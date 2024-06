¿Podemos crear una nueva moneda internacional que sirva como estándar global?

Esta no es la primera vez que tengo esta idea. Pero después de ver un documental sobre lo mal que está actualmente el sistema financiero, pensé que tenía que compartir lo que se me había revelado. Cuando se me ocurrió la idea por primera vez, supuse que era especial. Pero no hice nada con eso. Ahora creo que es el momento de compartir.

Por qué el patrón oro ya no funcionará

Antes de compartir mi idea, quiero explorar las opciones que he escuchado hasta ahora y por qué no funcionarán. Lo primero es el oro. Todavía escuché recientemente que Estados Unidos necesita volver al patrón oro.

Pero hay un gran problema con eso. ¿Cómo se llevará a cabo la transición? La cantidad de dinero en el mundo ya supera con creces la cantidad de oro en el mundo. No se dejen engañar por las cifras del PIB, el dinero que circula en el mundo es múltiplo de eso.





Los bancos no se van a quedar sentados viendo cómo los gobiernos acaban con sus negocios volviendo al patrón oro. El patrón oro significa que los bancos no pueden hacer operaciones bancarias de reserva fraccionaria y todas las demás cosas que han estado haciendo.





Y recientemente (desde 2020), ya ni siquiera necesitan un índice de reservas. Están negociando billones de dólares con la capacidad de crear más a voluntad. Intentar convertir el dólar estadounidense en oro es una misión suicida. Cualquiera en el gobierno que se embarque seriamente en esto probablemente será eliminado de alguna manera. (Sí, a veces llega a eso).





Otra opción es una canasta de productos básicos. Este también es otro problema. Esos productos básicos fluyen a través de transacciones facilitadas por los grandes bancos. Por lo tanto, volverá a hacerle el juego a los grandes bancos.

Puede que lleve algún tiempo, pero acabaremos con el mismo problema si se utiliza una cesta de productos básicos. Además, eso conlleva complejidad y será difícil de vender a la gente común.





Además, a los grandes bancos les encanta la complejidad. Así mantienen a los curiosos alejados de sus negocios. Cuanto más complejo sea para el ciudadano medio, mejor será para los grandes bancos. Nada cambiará.





Otra opción es la energía. El problema es que ya tienes un cártel con el petróleo crudo. El poder simplemente cambiará de manos. Los manipuladores pasarán de ser banqueros a productores de petróleo. Esto puede ser un poco mejor porque están produciendo algo útil para la sociedad (a diferencia de la banca, que es sólo un servicio en papel).





El uso de energías renovables está muerto a su llegada. En primer lugar, las energías renovables no pueden abastecer a una porción significativa del planeta. Y es caro. Debilitaría al público en general y el control del dinero seguiría concentrado en manos de unos pocos.





No puede ser el yuan chino, el rublo ruso, la libra esterlina ni la moneda de ningún otro país. Y esto se debe a la misma razón que al dólar estadounidense no le está yendo tan bien como a la reserva global. Cuando una entidad posee y controla la reserva global, se enriquece y asfixia a todas las demás.





Ahora estás pensando que tal vez sea bitcoin. Y bitcoin parece la salvación por un tiempo. Pero tiene un problema complejo. Requiere aceptabilidad y su valor sigue estando en referencia al dólar estadounidense. En otras palabras, cualquier moneda que pueda negociarse en los mercados financieros NO DEBE ser la moneda global si queremos tener prosperidad con justicia.

Cualidades del estándar monetario internacional

Hay 7 cualidades que debe tener una moneda que el mundo pueda adoptar como nuevo estándar:





No debe ser negociable en los mercados financieros. Debe ser verificable (por cualquier persona independiente de los grandes bancos, corporaciones y países) Debe estar directamente relacionado con algo que todo el mundo necesita y utiliza. Una buena conexión será con la energía. No debe poder imprimirse. Lo que significa que no puedes crear más de la nada. Todas las monedas se pueden medir en referencia a ella de manera justa. El valor de la moneda de un país debe reflejar el bienestar de ese país. Su sistema de operación debe ser invulnerable de modo que personas independientes puedan validarlo o invalidarlo.

El nuevo estándar

Esta idea se me ocurrió mientras pensaba en el medidor. ¿Cómo definimos el metro? ¿Y cómo ha permanecido así y sin cambios?





Bueno, la idea es que no se puedan imprimir metros. No se puede simplemente crear un programa para crear más medidores. Y así, la idea pasó por mi mente...





¿Qué pasaría si tuviéramos una moneda que no se pueda gastar?





La gran desventaja del bitcoin era que podías gastarlo. Y los precios todavía estaban estandarizados en dólares estadounidenses (y en monedas de otros países). Entonces, había que relacionar bitcoin con otras monedas en los mercados financieros. Por tanto, la volatilidad oscila.





Y los cambios de volatilidad hacen inadecuado ser el nuevo estándar global. Entonces, para eliminar las oscilaciones de la volatilidad, ¿por qué no tener una moneda que no se pueda gastar? Moneda cuya unidad es fija. Al igual que el metro, sigue siendo lo que es.





No puedes comprarlo. No puedes gastarlo. No puedes guardarlo. Es sólo una unidad de dinero. Y todos los días, las monedas del mundo se miden en esa unidad. Y los negocios se llevan a cabo en base a ese acuerdo.





Entonces, llamemos a esta moneda - Kash

¿Qué es Kash?

Kash es una unidad monetaria diseñada para ser el estándar global en la era moderna . Está vinculado a la energía. No se puede comprar, vender ni vender en corto. No es imprimible. Ningún país o banco tiene el monopolio sobre ello. Cualquiera puede verificarlo o validarlo.





1 Kash es la cantidad monetaria de energía que se necesita para fundir 5 gramos de plata en condiciones muy específicas con un instrumento preciso.





Esto significa que si (en EE. UU.) cuesta $25 fundir 5 gramos de plata en estas condiciones precisas, entonces 25 usd = 1 Kash.





El día que sea más barato (digamos $15) fundir 5 gramos de plata en esas mismas condiciones, 15 usd = 1 Kash. El Kash nunca cambia. Las monedas fluctúan con respecto al Kash.





Por eso, todos los días, estos experimentos son llevados a cabo por personas y organizaciones privadas de todo el mundo para cada país. Y eso determinará la conversión de la moneda del país a Kash.





Por ejemplo, en el Reino Unido, haces el mismo experimento y descubres que 1 Kash vale £13. Eso es lo que es. Si la situación energética empeora y el coste sube a £23. En eso se convierte 1 Kash.

1 Kash siempre será 1 Kash. Y ese es el coste de energía necesario para fundir 5 gramos de plata en condiciones muy concretas.





Ahora quizás estés pensando cómo funcionará eso para todo un país. En Estados Unidos, por ejemplo, el valor de 1 Kash se determinará en cada estado. Entonces el promedio se convierte en el valor del dólar estadounidense.





A medida que el sistema se integre aún más, cada pueblo y ciudad podrá medir y contribuir a elaborar el promedio del estado. Luego, se calcularán los 50 estados para obtener el promedio que se aceptará como valor en dólares estadounidenses para Kash.





Este experimento puede ser verificado por cualquiera. Las condiciones específicas para el experimento serán muy simples y requerirán herramientas a las que la gente común tenga acceso.





Los validadores voluntarios independientes de todo el mundo pueden verificar el valor de su moneda en Kash al menos una vez por semana. A medida que crece la adopción, las personas pueden etiquetar sus bienes y servicios en Kash. Entonces, cuando la gente quiere pagarlo, verifica el valor de su moneda en Kash y paga el valor equivalente en la moneda aceptada.





No puedes usar Kash para comprar o vender nada directamente. Sé que los mercados financieros crearán derivados y ETF para Kash, pero sólo los tontos los comprarán. Serán sólo productos de inversión y la gente que los compre sabrá que está comprando algo que no existe.





Esto será algo bueno para bitcoin. Esto se debe a que bitcoin tiene una relación directa con la energía. El valor de bitcoin puede correlacionarse directamente con Kash. Por lo tanto, las personas pueden comerciar con bitcoins mientras la unidad de su valor monetario se mide en Kash.





Kash se convierte en la moneda estable de bitcoin. Y hacemos inútil el dominio del dólar.

Entonces, Kash, la moneda que no existe puede salvar al mundo. No se preocupen por los grandes bancos, gobiernos, etc. Ellos se arreglarán solos y encontrarán formas de sobrevivir.





Allá. Acabo de resolver el mayor problema de las finanzas globales y la economía moderna. Espero obtener un premio Nobel jajaja.

Las condiciones específicas

Esto tiene que ver con el proceso y las herramientas utilizadas para fundir estos 5 g de plata. ¿Y en qué estado de fusión se considera suficiente? Esto debe concretarse en un documento económico. Desafortunadamente, no es algo sobre lo que pueda entrar en detalles aquí.





Espero poder encontrar un profesor de economía con el que podamos trabajar juntos en esto tranquilamente. Y luego lanzarlo al mundo como un shock masivo para el mundo financiero.





Esta es sólo una idea aproximada. Y así es como rompemos con el gobierno tiránico de la banca central. Mucha gente ya está rondando esta idea. Entonces, es algo que seguramente sucederá de una forma u otra.





Simplemente me alegra haber sido elegido como vehículo para comunicar esto. Si tiene los recursos para convertir esto en un documento económico adecuado y tal vez llevar consigo algunas organizaciones criptográficas (amantes de la libertad), me encantaría ampliarlo.

Las secuelas

Sin duda, esto pondrá fin al dominio del dólar y resolverá automáticamente muchos problemas económicos. Sí, soy consciente de que también creará nuevos problemas. Pero los problemas que se crearán serán insignificantes en comparación con los que tenemos ahora.



Imagínense que los BRICS adoptan el sistema Kash. Y supongamos que otros países también lo hacen. Eso arreglará muchas cosas en el comercio internacional. Los gobiernos no podrán manipular su propia moneda para meterse con otros países.



Y habrá muchas organizaciones validadoras. Dado que el valor de Kash se determina mediante un proceso simple que cualquiera puede verificar, habrá muchas organizaciones que pueden tener voluntarios que muestren el valor de Kash todos los días.



Algunos pueden rastrear Kash a bitcoin. Algunos pueden rastrear Kash en países específicos con sus respectivas monedas. Algunos pueden rastrear Kash en países asiáticos. Algunos pueden rastrear Kash en países europeos. Y así sucesivamente.



Entonces, por ejemplo, Binance puede tener su propio sistema de validadores que rastrean Kash. El FMI puede quedarse con el suyo. Una organización cristiana puede crear una red con la suya. Las personas, las empresas y los vendedores individuales pueden elegir en qué sistema de validación confían y utilizarán. Los validadores deben ser voluntarios.



Si se descubre que un sistema de validación es fraudulento, las personas pueden ver lo que dicen otros validadores y rápidamente alejarse de los mentirosos. Y a los mentirosos les resultará increíblemente difícil reconstruir su reputación dañada. Los gobiernos pueden tener su propio sistema de validación, pero, por supuesto, nadie (en su sano juicio) confiaría en él.



Habrá un porcentaje de asignación tácito. Por ejemplo, si el sistema de 3 validadores en EE. UU. dice $25,07, $25,12, $25,16 equivale a 1 Kash. Y luego un sistema de validación dice que $35,89 es Kash, sabes que hay un problema. Esa es la señal de que alguien está mintiendo o manipulando algo. Quien sea sorprendido mintiendo tendrá que lidiar con la pérdida de reputación que sigue. Nadie puede impedirles que publiquen el valor de Kash, sólo que ya nadie utilizará sus números para calcular nada.



Si dos partes están a punto de negociar una transacción en Kash, es importante que identifiquen qué sistema de validación utilizarán en el contrato. Para estar seguros en transacciones muy grandes, pueden optar por utilizar el promedio de 3 validadores confiables.



Usted y un grupo de amigos pueden iniciar su propia entidad validadora para cualquier país y publicarla en línea. Al menos, una vez por semana, se toma la lectura de cada ciudad (o estado). Luego se calcula para obtener el promedio del país. El experimento y la lectura se toman de una unidad doméstica (no industrial).



No hay una fecha u hora específica en la que un voluntario debe realizar la lectura. Si se descubre que algún sistema de validación obliga a sus voluntarios a realizar lecturas en un día y hora determinados, quedan expuestos en línea. Las lecturas deben tomarse una vez por semana, pero el día y la hora quedan a criterio de cada voluntario.



Las personas que viven en un país conocerán la red de validación de Kash más precisa. Dado que funciona en un sistema de voluntariado, si las personas no conocen a nadie que sea un validador voluntario de una red y tratan de encontrar a nadie en la vida real, pero parece que no pueden conocerlo, entonces puedes estar seguro de que La red de validación es un fraude.



Recomiendo a las grandes organizaciones como la OPEP, BRICS, FMI, JP Morgan, Goldman Sachs, que no tengan su propia red de validación. Sin embargo, pueden tener entre 3 y 4 redes de validadores en las que confíen. Esto se debe a que si tienen su propia red, el 95% de las personas no confiarán en ellos (para usarlos) de todos modos.



Por primera vez en la historia de la humanidad, tengamos dinero honesto manejado por el pueblo. Mi trabajo es plantar la idea en tantas cabezas como sea posible hasta que cobre un impulso real. Espero trabajar con un profesor de economía para escribir un artículo al respecto (y, con suerte, ganar el premio Nobel). Pero si se hace sin mí, soy feliz de todos modos.



Entonces, la semilla ha sido sembrada. Tengamos una moneda estable como estándar global que no sea imprimible. Cambiemos el mundo.



Querido internet, haz lo tuyo.





