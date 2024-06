Pouvons-nous créer une nouvelle monnaie internationale qui servirait de norme mondiale ?

Ce n’est pas la première fois que j’ai cette idée. Mais après avoir regardé un documentaire sur la situation actuelle du système financier, j’ai pensé que je devais partager ce qui m’avait été révélé. Quand l’idée m’est venue pour la première fois, j’ai pensé que c’était spécial. Mais je n'ai rien fait avec. Maintenant, je pense qu'il est temps de partager.

Pourquoi Gold Standard ne fonctionnera plus

Avant de partager mon idée, je souhaite explorer les options que j'ai entendues jusqu'à présent et pourquoi elles ne fonctionneront pas. Le premier est l’or. J’ai encore entendu récemment que les États-Unis devaient revenir à l’étalon-or.

Mais cela pose un gros problème. Comment se déroulera la transition ? La quantité d’argent dans le monde dépasse déjà de loin la quantité d’or dans le monde. Ne vous laissez pas tromper par les chiffres du PIB, l’argent qui circule dans le monde est plusieurs fois supérieur à cela.





Les banques ne vont pas rester là à regarder les gouvernements tuer leurs entreprises en revenant à l’étalon-or. L’étalon-or signifie que les banques ne peuvent pas effectuer de opérations bancaires à réserves fractionnaires ni toutes les autres choses qu’elles ont faites.





Et depuis peu (depuis 2020), ils n’ont même plus besoin d’un taux de réserve. Ils échangent des milliards de dollars avec la capacité d’en créer davantage à volonté. Tenter de ramener le dollar américain à l’or est une mission suicide. Quiconque au gouvernement s’engagera sérieusement dans cette voie sera probablement éliminé d’une manière ou d’une autre. (Oui, on y arrive parfois).





Une autre option est un panier de produits. C'est aussi un autre problème. Ces matières premières transitent par des échanges facilités par les grandes banques. Cela fera donc à nouveau le jeu des grandes banques.

Cela peut prendre un certain temps, mais nous nous retrouverons avec le même problème si un panier de produits est utilisé. De plus, cela s’accompagne d’une certaine complexité et il sera difficile de le faire accepter aux gens ordinaires.





De plus, les grandes banques aiment la complexité. C’est ainsi qu’ils gardent les regards indiscrets sur leurs affaires. Plus c’est complexe pour l’individu moyen, mieux c’est pour les grandes banques. Rien ne changera.





Une autre option est l'énergie. Le problème est qu’il existe déjà un cartel avec le pétrole brut. Le pouvoir va simplement changer de mains. Les manipulateurs passeront des banquiers aux producteurs de pétrole. C’est peut-être un peu mieux car ceux-ci produisent quelque chose d’utile à la société (contrairement aux services bancaires qui ne sont qu’un service papier).





Utiliser les énergies renouvelables est mort d’emblée. Premièrement, les énergies renouvelables ne peuvent pas alimenter une partie importante de la planète. Et c'est cher. Cela affaiblirait le grand public et le contrôle de l’argent resterait concentré entre les mains de quelques-uns.





Il ne peut pas s'agir du yuan chinois, du rouble russe, de la livre sterling ou de la monnaie de tout autre pays. Et c’est pour la même raison que le dollar américain ne se porte pas aussi bien que la réserve mondiale. Lorsqu’une entité possède et contrôle la réserve mondiale, elle s’enrichit et étouffe toutes les autres.





Maintenant, vous pensez qu’il s’agit peut-être du Bitcoin. Et Bitcoin semble être le salut pour un moment. Mais il y a un problème complexe. Il doit être accepté et sa valeur est toujours en référence au dollar américain. En d’autres termes, toute monnaie pouvant être négociée sur les marchés financiers NE DOIT PAS être la monnaie mondiale si nous voulons connaître la prospérité et l’équité.

Qualités du standard monétaire international

Il y a 7 qualités que doit posséder une monnaie que le monde peut adopter comme nouvelle norme :





Il ne doit pas être négociable sur les marchés financiers Il doit être vérifiable (par toute personne indépendante des grandes banques, des entreprises et des pays) Il doit être directement connecté à quelque chose dont tout le monde a besoin et utilise. Une bonne connexion sera à l’énergie Il ne doit pas être imprimable. Cela signifie que vous ne pouvez pas en créer davantage à partir de rien. Toutes les devises peuvent être évaluées par référence à celle-ci sur une base équitable La valeur de la monnaie d'un pays doit refléter le bien-être de ce pays. Son système de fonctionnement doit être inpiratable afin que des personnes indépendantes puissent valider ou invalider

La nouvelle norme

Cette idée m'est venue en pensant au compteur. Comment avons-nous défini le compteur ? Et comment est-ce resté ainsi et inchangé ?





Eh bien, l’idée est qu’on ne peut pas imprimer de compteurs. Vous ne pouvez pas simplement créer un programme pour créer davantage de compteurs. Et c’est comme ça que l’idée m’est venue à l’esprit…





Et si nous avions une monnaie qui ne peut pas être dépensée ?





Le gros inconvénient du bitcoin était qu’il était possible de le dépenser. Et les prix étaient toujours standardisés en dollars américains (et dans les monnaies des autres pays). Il fallait donc référencer le bitcoin à d’autres devises sur les marchés financiers. Par conséquent, la volatilité oscille.





Et les fluctuations de la volatilité font qu’il n’est pas approprié de devenir la nouvelle norme mondiale. Alors, pour éliminer les fluctuations de volatilité, pourquoi ne pas avoir une monnaie qui ne peut pas être dépensée ? Une monnaie dont l'unité est fixe. Tout comme le compteur, il reste ce qu'il est.





Vous ne pouvez pas l'acheter. Vous ne pouvez pas le dépenser. Vous ne pouvez pas le sauvegarder. C'est juste une unité monétaire. Et chaque jour, les monnaies du monde sont mesurées dans cette unité. Et les affaires sont menées sur la base de cet arrangement.





Alors, appelons cette monnaie - Kash

Qu’est-ce que le Kash ?

Le Kash est une unité monétaire conçue pour devenir la norme mondiale à l'ère moderne . Il est lié à l'énergie. Il ne peut pas être acheté, vendu ou vendu à découvert. Ce n’est pas imprimable. Aucun pays ni banque n’en a le monopole. N’importe qui peut le vérifier ou le valider.





1 Kash est la quantité d’énergie nécessaire pour faire fondre 5 grammes d’argent dans des conditions très spécifiques avec un instrument précis.





Cela signifie que si (aux USA) il en coûte 25 $ pour faire fondre 5 grammes d'argent dans ces conditions précises, alors 25 USD = 1 Kash.





Le jour où il deviendra moins cher (disons 15$) de faire fondre 5 grammes d'argent dans les mêmes conditions, 15 usd = 1 Kash. Le Kash ne change jamais. Les devises fluctuent par rapport au Kash.





Ainsi, chaque jour, ces expérimentations sont menées par des particuliers et des organisations à travers le monde pour chaque pays. Et cela déterminera la valeur de la monnaie du pays par rapport au Kash.





Par exemple, au Royaume-Uni, vous faites la même expérience et découvrez que 1 Kash vaut 13 £. Voilà ce qu'il est. Si la situation énergétique se détériore et que le coût monte à 23 £. C'est ce que devient 1 Kash.

1 Kash sera toujours 1 Kash. Et c’est le coût de l’énergie nécessaire pour faire fondre 5 grammes d’argent dans des conditions très spécifiques.





Maintenant, vous vous demandez peut-être comment cela fonctionnera pour tout un pays. En Amérique par exemple, la valeur de 1 Kash sera déterminée dans chaque État. La moyenne devient alors la valeur du dollar américain.





Au fur et à mesure que le système s'intègre davantage, chaque ville sera en mesure de mesurer et de contribuer à établir la moyenne de l'État. Ensuite, les 50 États seront calculés pour obtenir la moyenne qui sera acceptée comme valeur en dollars américains pour le Kash.





Cette expérience peut être vérifiée par n’importe qui. Les conditions spécifiques de l’expérimentation seront très simples et nécessiteront des outils auxquels le grand public aura accès.





Des validateurs bénévoles indépendants du monde entier peuvent vérifier la valeur de leur monnaie par rapport à Kash au moins une fois par semaine. À mesure que l’adoption se développe, les gens peuvent étiqueter leurs produits et services en Kash. Ainsi, lorsque les gens veulent payer, ils vérifient la valeur de leur devise en Kash et paient la valeur équivalente dans la devise acceptée.





Vous ne pouvez pas utiliser Kash pour acheter ou vendre quoi que ce soit directement. Je sais que les marchés financiers créeront des produits dérivés et des ETF pour Kash, mais seuls les imbéciles les achèteront. Ce ne seront que des produits d'investissement et ceux qui les achèteront sauront qu'ils achètent quelque chose qui n'existe pas.





Ce sera une bonne chose pour Bitcoin. En effet, le bitcoin a une relation directe avec l’énergie. La valeur du Bitcoin peut être directement corrélée à celle du Kash. Par conséquent, les gens peuvent échanger avec du Bitcoin tandis que l’unité de leur valeur monétaire est mesurée en Kash.





Kash devient le stablecoin du Bitcoin. Et nous rendons inutile la domination du dollar.

Alors, Kash, la monnaie qui n'existe pas peut sauver le monde. Ne vous inquiétez pas pour les grandes banques, les gouvernements, etc. Ils se débrouilleront et trouveront des moyens de survivre.





Là. Je viens de résoudre le plus gros problème de la finance mondiale et de l’économie moderne. J'espère avoir un prix Nobel mdr.

Les Conditions Particulières

Cela a à voir avec le processus et les outils utilisés pour faire fondre ces 5 g d’argent. Et à quel état de fusion est-il jugé suffisant ? Cela doit être étoffé dans un document économique. Malheureusement, ce n’est pas quelque chose que je peux aborder en détail ici.





J'espère pouvoir trouver un professeur d'économie avec qui nous pourrons travailler là-dessus ensemble tranquillement. Et puis lancer au monde comme un choc massif pour le monde financier.





Ceci n'est qu'une idée approximative. Et c’est ainsi que nous rompons avec le règne tyrannique des banques centrales. Beaucoup de gens tournent déjà autour de cette idée. C’est donc quelque chose qui va forcément se produire d’une manière ou d’une autre.





Je suis simplement heureux d'avoir été choisi comme vaisseau pour communiquer cela. Si vous avez les ressources nécessaires pour en faire un véritable document économique et peut-être emmener avec vous des organisations de cryptographie (épris de liberté), je serais heureux d'étendre cela.

Les conséquences

Sans aucun doute, cela mettra fin à la domination du dollar et résoudra automatiquement de nombreux problèmes économiques. Oui, je suis conscient que cela créera également de nouveaux problèmes. Mais les problèmes qui en résulteront seront insignifiants par rapport à ceux que nous connaissons actuellement.



Imaginez simplement que les BRICS adoptent le système Kash. Et supposons que d'autres pays le fassent également. Cela améliorera beaucoup de choses dans le commerce international. Les gouvernements ne pourront pas manipuler leur propre monnaie pour nuire aux autres pays.



Et il y aura beaucoup d’organisations de validation. Étant donné que la valeur du Kash est déterminée par un processus simple que tout le monde peut vérifier, de nombreuses organisations pourront avoir des bénévoles qui affichent la valeur du Kash chaque jour.



Certains peuvent suivre Kash jusqu'au Bitcoin. Certains peuvent suivre Kash dans des pays spécifiques dans leurs devises respectives. Certains peuvent suivre Kash dans les pays asiatiques. Certains peuvent suivre Kash dans les pays européens. Et ainsi de suite comme ça.



Ainsi, à titre d’exemple, Binance peut disposer de son propre système de validateurs qui suivent Kash. Le FMI peut avoir le leur. Une organisation chrétienne peut créer un réseau avec la leur. Les particuliers, les entreprises et les vendeurs individuels peuvent ensuite choisir le système de validation auquel ils font confiance et qu'ils utiliseront. Les validateurs doivent être des bénévoles.



Si un système de validation s’avère frauduleux, les gens peuvent voir ce que disent les autres validateurs et s’éloigner rapidement des menteurs. Et les menteurs auront énormément de mal à reconstruire leur réputation endommagée. Les gouvernements peuvent avoir leur système de validation, mais bien sûr, personne (sain d’esprit) ne lui ferait confiance.



Il y aura un pourcentage d’allocation tacite. Par exemple, si le système à 3 validateurs aux États-Unis indique 25,07 $, 25,12 $, 25,16 $ équivaut à 1 Kash. Et puis un système de validation indique que 35,89 $ correspondent à du Kash, vous savez qu'il y a un problème. C’est le signe que quelqu’un ment ou manipule quelque chose. Celui qui est surpris en train de mentir devra faire face à la perte de réputation qui en résultera. Personne ne peut les empêcher de publier la valeur de Kash, mais personne n’utilisera plus leurs chiffres pour calculer quoi que ce soit.



Si deux parties sont sur le point de négocier une transaction en Kash, il est important qu'elles identifient le système de validation qu'elles utiliseront pour le contrat. Pour être en sécurité sur les très grosses transactions, ils peuvent choisir d’utiliser la moyenne de 3 validateurs dignes de confiance.



Vous et un groupe d'amis pouvez créer votre propre entité de validation pour n'importe quel pays et publier en ligne. Au moins une fois par semaine, la lecture de chaque ville (ou état) est effectuée. Ceci est ensuite calculé pour obtenir la moyenne du pays. L'expérience et la lecture proviennent d'une unité domestique (et non d'une unité industrielle).



Il n'y a pas de date ni d'heure précise à laquelle un bénévole doit faire la lecture. Si l’on découvre qu’un système de validation oblige ses bénévoles à effectuer des lectures à un jour et à une heure particuliers, ils sont exposés en ligne. Les relevés doivent être effectués une fois par semaine, mais le jour et l'heure sont laissés à la discrétion de chaque volontaire.



Les personnes vivant dans un pays connaîtront le réseau de validation Kash le plus précis. Puisque cela fonctionne sur un système de volontariat, si les gens ne connaissent personne autour qui est un validateur bénévole pour un réseau et qu'ils essaient de trouver mais n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un dans la vraie vie comme ça, alors vous pouvez être sûr que Le réseau de validation est une fraude.



Je recommande aux grandes organisations comme l’OPEP, les BRICS, le FMI, JP Morgan, Goldman Sachs de ne pas avoir leur propre réseau de validation. Cependant, ils peuvent disposer de 3 à 4 réseaux de validateurs en qui ils ont confiance. En effet, s'ils disposent de leur propre réseau, 95 % des gens ne leur feront de toute façon pas confiance (pour les utiliser).



Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, disposons d’une monnaie honnête gérée par le peuple. Mon travail consiste à implanter l’idée dans autant de têtes que possible jusqu’à ce qu’elle prenne un véritable élan. J'espère travailler avec un professeur d'économie pour rédiger un article à ce sujet (et j'espère gagner ce prix Nobel). Mais si c’est fait sans moi, je suis quand même heureux.



Voilà, la graine a été semée. Ayons une monnaie stable comme norme mondiale qui ne soit pas imprimable. Changeons le monde.



Cher Internet, fais ton truc.





