你可以在 令人震惊的超级科学故事，1930 年 8 月，惊人的故事是 HackerNoon 的图书博客文章系列的一部分。 这里 跳到本书的任何章节 。卷。 III，第 2 号：恐惧星球 这一次，Forepaugh 已经做好了准备。 恐惧星球 通过 RF Starzl 躲避真相是没有用的。有人犯了错误——一个致命的错误——他们要为此付出代价！ Mark Forepaugh踢了一堆氢气瓶。就在片刻之前，他打破了封印——向世界证明，烧瓶已装满的虚假封印。烧瓶是空的！这种珍贵的动力气，在紧急情况下应该足够六年的供应，根本就不存在。 他走到集成机前，由于镭系金属的短缺，该机早在 2031 年就开始取代旧的原子过程。与原子分解器相比，它体积庞大且沉重，但它更经济且非常可靠。可靠——只要陆上供应站的一些笨拙的库存职员没有检查空的氢气瓶而不是装满的氢气瓶。 Forepaugh 不寻常的诅咒让他的仆人 Gunga 愚蠢而和善的脸上露出了笑容——他因为在神圣的威尔斯仪式上闭上一只圆眼睛的不虔诚而被终身驱逐出他的故乡火星。 地球人在这个热气腾腾、不健康的贸易站 由于完全不同的原因，小行星 Inra 的南极的影子。他是地球上最受欢迎的人之一，一个运动英雄，他坠入了爱河，而虔诚的婚姻却因缺乏资金而受阻。掌管这个高薪但危险的文明前哨的机会很快就被提供了。再过一两个星期，救援船将把他和他珍贵的异国印度兰花收藏带回地球，带回丰厚的奖金、康斯坦斯和有保障的未来。 此刻，站在毫无用处的发电厂前，却是一个不一样的年轻人。他纤细的身躯弯着腰，干净的五官被勾勒出来。他冷酷地扫过由于原始氢原子（精细的铁粉和硅粉）的电子重新排列而被迫进入积分室的冷却灰尘，最后一罐氢气的“灰烬”。 冈加笑了。 “怎么了？” Forepaugh咆哮着。 “已经疯了吗？” “我，嗬！我，嗬！我在想，”贡加咕哝道。 “嗬！我们得到了，嗬！大量的氢气。”他指了指交易站低矮的金属屋顶。尽管它隔音效果很好，但这个地方不断地震动着 Inranian 降雨的低沉低语，这些降雨在永久的极地日中无休止地落下。这是一场地球上从未见过的雨，即使在热带地区也是如此。它滴落下来，有一个人的拳头那么大。它以溪流的形式出现。它是大块的，破碎的物质，在落下之前就破碎了，空气中充满了喷雾。风很小，但持续的绿色倾盆大雨和不断闪烁的耀眼闪电遮住了巨大而炎热但隐藏的太阳所产生的沉闷潮湿的暮色。 “你的笑话！” Forepaugh厌恶地咆哮着。他明白贡加冷酷的冷嘲热讽指的是什么。手头确实有不可估量的氢气。如果能找到某种方法将氢原子与周围水世界中的氧分开，它们就不会缺少燃料。他想到了电解，松了口气。没有力量。发电机坏了，空气干燥器和冷却器在近一个小时前停止了有节奏的脉动。他们的灯不见了，自动收音机完全没用了。 “这就是把你所有的鸡蛋都放在一个篮子里的结果，”他想，然后让他的头脑报复性地想着那些设计了他生命所依赖的设备的工程师。 冈加的一声惊呼让他大吃一惊。火星人指着通风口，这是这座奇怪建筑中唯一没有被密封以抵御因拉敌对生命的部分。它的边缘出现了一个黑色的边缘，一个令人讨厌的黑绿色边缘在移动，蔓延开来。它像火的低烟一样爬过金属墙壁，但它是固体。从它身上散发出强烈的瘴气气味。 “巨模！”福尔波哭了。他冲到办公桌前，拿出闪光手枪，快速设置航向标，覆盖大片区域。当他转身时，他惊恐地看到贡加正要用他的斧头砸进模具。他一拳打在那个人的耳朵上，使他旋转起来。 “想把它分散开来让它在六处生长？”他厉声说。 “这里！” 他扣动了扳机。一阵轻微的，带着恶意的“砰”的一声，昏暗的房间里突然出现了一个锥形的白光，就像一个坚实的东西。然后它不见了，黑色的霉菌也不见了，在墙上留下了一个圆形的起泡油漆区域，空气中弥漫着刺鼻的气味。 Forepaugh 跳到通风百叶窗前，将其紧紧关闭。 “从现在开始就是这样，”他对颤抖的冈加说。 “只要机器保持建筑物干燥和凉爽，所有这些事情都不会打扰我们。他们不能住在这里。但是它变得又湿又热。看看天花板上凝结的湿气！” 冈加发出一声绝望的喉音。 “它知道，老大，你看！” 透过其中一个圆形的、框架很重的港口，可以看到它巨大而无形的身体的下半部分半漂浮在覆盖其岩石架子的束缚水中，水深达数英尺，上半部分是幽灵般的灰色。它是一个巨大的变形虫，目前的球状体直径足足有六英尺，但能够呈现出任何有用的形状。它有一个坚韧透明物质的外壳，里面充满了一种时而混浊时而清澈的液体。在中心附近有一团暗物质，这无疑是它的智慧所在。 地球人惊恐地后退！一个有大脑的单细胞！这是不可想象的。这是一场生物噩梦。他以前从未见过任何人——事实上，他曾将印第安土著的故事视为一种原始迷信，曾嘲笑这些温顺、愚蠢的两栖动物，当他们用他们不完美的语言试图告诉他时其中。 他们称它为Ul-lul。好吧，就这样吧。那是一只变形虫，它在看着他。它漂浮在倾盆大雨中，注视着他。什么？它没有眼睛。没关系，它在看着他。然后它突然向外流动，直到它变成了一个在海浪中摇摆的圆盘。它的流体形式再次发生了变化，通过一系列的拉伸和收缩，它以令人难以置信的速度在水中流动。它径直冲向窗户，撞击在坚固牢不可破的厚玻璃上，震颤着里面的人都能感觉到。它流过玻璃和建筑物。它试图吃掉它们，建筑等等！它的身体在端口上方的部分变得非常薄，几乎看不见。终于，它的极限达到了，它掉了下去，迷惑不解，消失在闪电的眩光和起泡的水中，就像噩梦的阴影一样。 高温令人无法忍受，空气也很糟糕。 “嗬，我们得打开通风口了，老大！”火星人倒吸一口凉气。 Forepaugh严肃地点点头。窒息也不行。虽然打开呼吸机会招来黑霉菌的再次入侵，更不用说阿米巴和其他神话般的怪物，到目前为止，这些怪物一直被排斥区保持在安全距离，这是对一个非常古老的发现的简单改编。一个机械振动区域，频率为每秒 500,000 次，由水中的一个大石英晶体产生，该晶体是电动操作的。没有电力，保护区就消失了。 “我们看？”贡加问。 “你打赌我们会看。‘白天’和‘夜晚’的每一分钟。” 他检查了两个天文台表，确定它们上链良好，并庆幸自己不依赖已停产的发电厂提供能源。它们是他衡量时间流逝的唯一手段。理论上，太阳似乎会在地平线上转来转去，但很少能成功地确定它的确切位置，但在雾和水的影响下，它似乎奇怪地从一侧移动到另一侧。 “伙计们，”冈加从书房里出来说道。 “为什么不来？”他提到了Inranians。 “可能知道出了什么问题。他们可以看出石英振荡器停止了。我想是害怕 Ul-lul。” “'尖叫，”火星人反对道。 “Ul-lul不要打扰伙计们。” “你的意思是它不跟随他们 进入灌木丛。但是去那里会很难。水不够；那里的树，四百英尺高，有刺的根和粗糙的树皮——他们不会喜欢那样的。哦不，这些当地人应该在他们的窝里很舒服。为什么，它们和麝鼠一样难捉！不知道麝香鼠是什么，对吧？嗯，它和Inranians一样，只是不同，而且没有那么丑。” 在接下来的六天里，他们一直呆在狭窄的宿舍里，一个人守卫，另一个人睡觉，但他们所经历的这种警报是次要的，很容易被他们的闪光手枪处理掉。它不是为持续服务而设计的，在频繁排水的情况下，它显示出惊人的电力损失。 Forepaugh 反复警告 Gunga 在使用它时要更加谨慎，但值得一提的是，他坚持使用它来应对威胁他们的有毒 Inranian 洞穴苔藓的每一次轻微入侵，或者希望探索通风井的温暖、潮湿的水蜘蛛寻找活的食物。 “用扫帚之类的猛击他们！不好看也没关系。把我们的闪光枪留到更大的东西上吧。” 冈加只是一脸苦恼。 第七天，他们的立场变得站不住脚了。某种海洋生物，隐藏在不断补充的暴雨之下，找到了他们喜欢的贸易站的具体位置。从来没有人知道它是如何完成的。令人怀疑的是，这些生物能否啃掉坚硬的石头——这个过程很可能是化学过程，但它仍然是有效的。地基崩塌了；金属外壳下沉，翻了一半，淤泥的水从绷紧的接缝里漏了进来，随时都有被冲击的危险，被冲到洪水的表面，冲向遥远的浩瀚大海，它的面积有十分之九。英拉。 “是时候冲上山了，”Forepaugh 决定。 冈加咧嘴一笑。在他看来，毁灭山脉是 Inra 唯一的一部分，甚至可以远程居住。它们有时相当凉爽，虽然经常下着雨，闪耀着闪电，回荡着雷声，但它们的洞穴相当干燥，对于黑色的霉菌来说太冷了。有时，在他们崎岖的山峰上的有利环境下，人们可以充分利用巨大的烈日，这是火星人饥饿的系统所渴望的光化射线。 “最好带上几罐食药片。”白人命令道。 “给我们带几个防水睡袋，几百颗火药丸。你可以带闪光手枪，里面可能还有几发子弹。” Forepaugh 打破了标有“仅限紧急情况”的玻璃盒，并取出了另外两支闪光手枪。好吧，他知道在经过交易区之后，他会需要它们——也许更早。他的目光落在了自己的胸口上，他打开它进行了简短的检查。里面的东西似乎没有任何价值，他正要离开时，他从枪套里拖出一个又长又重的 0.45 口径六连发枪，还有一条装满炮弹的弹带。火星人凝视着。 “知道是什么吗？”他的主人问道，把武器递给了他。 “贡加不知道。”他接过它，好奇地检查着。这是一件保存完好的精美博物馆作品，金属上覆盖着古老的铜绿，但没有生锈和腐蚀。 “这是古代人的武器，”Forepaugh 解释道。 “这是一种传家宝，已有 300 多年的历史。我的一个祖父曾在著名的西北骑警使用它。不知道它是否还会开枪。” 他将武器对准一个肥胖的、失明的蠕动者，它从一条缝里蠕动而来，沿着枪管眯着不准确的眼睛。一阵剧烈的爆炸声响起，蠕虫消失在一片肮脏的绿色中。 Gunga 吓得几乎向后倒下，连 Forepaugh 都被吓到了。他对古老的弹药筒完全爆炸感到惊讶，尽管他知道在爆炸性化学武器被更新、更轻、威力无限的射线武器之前，粉末制造已经达到了高度的完美。枪会阻碍他们的进步。它对 Inra 的巨型 Carnivora 几乎没有用处。然而，某种东西——也许是一种情感上的依恋，也许是他的祖先所说的“预感”——迫使他把它绑在腰上。他小心翼翼地在背包里装了一些必需品，还有一个天文钟和一个微型陀螺罗盘。装备如此齐全，他们可以相当精确地前往位于热气腾腾的森林另一侧数百英里的山脉，在野蛮的生活中爬行，并因嗜血而炽热。 人和主人下到温暖的水中，头也不回地离开了交易站。留个字条也没有用。他们的救援船很快就要到了，如果没有无线电指示，他们永远找不到这个站。 水流很强，但随着他们爬上倾斜的岩石，水逐渐变浅。半小时后，他们看到了森林的织布机，带着几分恐惧，他们走进了由高耸的蕨类树投下的阴影，它们的树顶消失在朦胧的雾气中。缠结的藤蔓阻碍了他们的前进。泥潭等着他们，坚硬的杂草绊倒了他们，有时将一个或另一个扔进蠕动的小爬行动物之间的泥泞中又长成了一头完整的动物。 有好几次，他们几乎是从巨大的球体生物的身下走过，它们的腿又短又粗，长长的弯弯曲曲的脖子消失在上面茂密的绿叶中，像陆地池塘里的长茎百合一样轻轻摇曳。这些是阿佐纳克人，性情温和的素食者，他们唯一的防御就是厚厚的油脂皮。满是寄生虫，又臭又臭，它们腐烂的脂肪覆盖物有效地隐藏了下面的嫩肉，保护它们免受尖牙和撕裂爪子的伤害。 森林深处，雨水的肆虐减弱了。巨大的新棕榈叶形成了一个屋顶，不仅阻挡了大部分微弱的日光，也阻挡了暴雨的怒火。水聚集在白内障中，顺着树干流下，咆哮着穿过蛇树的半圆形运河，早期探险家因其挥动的橡胶触手而得名，增加了百万倍，履行了树叶的职责。到处都是水汩汩咯咯笑着，散布在巨大的昏暗池塘和湖泊中，根部被折磨得扭动着，被看不见的、未编目中的利维坦掀起，被半透明的、可恶的、发光的果冻圆盘荡漾，它们从一个地方颤抖到另一个地方，以追逐微观的猎物。 然而给人的印象是平静而安静的，来自其他世界的流浪者感到一阵神经紧张。他们不自觉地放松了。他们根据自己的方位稍微改变了路线，前往最近的 Inranians 部落的筑巢地，希望在那里获得食物和至少部分住所。因为他们的食物片神秘地变成了一种令人不快的粘性液体，他们的睡袋里充满了肉眼可见的巨大细菌。 他们注定要失望。经过近 12 个小时的绝望挣扎，穿过泥沼，穿过阴暗的过道，无数次从潜伏的猛兽中险些逃脱，其中只有 他们的闪光手枪的速度和巨大的力量使他们免于立即死亡，他们到达了一个岩石露头，导致了一个相对干燥的土地上升，一个Inranians部落在其上安家。他们的脸上布满了由像蜘蛛网一样细的吸血树的悬垂细丝造成的伤痕，他们的感官被深渊丛林的压抑恶臭所包围。如果内行星的娇生惯养的女士们只知道他们的千元兰花是从哪里冒出来的！ 汇合的跑道显示出其中一个地下洞穴的开口，几乎被令人眼花缭乱的迷宫般的树根所掩盖，而由飞行卡博的铁硬大腿骨制成的又长又尖的木桩变得更加可怕。 Forepaugh 用手捂住嘴，然后打了电话。 “噢！噢！噢！噢！噢！噢！” 他一遍又一遍地重复着，丛林以低沉的回声回响着他的声音，而冈加则拿着一把备用的闪光手枪，保持着敏锐的观察力，以寻找一个意图抓住一个粗心的 Inranian 的食肉动物。 没有答案。这些胆小的生物通常被认为是原始 Inra 原生生物中最聪明的生物，它们已经感觉到了灾难并逃离了。 Forepaugh 和 Gunga 睡在一个肮脏、通风不良的窝点里，吃着不值得带走的坚硬的木质块茎，并希望当时他们在那个地方有一个特定的存货员。他们从沉睡中醒来，是被一个被锋利的尖刺缠住的看起来邪恶的生物的脱粒惊醒。它巨大的嘴几乎将它一分为二，痛苦的咆哮着张开，露出八英寸长的黄色尖牙。它沉重的鳍状肢击打着粗壮的根部，并在野兽疯狂的狂怒中撕裂了自己。它很快就被一支闪光手枪击退了，贡加用火丸给自己煮了一些肉。但是尽管他很饿，但 Forepaugh 还是不敢吃任何东西，因为他知道这个对他来说很陌生的物种很可能很容易成为 Inra 上对陆地生物有毒的众多物种之一。 他们继续向远处的无形山脉行进，幸运地找到了比上次行军更好的立足点。在那一天，他们行驶了大约 25 英里，没有发生任何不幸事件。他们的射线手枪让他们比他们可以预期遇到的最大最凶猛的野兽拥有不可逾越的优势，因此他们变得越来越自信，尽管他们知道他们正在迅速耗尽储存在武器中的能量。第一个早就被丢弃了，另外两个的充电指标正以令人不安的速度接近零。 Forepaugh 把他们两个都拿走了，从那时起，他就小心翼翼地从不浪费放电，除非是直接和不可避免的攻击。这往往需要长时间的等待或通过吸泥偷偷绕道，并接近结束他们的生命。 当它发生时，地球人处于领先地位。他在一堆低矮、厚实、可怕的白色植被中寻找一个不确定的立足点，将一只脚放在一块似乎是宽阔平坦的岩石上，岩石略高于软泥。刹那间，泥浆猛烈翻腾；看似的岩石像活板门一样飞了起来，露出了一个大约七英尺宽的海绵状嘴，一条粗大的三角形触手从它隐藏在泥土中的一条凶狠的弧线飞了出来。 Forepaugh几乎没有及时向后跳，以免被卷入和吞没。触手的末端在他的胸口重重一击，用力将他击倒在地，将贡加推倒在地，手枪从他手中旋出，在附近变成了一个黏糊糊的球状生长物，它们卡在了发出磷光的空洞里。他们的影响力已经产生。 没有时间收回武器。野兽发出一声怒吼，从床上爬起来冲向他们。没有什么能阻止它的进步。比一个人的身体还要粗的粗壮、厚重的树木在它的身躯擦过时颤抖着倒下。但它一时糊涂了，它的第一次冲刺把它带过了它躲避的猎物。这片刻的喘息挽救了他们的生命。 将它羽毛状的头部抬到令人惊叹的高度，它多节的树皮在棕色的溪流中奔跑，一棵巨树，即使对于那个巨人世界来说，也提供了避难所。男人们轻松地爬上粗糙的树干，找到了大量的手和立足点。他们停在离地大约二十五英尺的架子状环形环上。很快，那些钝褐色的触手就开始滑行寻找它们，但未能到达它们的避难所几英寸。 现在开始了那个原始世界的闯入者可以忍受的最可怕的围攻。从那海绵状、膨胀的喉咙里传出一种巨大的、震撼世界的声音。 “呼！呼！呼！呼！呼！呼！” Forepaugh把手放在头上。这让他头晕目眩。他不相信会有这样的噪音。他知道任何生物都无法在其中长生。他撕下撕碎的衣服，塞住耳朵，但并没有松口气。 “呼！呼！呼！呼！呼！” 它在他的脑海里跳动。 Gunga 躺在地上，用着迷的眼睛注视着脉动的猩红色食道，它正在用声音轰炸这个世界。慢慢地，慢慢地，他滑倒了。他的主人把他拉了回来。火星人傻傻地朝他咧嘴一笑，又滑到了边缘。 Forepaugh再一次把他拉了回来。火星人似乎默许了。他的单眼闭上了一条狭缝。他移动到Forepaugh和树干之间的位置，支撑住他的脚。 “不，你没有！”地球人放声大笑。喧嚣让他头晕目眩。太有趣了！正好他抓住了那个狡猾的表情，并准备好迎接他的双脚，旨在将他投入下面的红色洞穴并阻止那地狱般的球拍。 “现在-” 他重重地挥动拳头，将火星人砸在树上。红色的眼睛疲倦地闭上了。他昏迷不醒，幸运。 地球人饥肠辘辘地盯着他远处的闪光手枪，在它们的真菌床上用品的发光中清晰可见。他沿着大约八英寸厚的藤蔓顶部开始缓慢而谨慎地爬行。如果他能到达他们...... 碰撞！他几乎被一条疯狂的触手拍打在藤蔓上撞倒在地。他的动作已经被看到了。触手再次以粉碎的力量击中。大藤摇晃着。他设法在紧要关头再次到达架子。 “呼！呼！呼！呼！呼！” 一道闪电击中了不远处的一株巨大的蕨类植物。雷声的撞击几乎没有引起注意。 Forepaugh 想知道他的树是否会被击中。也许它甚至可能会起火，给他一个燃烧的烙印来折磨他的折磨者。妄想！木材被水分浸透。连火药丸都无法让它燃烧起来。 “呼！呼！呼！呼！呼！呼！呼！” 六连射！他已经忘记了。他把它从皮套里抽出来，指向红色的喉咙，清空了所有的房间。他看到了黄色火焰的闪光，感觉到了后坐力，但放电的声音淹没在布罗布迪纳吉安的骚动中。他缩回手臂，将这个没用的玩具扔了出去。但是，那种无法解释的、毫无意义的“预感”再次束缚住了他。 他重新装上枪，然后放回枪套。 “呼！呼！呼！呼！呼！呼！” 一个念头在难以忍受的噪音压力下挣扎着到达他的意识。火球！它们不能以某种方式使用吗？这些小化学球，不超过他的小指尖，早就取代了边境地区的实际火，那里没有电可以做饭。与湿气接触时，它们会散发出极强的热量，一种能穿透肉、骨头甚至金属的辐射热。一颗这样的颗粒可以在十分钟内煮一顿饭，没有烧焦或燃烧的迹象。他们在一个标准的防潮容器里有几百个。 他的手指以最快的速度启动了分配器的扳机，Forepaugh将强大的小药丸从咆哮的喉咙里掉了下来。在咆哮声停止之前，他设法释放了大约三十。一股名副其实的能量龙卷风在树脚下爆发。巨口闭合，令人震惊的寂静只因一具巨大的身体在死亡的痛苦中翻腾而破。灼热的热气穿透野兽的身体，使附近的植被枯萎，在树上的栖木上很容易感觉到。 Gunga正在慢慢恢复。他钢铁般的体质帮助他从受到的强大打击中振作起来，等到丛林静止时，他已经坐起身来喃喃道歉。 “没关系，”他的主人说。 “到那儿去，把我们的烤舌头切掉，如果它有舌头的话，在别的东西出现并把我们从盛宴中击败之前。” “也许是他的毒药，”贡加反对道。他们杀死了一个动物学家不熟悉的标本。 “还不如饿死毒死，”Forepaugh反驳道。 火星人毫不犹豫地下降了，按照他的想象切出了一些大块多汁的块，然后把他的战利品带回了树上。肉很美味，显然有益健康。他们狼吞虎咽，把吃不完的东西扔掉，因为食物在印度丛林中很快就会变质，而吃不完的肉只会吸引成群结队的薄翅、粘稠的印度沼泽苍蝇。当他们陷入沉睡时，他们可以听到随着小食肉目以倒下的巨人的尸体为食时，一阵狂暴的咆哮和战斗的开始。 当他们醒来时，计时器记录了十二个小时的过去，他们不得不撕开一个坚固的纤维网，树木已经用这些纤维网准备好吸收他们的身体作为食物。因为 Inra 上的生命竞争如此激烈，几乎所有的植物都能直接吸收动物的食物。许多 Inranian 探险家可以讲述从一些更专业的食肉植物中险些逃脱的故事。但它们现在如此广为人知，很容易避免。 一个干净的被粉碎和破碎的巨骨骨架是已故的咆哮怪物所剩无几。六足水犬满怀希望地擦亮它们，或者用它们长长的弯曲的鼻子钻进它们的骨髓。地球人用他的六枪射击了几枪，他们四散开来，将倒下的同伴的尸体拖到安全距离被吃掉。 只有一支闪光手枪处于工作状态。另一只被沉重的蹄子踩踏，毫无用处。穿越五十英里深渊丛林的重重障碍。他们开始时除了水以外什么都不吃，而且他们有很多水。 幸运的是，岩石和砾石冲刷的露头越来越频繁，而且 能够以更好的速度旅行。离开低洼的丛林地，他们进入了一个隐隐约约地让人联想到陆地丛林的区域。它仍然是热的、湿漉漉的、散发着恶臭的，但逐渐改变了场景中最原始的方面。拱形的树木不那么紧密，它们偶尔会遇到空旷的岩石空地，除了一层浓密的棕色地衣状植被地毯外，没有任何植被，分泌出惊人的汁液。他们在其中滑倒，晃动着，惊动了成群的奇形怪状的有齿的鸟，它们愤怒地绕着他们的头飞来飞去，用腿后部的锋利的锯刃向他们猛砍。尽管它们很烦人，但它们可以被从树上撕下的树枝挡住，它们的存在意味着致命的丛林食肉动物的消失，可以暂时放松警惕并节省最后一支闪光枪的资源。 他们在这些岩石空地之一的边缘扎营那个“夜晚”。几周来第一次下雨了，尽管太阳仍然被遮住了。在地平线上隐约可以看到第一个山麓。在这里，他们收集了一些巨大的长方形真菌，早期的探险者因为它们的大小和重量而将它们当作多孔石块，并通过大量使用火球，设法将其点燃。高温并没有增加他们的舒适度，但它使他们变得干燥，让他们安然入睡。 一条粗心的带翅鳗鱼作为他们的早餐，很快他们就在前往那些招手的山丘的路上。又开始下雨了，但他们旅程中最糟糕的部分已经结束。如果他们能够到达其中一座山的顶部，那么他们很有可能会被他们的救援船看到并营救，前提是他们没有先饿死。飞行者会以山脉为基地，从那里寻找交易站，可以想象，船长可能真的预料到了他们的绝望冒险，并会在灭亡山脉中寻找他们。 他们已经越过了几座山麓，正开始庆幸自己，这时从上方漫射而来的光突然被遮住了。又下雨了，在回声增强的雷声之上，他们听到了刺耳的尖叫声。 “一条网蛇！”冈加哭了，趴在地上。 Forepaugh轻松地进入了他身边的一个岩石裂缝。恰逢其时。一个巨大的怪诞头颅压在他身上，像中世纪的龙一样长着许多尖牙。黑曜石双眸之间有一道裂痕，从那里散发出哀嚎和恶臭。一条长长的蜿蜒身躯下，成百上千条带有爪子的短腿在岩石上滑行。然后它似乎又跳到了空中。两腿之间的网绷紧了，迎着强烈的上坡风弹奏着。它再次转向攻击，并错过了他们。这一次，Forepaugh 已经做好了准备。他用闪光手枪朝它开枪。 没啥事儿。浓雾使精确射击变得不可能，枪也失去了以前的威力。网蛇继续在他们头顶上来回移动。 “我想我们最好跑去争取，”Forepaugh 喃喃道。 “去吧！” 他们小心翼翼地离开了他们的藏身之处。蛇立刻又下来了，如果不准确的话，它会持续下去。它击中了他们第一次隐藏的地方，没有打中他们。 “跑！” 他们将疲倦的肌肉伸展到了极致，但很快就发现他们逃不了多久了。他们路上的一堵石墙救了他们。 “洞！”火星人倒吸一口凉气。 Forepaugh跟着他进入了岩石裂缝。有一股强烈的干燥空气，它会是下一个 不可能阻止火星人，所以 Forepaugh 让他带领他走向选秀的源头。只要它通向山里，他不在乎。 自然通道无人居住。显然，它的凉爽和干燥使它在 Inra 的大部分潮湿和炎热的生活中都站不住脚。然而地板如此光滑，一定是人为平整的。岩石本身提供了微弱的照明。它们似乎被一些微小的磷光植被覆盖。 经过数百次曲折和无尽的笔直通道后，裂缝转向更加急剧向上，并且他们有一段僵硬的攀登。他们一定已经走了几英里，爬了至少 20,000 英尺。空气变得明显稀薄，这只会让冈加兴奋，但也会让地球人慢下来。但他们终于走到了裂缝的尽头。他们无法再往前走，但在他们之上，至少高出五百尺，他们看到了一片圆形的天空，奇迹般的湛蓝天空！ “管道！”福尔波哭了。 他经常听说过路过的旅行者有时会报告这些神秘的、几乎是神话般的建筑。笔直而真实，光滑如玻璃，显然不受风吹雨打，偶尔有人看到它们站在最高山峰的最顶端——只是在它们再次被云层遮住之前才看到了片刻。它们是某个远古种族的观测站，被放置在这样的地方，是为了揭开外太空的奥秘吗？他们会发现的。 管道内部有锯齿形的金属环，间隔很方便，便于攀爬。在 Gunga 的带领下，他们很快就登上了顶峰。但不完全是。 “诶？”福尔波说。 “嗯？”贡加说。 没有声音，但一个清晰明确的命令已经在他们的脑海中记录了下来。 “停止！” 他们想往更高处爬，却无法松开手。他们试图下降，但无法放下他们的脚。 光线此时已经比较亮了，他们的眼睛按照命令寻找对面的墙壁。他们所看到的让他们疲惫的神经产生了一种不愉快的刺激——一团直径约三英尺的蓝绿色面团状物质，其中心附近有一个类似囊肿的东西，里面充满了透明的液体。 这东西开始沿着杆子流动，就像焦油一样。从群众中延伸出一个伪足；碰了碰冈加的胳膊。手臂瞬间生硬，流血。害怕，无法动弹，他痛苦地扭动着。伪足回到主体，带着血迹消失在内部。 它的注意力过于集中在不幸的火星人身上，以至于它的控制权从 Forepaugh 手中滑落。他拿起闪光手枪，将瞄准器对准了一小块区域，对准了那东西，打算将它烧成虚无。但他的手又被挡住了。不顾他的意志力，他的手指张开，让手枪落下。囊肿中的液体跳动着起泡。是在笑他吗？它读懂了他的心思——再次挫败了他的意志。 又是一个伪足伸出来，一条生的红肉粘在上面，被吃掉了。狂怒使地球人浑身发抖。他应该把自己的牙齿和钉子钉在怪物身上吗？并被吞没？ 他想到了六射手。这让他很兴奋。 但这不会让他也放弃吗？ 一股返祖般的狡猾向他袭来。 他开始在脑海里重复一个想法。 “这件事是为了让我能看得更清楚——这件事是为了让我看得更清楚。” 他一遍又一遍地说，所有的 独身者对铀喷泉祈祷的热情和奉献。 “这东西是无害的——但它会让我看得更清楚！” 慢慢地，他画出了六分射手。以某种神秘的方式，他知道它正在注视着他。 “哦，这无伤大雅！这是辅助我虚弱的眼睛的工具！它将帮助我实现你的掌握！这将使我知道你的真正伟大。这将使我知道你是一个神。” 是自满还是怀疑，让囊肿里的液体搅得这么顺畅？它容易受奉承吗？他顺着枪管看。 “再过一会儿，你的超凡智慧将压倒我，”他的表面意识绝望地宣称，同时潜意识拉紧了扳机。就在这时，清澈的液体爆发出一阵惊慌。为时已晚。 Forepaugh 变得一瘸一拐，但在他松开了一枚钢壳子弹，粉碎了管道居民的大脑囊肿之前。一股可怕的疼痛穿过他的每一根纤维和神经。他在 Gunga 的怀抱中是安全的，被抬到管道的顶部，呼吸干净干燥的空气，还有被祝福的、炽热的阳光。 管道居民快死了。一团粘稠的惰性物质，它越来越低，最后失去联系，在底部粉碎成粘液。 神奇的太阳！他们在烟斗的顶部烤了十五分钟，那是一望无际的云海中唯一坚固的东西。但不是！那是白云中的一个圆形光点，正在快速靠近。几分钟后，它变成了彗星，这是陆地、Inranian、Genidian 和 Zydian Lines, Inc. 的快速救援船。她的斥力马达发出低沉的嗡嗡声，她靠在旁边。连接了挂钩并打开了端口。一个小军官和一队流浪汉让她快了。 “这到底是怎么回事？”那个自大的小地球人问道，谁是船长，他走出来观察着那些漂流者。 “自从你的定向波失败以来，我们一直在寻找你。但是进来吧——进来吧！” 他带路去了他的特等舱，而船上的外科医生则让冈加负责。小心地关上门，他钻到储物柜的底部，拿出一个烧瓶。 “不能太小心了，”他说，给自己倒了一个小杯子，又给他的客人倒了一个。 “总是容易成为一些窥探者来报告我。但是说——你在广播室里被通缉。” “广播室什么都没有！我们什么时候吃饭？” “马上，但你最好见见他。星际通讯社的研究员希望你播放一个受版权保护的故事。大约三年的工资，老男孩。” “好吧。我会见他的”——带着幸福的叹息——“只要我转达一条私人信息。” 关于 HackerNoon 图书系列：我们为您带来最重要的技术、科学和有见地的公共领域书籍。这本书是公共领域的一部分。 惊人的故事。 2009. 超科学的惊人故事，1930 年 8 月。伊利诺伊州厄巴纳：古腾堡计划。检索于 2022 年 5 月 https://www.gutenberg.org/files/29768/29768-h/29768-h.htm#Page_147 您可以根据本电子书随附的 Project Gutenberg 许可条款或在线访问 。 这本电子书可供任何人在任何地方免费使用，几乎没有任何限制。 www.gutenberg.org （位于 https://www.gutenberg.org/policy/license） 复制、赠送或重新使用它 .html _