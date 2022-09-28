太長; 讀書

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躲避真相是没有用的。有人犯了错误——一个致命的错误——他们要为此付出代价！ Mark Forepaugh踢了一堆氢气瓶。就在片刻之前，他打破了封印——向世界证明烧瓶已装满的虚假封印。烧瓶是空的！这种珍贵的动力气，在紧急情况下应该足够六年的供应，根本就不存在。