Cada voto é (principalmente) igual

Desde o momento em que as cidades e aldeias cresceram mais do que um time de futebol médio, a necessidade de obter um consenso de grupo e alcançar um modelo viável de governo tem atormentado nossas sociedades. A democracia, um conceito derivado e nomeado pelos primeiros filósofos gregos, é, até hoje, o sistema mais amplamente aceito para alcançar o mais próximo possível desse objetivo. No entanto, está longe de ser perfeito e é inerentemente perturbado pelos problemas que pretende resolver em primeiro lugar. Como tal, a maioria das democracias que conhecemos hoje são, na verdade, mais parecidas com sistemas de governo representativo.

Por que então, cerca de 2.000 anos depois de Platão e Aristóteles discutirem a melhor forma de reunir as opiniões das pessoas de maneira justa e prática, ainda temos esses mesmos problemas?

Um dos principais fatores inibidores que exploraremos neste artigo é a capacidade daqueles que estão na periferia da sociedade de ter acesso a um 'voto justo e igualitário'. Ou, para focar no tópico específico em questão, acesso à participação e possíveis mecanismos de votação remota.

Agora, vou tentar segurar o lado da indignação dessa peça por enquanto, porém, é simplesmente incrédulo em 2022 que, na maioria das vezes, votar em eleições e 'democracias', principalmente quando acessadas remotamente, ainda dependa disso mais antiquado dos métodos, caneta e papel.

Sim, embora nada menos que 7 possíveis modelos de trabalho para votação remota tenham sido identificados e estejam sendo usados em várias jurisdições, você poderá detectar algo estranho nesta lista:

Votação por correspondência

Voto por procuração

Votar pessoalmente no exterior (por exemplo, em um consulado)

Votar em assembleia de voto especial dentro do país (por exemplo, num hospital ou prisão)

Votar através de uma assembleia de voto móvel

Votar em qualquer assembleia de voto do país (o que significa que as pessoas podem votar fora do seu distrito de residência)

votação pela internet



Observe como 6 dos 7 métodos ainda dependem de cédulas de papel? E escondido bem no final, em um mundo em que nosso dia a dia gira em torno da internet, está a 'votação pela internet'. É porque ainda não existe tecnologia para atender plenamente às necessidades de nossos complicados sistemas de governo?

Claro que não! Em sua forma mais simples, um blockchain, como o blockchain Bitcoin trazido à vida por Satoshi Nakamoto em 2008, não é mais do que uma coleção distribuída de ações e decisões baseadas em consenso. As transações feitas com Bitcoin são imutáveis, identificáveis e, principalmente, permanentes.

Embora não faça sentido realizar uma eleição nacional usando o blockchain Bitcoin (pode ser um pouco caro para um!), Esse conceito pode ser facilmente aplicado a uma votação de menor importância com menos participantes. Durante meu tempo como chef em um campo de golfe privado, por exemplo, houve inúmeras votações sobre todos os tipos de tópicos triviais (triviais para mim na cozinha, de qualquer maneira!) Que tecnologicamente poderiam ter sido simplificados com um simples aplicativo móvel, quanto mais blockchain!

A indignação é difícil de resistir, desculpe pessoal.

Em 2002, o especialista em rastreamento de vacinas favorito de todos, Bill Gates, enviou um e-mail infame a seus funcionários da Microsoft sobre a necessidade de padrões de computação confiáveis.

“A computação já é uma parte importante da vida de muitas pessoas. Dentro de 10 anos, será parte integrante e indispensável de quase tudo o que fazemos.”

Já se passaram 20 anos gente! Por que ainda temos tanto medo de nossos computadores quando se trata de assuntos do governo!? Na internet, e para ser um furo de Bitcoin, tecnologia blockchain, temos os recursos para transações verdadeiras e sem confiança de qualquer lugar da Terra.

E o que é um voto, senão uma transação?

Para bancar o advogado do diabo em meus próprios argumentos, ainda há questões a serem resolvidas. O anonimato dos eleitores é fundamental para a maioria dos procedimentos de votação nacionais. Afinal, não é da minha conta se você votar no cara errado, certo? (E vice-versa, é claro). E, apesar da noção comum de que o Bitcoin é usado apenas por traficantes de armas e traficantes de drogas, as transações são tudo menos anônimas. Na verdade, cada AK, 8º e favor ilícito já comprado ou vendido usando Bitcoin pode ser rastreado e rastreado até os geradores de transações com um pouco de trabalho de detetive.

Portanto, parece que o que é necessário são os meios e a vontade de utilizar as tecnologias já em uso hoje (veja a Estônia, por exemplo) para permitir a votação anônima e sem confiança para todos os participantes aplicáveis, independentemente de sua localização.

Bem, acontece, caro leitor, que recentemente fui convidado para me envolver com um grupo de especialistas no assunto neste mesmo campo. Por que eles querem minha ajuda é um mistério, mas eu sei que eles são alguns dos mais experientes fulanos por aqui, então é claro que eu disse sim.

Mantenha seus olhos abertos para uma continuação deste artigo de ultraje discutido, então, como com alguma sorte, estarei trazendo a você algumas soluções genuínas para esses problemas muito genuínos. Até lá, se você quiser saber mais sobre como o blockchain e o governo devem levantar as calças e começar a trabalhar juntos, confira o trabalho dos meus bons amigos na Government Blockchain Association.