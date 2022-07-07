每张选票（大部分）都是平等的

民主，一个由最早的希腊哲学家衍生并命名的概念，是迄今为止最被广泛接受的用于实现尽可能接近这一目标的系统。民主远非完美，它首先要解决的问题固有地困扰着它。我们今天所知道的大多数民主国家实际上更类似于代议制政府制度。在互联网上，作为比特币的区块链技术，我们有能力在地球上的任何地方进行真正的、无需信任的交易。选民的匿名性对于大多数国家投票程序至关重要。

自从城镇和村庄的规模超过普通足球队的那一刻起，就需要达成集体共识并实现可行的政府模式，这一直困扰着我们的社会。民主，一个由最早的希腊哲学家衍生并命名的概念，是迄今为止最广泛接受的系统，可以尽可能接近这一目标。然而，它远非完美，并且天生就被它首先要解决的问题所困扰。因此，我们今天所知道的大多数民主国家实际上更类似于代议制政府制度。

那么，为什么在柏拉图和亚里士多德争论如何以公平和实际的方式最好地收集人民的意见大约 2000 年后，我们仍然存在同样的问题？

我们将在本文中探讨的一个主要阻碍因素是社会边缘群体获得“公平和平等投票”的能力。或者，为了适应手头的特定主题，参与和潜在的远程投票机制。

现在，我将暂时抑制这篇文章的愤慨一面，但是，在 2022 年，在大多数情况下，选举和“民主国家”中的投票，尤其是在远程访问时，仍然依赖于这一点，这简直令人难以置信最老式的方法，笔和纸。

是的，虽然已经确定了不少于 7 种可能的远程投票工作模型，并且正在各个司法管辖区使用，但您可能会发现此列表的一些奇怪之处：

邮寄投票

代理投票

从国外亲自投票（例如在领事馆）

在国内的特殊投票站投票（例如在医院或监狱）

通过移动投票站投票

在该国的任何投票站投票（意味着人们可以在其居住区之外投票）

网络投票



请注意 7 种方法中有 6 种仍然依赖纸质选票？最后隐藏在我们日常生活围绕互联网的世界中，是“互联网投票”。这是因为尚不存在完全满足我们复杂规则系统需求的技术吗？

当然不是！在最简单的形式中，区块链，例如中本聪在 2008 年推出的比特币区块链，只不过是基于共识的行动和决策的分布式集合。使用比特币进行的交易是不可变的、可识别的，而且重要的是，是永久性的。

虽然使用比特币区块链进行全国选举是没有意义的（它可能会让一个人付出高昂的代价！），但这个概念可以很容易地应用于参与人数较少且影响较小的投票。例如，在我在私人会员高尔夫球场担任厨师期间，各种琐碎的话题（无论如何在厨房里对我来说都是微不足道的！）在技术上可以通过简单的移动应用程序简化，更不用说对各种琐碎的话题进行投票了区块链！

愤怒是难以抗拒的，对不起，伙计们。

2002 年，每个人最喜欢的疫苗追踪专家比尔·盖茨（Bill Gates）臭名昭著地通过电子邮件向他在微软的员工发送了他关于需要可信计算标准的想法。

“计算已经成为许多人生活的重要组成部分。 10 年内，它将成为我们所做的几乎所有事情中不可或缺的一部分。”

人已经20年了！为什么在涉及政府事务时，我们仍然如此害怕我们的计算机！？在互联网上，作为比特币的区块链技术，我们有能力在地球上的任何地方进行真正的、无需信任的交易。

如果不是交易，什么是投票？

为我自己的论点充当魔鬼的拥护者，仍有问题需要解决。选民的匿名性对于大多数国家投票程序至关重要。毕竟，如果你投票给错误的人，那不关我的事，对吧？ （当然，反之亦然）。尽管人们普遍认为比特币只被军火商和毒贩使用，但交易绝不是匿名的。事实上，使用比特币买卖的每一笔 AK、8th 和非法好处都可以通过一点侦探工作来追踪和追踪到交易生成器。

因此，似乎需要的是利用当今已经在使用的技术的手段和意愿（例如，参见爱沙尼亚），为每个适用的参与者启用不信任的匿名投票，无论他们身在何处。

好吧，亲爱的读者，碰巧我最近被邀请与该领域的一组主题专家进行交流。他们为什么需要我的帮助是个谜，但我确实知道他们是最有见识的人，所以在这些地方也是如此，所以当然，我说是的。

请密切注意这篇文章是否有争议，然后，就像运气一样，我将为您提供一些真正解决这些非常真实问题的真正解决方案。在那之前，如果您想了解更多关于区块链和政府应该如何振作起来并开始合作的信息，请查看我在政府区块链协会的好朋友的工作。