





O token principal obtido ao jogar este jogo é o SLP.





Se uma baleia desonesta possuísse metade do suprimento de SLP, ela poderia manipular o preço ou até mesmo quebrá-lo.





Por exemplo, qualquer preço de token é naturalmente controlado pela oferta ou demanda.





Digamos que, devido às condições naturais do mercado, o preço do token deva subir. Há uma crise de oferta ou a demanda aumenta. Ou ambos e deve disparar meteoriamente alto, permitindo que as partes interessadas que estiveram em um longo HODL sacassem as tendências.





Uma baleia com participações tão grandes poderia lentamente inundar o mercado com mais SLP. À medida que a oferta é reduzida, ela pode substituir a oferta. Ou, à medida que a demanda aumenta, pode aumentar a oferta.





Fazendo com que o preço fique estável em vez de subir. Tudo isso enquanto sacava enormes lucros.





Esse tipo de ação potencial pode influenciar a vida de muitos milhares de pessoas.





Pessoas que não podem pagar por isso.





Estes são os principais detentores de SLP listados no Ronin Explorer. A carteira da Whale AX é a primeira carteira.

Então, o que tudo isso significa?

Isso significa que não sabemos de quem é essa carteira ou para que está sendo usada. Por que eles estão comprando ou sendo transferidos tanto SLP e AXS. E, finalmente, o que eles planejam fazer com isso.

Pesquisa que fiz.

A primeira coisa depois de ver o tweet foi ir ao ronin block explorer e encontrar esta carteira.





O tweet original era uma captura de tela sem o endereço completo. Então procurei por ativo, que organiza as carteiras por seus acervos.





Foi fácil encontrar a carteira de Whale AX como a primeira. Para referência, a segunda maior carteira tem 5.121.563.949 SLP e está listada como [Deprecated] (sic) Ronin Gateway até o momento. Parece ser uma carteira oficial Sky Mavis ou Axie Infinity.





Então, copiei o endereço da carteira e pesquisei no Google, mas não encontrei nada que pudesse entender. Então procurei o endereço da carteira no Twitter.





Apenas cerca de 7 tweets surgiram.





A maioria eram participantes da comunidade perguntando à equipe do Sky Mavis o que era essa carteira. Não encontrei nenhuma resposta.





Então tuitei para um conhecido detetive de criptomoedas, cujo trabalho eu admirava no passado, perguntando o que eles achavam dessa carteira.





Eu não ouvi de volta ainda.





Então procurei um contato de imprensa da Sky Mavis e não consegui encontrar.





Como não consegui encontrar um e-mail da imprensa, tuitei para eles: Sky Mavis, Axie Infinity e o COO que parece legal. Eu não ouvi nada de volta ainda.





Meu Tweet :)





Também enviei um DM para um de seus funcionários no Twitter, mas ainda não recebi uma resposta.





Enviei um e-mail para o endereço de e-mail de relações públicas da Binance. Expliquei brevemente a peça investigativa em que estava trabalhando. Em seguida, perguntou se eles tinham algum insight (divulgação: eu negocio criptomoedas usando Binance.US). Até o momento, eles não retornaram um comentário.

Mergulhando mais fundo no Whale AX

Agora, há outra opção do que está acontecendo aqui. Isso explicaria completamente essas transações e também provavelmente estaria 100% acima do quadro.





A Binance possui uma quantidade considerável de Sky Mavis . Também existe a possibilidade de que essas transações não sejam compras ou participações independentes. Mas são transações internas entre a Binance e a Sky Mavis. Ou podem ser transações Sky Mavis que não incluem Binance. Mas, novamente, funcionamento interno regular da empresa.





Então há outra teoria do que está acontecendo que pode ser possível. E faria sentido que Sky Mavis não quisesse divulgar.





É possível que sejam recompras de moedas . Os jogadores depositam SLP na Binance, sacam e, em seguida, a Sky Mavis compra as moedas de volta. Preciso repetir que isso é uma teoria, não uma declaração do que realmente está acontecendo.





Nesse cenário, ele apoiaria o preço do SLP ou impediria um colapso total. Depois disso, eles enviariam o SLP de volta para sua carteira no Ronin Blockchain. Isso explicaria as grandes transferências.

Mais perguntas

A carteira não apenas contém SLP, mas também grandes quantidades de outras moedas. Um que levanta as sobrancelhas é a quantidade de AXS que está segurando.





Não apenas detém 4.672.754 AXS no momento da escrita, mas também parece estar apostando milhões deles. E reivindicando centenas de milhares de AXS como recompensas de aposta de cada vez .





Isso significa que, ao longo de um ano, o Whale AX terá a oportunidade de ganhar grandes volumes de AXS. Provavelmente vale dezenas ou centenas de milhões de dólares, dependendo do preço do token.





Esta transação de 30 de julho parece mostrar Whale AX reivindicando 397.421,3 recompensas AXS, hoje no valor de aproximadamente $ 5.846.067,32.





Esta foi uma reivindicação recente da AXS feita pela Whale AX. Mas também há outras reivindicações grandes, como esta reivindicação de 737.550,4 AXS em 2 de maio.





A lista completa das 178 transações do Whale AX (pela minha conta) tem 3 páginas no explorer.





A maioria parece ser de escala verdadeiramente massiva.





Existem alguns que fazem você se perguntar. Como uma transação que consiste em 777 SLP em 16 de maio de 2022 , valendo na época menos de $ 10.





Esta transação de 9 de agosto de 2022 parece mostrar a Whale AX apostando dois milhões de AXS. Até o momento, no valor de aproximadamente $ 29.420.000,00.





A captura de tela acima mostra Whale AX apostando mais dois milhões de AXS. Essas transações são todas públicas e podem ser visualizadas por qualquer pessoa no explorador de blocos. Aqui está um link para essa transação: https://explorer.roninchain.com/tx/0x63ae85ff115285757485b9c4cbb34e1543c15a2ce9557998de10314cbacc341b .





Então, este é o esconderijo AXS da Sky Mavis? Em caso afirmativo, é aqui que o AXS que está sendo usado para recompensas e prêmios da tabela de classificação da temporada é criado? Meu palpite provavelmente não é, mas a quantidade de AXS mantida levanta muito mais perguntas do que respostas.





As participações menos interessantes, mas dignas de nota, são 1.747 WETH no valor de $ 2.969.551 no momento da escrita e 0,26 USDC.





Esta é toda a informação que tenho no momento desta publicação.





Todas as informações apresentadas em minha investigação estão disponíveis ao público de acordo com o meu conhecimento.





Atualizarei isso assim que, ou se, novos desenvolvimentos significativos forem feitos.





Se você descobrir quaisquer dados que possam oferecer pistas ou ver quaisquer erros que cometi, envie um e- mail ou tweet para mim (@michaelbenko).





Obrigado por sintonizar. Até a próxima vez, exploradores de criptografia, fiquem atentos!





Crédito da foto para a imagem em destaque: Clint Patterson Via Unsplash.





Disclaimer: I am a holder of SLP, AXS, Axie NFTs and some RON tokens. These tokens are part of the Axie Infinity economic ecosystem, and some are discussed in this article. None of these holdings influenced my reporting of this ongoing mystery.