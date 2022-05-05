拯救乌克兰文化：文化部和 Everstake 的一项慈善倡议

乌克兰文化和信息政策部、乌克兰国家艺术和艺术教育机构以及区块链行业最大的去中心化质押提供商 Everstake 公布了他们的联合慈善计划，名为 Save Ukrainian Culture，旨在筹集资金为了在野蛮入侵俄罗斯的情况下保护该国的文化遗产。

2022 年 4 月 25 日 - 乌克兰基辅 - 乌克兰文化和信息政策部、乌克兰国家艺术和艺术教育局以及区块链行业最大的去中心化质押提供商 Everstake 公布了他们的联合慈善计划叫 拯救乌克兰文化 该组织旨在筹集资金，以在俄罗斯持续野蛮入侵的情况下保护该国的文化遗产。





俄罗斯军方的蓄意炮击和轰炸毁坏了许多博物馆、教堂、剧院、图书馆和其他机构。





其中一些拥有宝贵的设施，如古代古迹、雕塑、世界级绘画和珍本书籍等。



乌克兰有 7 处联合国教科文组织世界遗产，另有 17 处遗产在世界文化遗产暂定名录中。除此之外，还有数以千计的文化机构和具有巨大历史价值的纪念碑。他们都处于危险之中。轰炸未能摧毁的具有文化价值的物品被俄罗斯军队大量掠夺并转移到俄罗斯，这与二战期间国防军士兵的做法没有什么不同。当时被盗的一些艺术品仍然下落不明。



拯救乌克兰文化旨在防止这一残酷的历史部分重演。





Maria Primachenko - 我们的军队，我们的保护者 - 1978

考虑到全球加密社区为乌克兰提供的广泛而强大的支持 捐赠价值 1 亿美元的加密货币 对于各种公共和私人倡议，由于总部位于乌克兰的主要区块链公司 Everstake 的参与，拯救乌克兰文化也接受了加密货币。那些希望帮助这些努力的人可以使用 BTC、ETH 和 USDT（ERC-20 和 TRC-20）以及法定货币，例如从信用卡、银行转账或通过信用卡发送的欧元、美元或乌克兰格里夫纳苹果支付或谷歌支付。



资金将用于战后恢复被拆除或毁坏的遗址。这项工作由乌克兰文化和信息政策部牵头。





“全世界目瞪口呆地看着 ISIS 的野蛮人摧毁了传说中的巴尔米拉市，它是古代世界的奇迹之一。现在发生的事情是，另一批野蛮人正在摧毁一个拥有丰富文化和历史的地方。不要让巴尔米拉的悲剧一次又一次地发生。加密货币是一种行之有效的融资工具，可以让我们在这场毫无意义的战争中从掠夺和破坏中拯救我们的文化遗产，”Everstake 首席执行官 Sergey Vasylchuk 说。





“目前，乌克兰文化遭受了重大破坏。我们谈论的是全国至少 200 个景点，这些景点被入侵者破坏或摧毁。不幸的是，这还没有结束，因为俄罗斯军队继续野蛮破坏。因此，我们必须立即采取行动，恢复被战争破坏的一切。拯救乌克兰文化筹款活动旨在加快这一进程，”乌克兰文化和信息政策部长 Oleksandr Tkachenko 说。



切尔尼戈夫乌克兰古物博物馆

“二战中有无数德军士兵袭击博物馆和其他文化机构的例子。德国空军无情地轰炸了欧洲的城市，而不关心他们正在摧毁的东西的文化价值。那些日子，有些物品下落不明。这是对世界的犯罪文化和任何重视文化资产的人，这种情况又发生了。我们必须从过去吸取教训，尽可能地挽救一切。”谢尔盖·瓦西尔丘克说。





更多详细信息可在 倡议的官方页面 .



捐赠以拯救文化





加密货币

🔹 比特币- bc1q70c7wqzqqhk0nzrux80c0etzhdhydqmkda79g9

🔹 ETH - 0xc47f5F962b6816d204cb6DbFfbC78d146b42d66c

🔹 USDT (ERC-20) - 0xc47f5F962b6816d204cb6DbFfbC78d146b42d66c

🔹 USDT (TRC-20) - TFC9GzkEK3dz9aB8K3pxxGuDPAGHZBzQqt







关于 Everstake





永恒之桩 是最大的去中心化质押提供商，受到 625,000 名用户的信任。在过去的 4 年里，该公司一直在使用企业级硬件为包括 Solana、Terra 和 Cardano 在内的 50 个区块链网络运行超过 8000 个节点。 Everstake 在全球拥有 100 多名专家，并一直积极参与复杂区块链产品的开发，例如 元复合体 , 门户网站 ， 和 爱宝乐园 .





Everstake 是 援助乌克兰 ，一个从加密社区筹集资金的慈善组织，以满足乌克兰的军事和人道主义需求。该计划得到了乌克兰数字化转型部的支持，自启动以来已筹集了超过 6000 万美元。





Everstake 与乌克兰文化和信息政策部一起发起了拯救乌克兰文化的倡议，该倡议旨在筹集资金，以在俄罗斯持续野蛮入侵的情况下保护该国的文化遗产。









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