我们能否创造一种新的国际货币作为全球标准？





这不是我第一次有这个想法。但在观看了一部关于当前金融体系有多糟糕的纪录片后，我想我必须分享我所了解到的情况。当我第一次想到这个想法时，我认为它很特别。但我没有用它做任何事情。现在，我想是时候分享了。

为什么金本位制不再有效

在分享我的想法之前，我想探讨一下我迄今为止听到的选项以及为什么它们行不通。首先是黄金。我最近还听说美国需要回到金本位制。

但这有一个很大的问题。过渡将如何进行？世界上的货币数量已经远远超过了世界上的黄金数量。不要被 GDP 数字所欺骗，全球流通的货币是 GDP 的数倍。





银行不会坐视政府通过回归金本位来扼杀他们的业务。金本位意味着银行不能进行部分准备金银行业务以及他们一直在做的所有其他事情。





最近（自2020年以来），他们甚至不再需要准备金率了。他们正在处理数万亿美元的资金，并且有能力随意创造更多资金。试图将美元带回黄金是一个自杀性的任务。政府中任何认真从事这一工作的人都可能会以某种方式被淘汰。 （是的，有时会涉及到这一点）。





另一种选择是一篮子商品。这也是另一个问题。这些商品通过大银行推动的交易流动。因此，它只会再次落入大银行的手中。

这可能需要一些时间，但如果使用一篮子商品，我们最终也会遇到同样的问题。此外，这也带来了复杂性，并且很难向普通人推销。





此外，大银行喜欢复杂性。这就是他们如何防止别人窥探他们的生意。对于普通人来说越复杂，对于大银行来说就越好。一切都不会改变。





另一种选择是能源。问题是你们已经存在一个原油卡特尔。权力只会易手。操纵者将从银行家变为石油生产商。这可能会稍微好一些，因为这些正在产生对社会有用的东西（不像银行业只是一种纸质服务）。





使用可再生能源是不可能的。首先，可再生能源无法为地球上很大一部分地区提供电力。而且价格昂贵。它将削弱公众的力量，资金控制权仍将集中在少数人手中。





它不能是人民币、俄罗斯卢布、英镑或任何其他国家的货币。这与美元作为全球储备货币表现不佳的原因相同。当一个实体拥有并控制全球储备时，它们就会使自己致富并窒息所有其他实体。





现在，你可能会想这就是比特币。比特币看起来像是暂时的救赎。但它有一个复杂的问题。它需要可接受性，其价值仍然参考美元。换句话说，如果我们想要实现公平的繁荣，任何可以在金融市场交易的货币都不能成为全球货币。

国际货币本位制的品质

世界可以采用作为新标准的货币必须具备 7 个品质：





它不能在金融市场上交易 它必须是可验证的（任何独立于大银行、公司和国家的人） 它必须与每个人都需要和使用的东西直接相关。良好的连接将与能源相关 它必须是不可打印的。这意味着你无法凭空创造出更多的东西 所有货币都可以参考它公平地计量 一国货币的价值必须反映该国的福祉 它的运作系统必须是不可破解的，以便独立的人可以验证或无效

新标准

我在思考仪表时想到了这个想法。我们如何定义米？它是如何保持这种状态并保持不变的？





嗯，这个想法是你不能打印仪表。您不能简单地创建一个程序来创建更多仪表。就这样，我的脑海里闪过了这个念头……





如果我们有一种无法使用的货币怎么办？





比特币的一大缺点是你可以花它。价格仍然以美元（以及其他国家的货币）标准化。因此，您必须将比特币与金融市场上的其他货币进行比较。因此，波动性会波动。





波动性的波动使得成为新的全球标准变得不合适。那么，为了消除波动性，为什么不拥有一种无法使用的货币呢？单位固定的货币。就像仪表一样，它保持原样。





你买不到它。你不能花它。你无法保存它。它只是一个货币单位。每天，世界各地的货币都以该单位进行计量。业务是根据该安排进行的。





所以，我们称这种货币为——卡什

卡什是什么？

卡什是一种货币单位，旨在成为现代的全球标准。它与能源挂钩。它不能被购买、出售或卖空。它不可打印。没有任何国家或银行对其具有垄断权。任何人都可以验证或验证它。





1 卡什是在非常特定的条件下使用精密仪器熔化 5 克银所需的能量。





这意味着，如果（在美国）在这些精确条件下熔化 5 克银需要花费 25 美元，那么 25 美元 = 1 卡什。





在相同条件下熔化 5 克银变得更便宜（假设是 15 美元）的那一天，15 美元 = 1 卡什。卡什永远不会改变。货币相对于卡什波动。





因此，每天，这些实验都是由全球各地的个人和组织为每个国家进行的。这将决定该国货币对卡什的汇率。





例如，在英国，您进行相同的实验，发现 1 卡什为 13 英镑。就是这样。如果能源状况恶化，成本将高达 23 英镑。这就是 1 Kash 的结果。

1 卡什永远是 1 卡什。这就是在非常特定的条件下熔化 5 克银所需的能量成本。





现在，您可能会想这将如何适用于整个国家。例如，在美国，1 卡什的价值将由每个州确定。然后平均值就变成了美元的价值。





随着该系统的进一步整合，每个城镇都将能够衡量并为该州的平均水平做出贡献。然后，将计算所有 50 个州的平均值，该平均值将被接受为卡什的美元价值。





这个实验任何人都可以验证。实验的具体条件非常简单，并且需要普通人能够使用的工具。





世界各地的独立志愿者验证者可以每周至少一次向 Kash 验证其货币的价值。随着采用率的增长，人们可以用 Kash 来标记他们的商品和服务。因此，当人们想要付款时，他们会检查其货币的卡什价值，并以接受的货币支付等值的货币。





您不能使用 Kash 直接购买或出售任何东西。我知道金融市场会为 Kash 创建衍生品和 ETF，但只有傻瓜才会购买它们。它们只是投资产品，购买它们的人会知道他们购买的是不存在的东西。





这对于比特币来说将是一件好事。这是因为比特币与能源有直接关系。比特币的价值可以与卡什直接相关。因此，人们可以用比特币进行交易，而其货币价值的单位是用卡什来衡量的。





卡什成为比特币的稳定币。我们使美元的主导地位变得毫无用处。

所以，卡什，不存在的货币可以拯救世界。不用担心大银行、政府等，他们会自我整理并找到生存之道。





那里。我刚刚解决了全球金融和现代经济学中最大的问题。我希望我能获得诺贝尔奖，哈哈。

具体条件

这与熔化这5克银的工艺和工具有关。什么状态下的熔化被认为是足够的？这必须在经济论文中得到充实。不幸的是，我不能在这里详细介绍这一点。





我希望我能找到一位经济学教授，我们可以安静地一起研究这个问题。然后向世界发射，对金融界造成巨大冲击。





这只是一个粗略的想法。这就是我们摆脱中央银行暴政的方式。很多人已经在这个想法上徘徊。因此，这是必然会以某种方式发生的事情。





我很高兴我被选为传达这一点的容器。如果您有资源将其制作成适当的经济论文，并且可能携带一些（热爱自由的）加密货币组织，我很乐意将其扩展。

善后

毫无疑问，这将结束美元的主导地位并自动解决许多经济问题。是的，我知道这也会带来新的问题。但对于我们现在所面临的问题来说，将会产生的问题将是微不足道的。



想象一下金砖国家采用卡什系统。我们假设其他一些国家也这样做。这将在很大程度上解决国际贸易问题。政府将无法操纵本国货币来扰乱其他国家。



并且将会有很多验证者组织。由于 Kash 的价值是由任何人都可以检查的简单过程决定的，因此将会有很多组织可以拥有每天展示 Kash 价值的志愿者。



有些可以将卡什追踪到比特币。有些可以在特定国家追踪卡什到各自的货币。有些可以在亚洲国家追踪卡什。有些人可以在欧洲国家追踪卡什。诸如此类。



因此，举个例子，币安可以拥有自己的跟踪 Kash 的验证器系统。国际货币基金组织可以有他们的。基督教组织可以与他们的组织建立一个网络。然后，个人、企业和个人卖家可以选择他们信任并将使用的验证器系统。验证者必须是志愿者。



如果发现验证器系统存在欺诈行为，人们可以看到其他验证器在说什么，并迅速远离骗子。说谎者会发现很难恢复他们受损的声誉。政府可以拥有自己的验证系统，但当然，没有人（头脑正常的人）会相信它。



会有一个不言而喻的津贴百分比。例如，如果美国的 3 个验证器系统显示 25.07 美元、25.12 美元、25.16 美元等于 1 Kash。然后一个验证系统说 35.89 美元是 Kash，你知道有问题。这是某人在撒谎或操纵某事的迹象。无论谁被发现撒谎，都将不得不面对随之而来的声誉损失。没有人可以阻止他们公布 Kash 的价值，只是没有人会再使用他们的数字来计算任何东西。



如果两方要在 Kash 中协商交易，那么重要的是他们要确定将在合约中使用哪个验证器系统。为了保证大型交易的安全，他们可以选择使用 3 个值得信赖的验证器的平均值。



您和一群朋友可以在任何国家/地区创建自己的验证器实体并在线发布。至少每周一次读取每个城市（或州）的读数。然后计算该值以得出该国的平均值。实验和读数取自家庭单位（而非工业单位）。



志愿者进行读数的具体日期或时间没有规定。如果发现任何验证器系统强制其志愿者在特定日期和时间进行读数，他们就会在网上曝光。读数必须每周进行一次，但日期和时间由每个志愿者自行决定。



生活在一个国家的人们会知道最准确的卡什验证网络。由于它在志愿者系统上运行，如果人们不认识周围的网络志愿者验证者，并且他们试图找到但似乎无法在现实生活中遇到这样的人，那么你可以确定验证网络是一个骗局。



我建议像欧佩克、金砖国家、国际货币基金组织、摩根大通、高盛这样的大型组织不要拥有自己的验证网络。然而，他们可以拥有 3-4 个他们信任的验证者网络。这是因为如果他们有自己的网络，95% 的人无论如何都不会信任他们（使用它们）。



让我们在人类历史上第一次拥有由人民管理的诚实货币。我的工作是将这个想法植入尽可能多的人的头脑中，直到它获得真正的动力。我希望与一位经济学教授合作写一篇关于它的论文（并希望获得诺贝尔奖）。但如果没有我的参与，我还是很高兴。



所以，种子已经种下了。让我们拥有一种不可印刷的稳定货币作为全球标准。让我们改变世界。



亲爱的互联网，做好你的事吧。





也发布在这里。



