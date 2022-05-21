当粉丝侵犯您的版权时，您会怎么做？

Take-Two Interactive 起诉了 re3 和 reVC 粉丝项目背后的几名程序员和侠盗猎车手爱好者。这些项目是 GTA 3 和罪恶都市的一对逆向工程版本。作为对这些项目的回应，该公司提交了 DMCA 删除通知，以从 Github 中删除内容。如果项目背后的团队确信其作品在版权法下是允许的，则可以选择提交反通知。在该时间到期后，编码平台将“re3”和“reVC”恢复到存储代码的 Github。

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Take-Two Interactive 起诉了几名程序员和爱好者，据说他们是流行的 re3 和 reVC 侠盗猎车手粉丝项目的幕后黑手。





诉讼称，在公司提交 DMCA 删除通知以从 Github 上删除项目后，被告提交了恶意反通知以恢复内容，从而引发了这场版权侵权诉讼。





今年早些时候，一群程序员和侠盗猎车手发布了“re3”和“reVC”，这是 GTA 3 和罪恶都市的逆向工程版本。





该代码意味着这些旧但深受喜爱的游戏可以通过显着改进来享受，但乐趣不会持续很长时间。





作为对这些项目的回应，Take-Two 和 Rockstar Games 在存储代码的 Github 上提交了 DMCA 通知， 要求删除“re3”和“reVC”存储库。





最初，项目负责人“aap”质疑下架的真实性。 “这并非不可能，这只是一个巨魔。很难说。但最好假设它是真实的，”他告诉 Eurogamer。





根据法律要求，Github 遵守了删除要求，但正如 TF 当时指出的那样，如果项目背后的团队确信其作品在版权法下是允许的，则可以选择提交 DMCA 反通知。





在评估了它的选择之后，这正是团队所做的，让 Take-Two 只剩下几周的时间来提起诉讼，以防止内容重新出现在 Github 上。当该时间到期时，编码平台根据法律恢复了“re3”和“reVC”。





“我们声称我们的项目属于合理使用范围：我们的目标显然不是盗版或任何东西，因为您仍然需要原始游戏。相反，我们希望通过修复和改进游戏并将其带到新平台来关心游戏，”项目负责人'aap'当时告诉 TF。





“这导致很多人从 Take-Two 购买或重新购买游戏，所以他们并不是在赔钱，恰恰相反。”





虽然 Take-Two 没有迅速采取行动来阻止“re3”和“reVC”在 Github 上的恢复，但该公司现在已经跟进了针对其开发人员的全面诉讼。

版权侵权投诉

几小时前在加利福尼亚法院提起的 Take-Two 的诉讼将 Angelo Papenhoff (aap)、Theo Morra、Eray Orçunus 和 Adrian Graber 列为指定被告，以及 Doe 1 'Ash R / Ash/735' 和其他九个未命名的 Doe .





“被告的源代码项目，称为 re3 和 reVC，声称创建了一组软件文件（被告声称他们从原始游戏软件“逆向工程”）允许公众在各种硬件上玩游戏设备，但被告添加了所谓的‘增强’和‘修改’，”诉状写道。





“也许最值得注意的是，被告声称他们的衍生 GTA 源代码使玩家能够在多个游戏平台上安装和运行游戏，包括那些从未发布过游戏的平台，例如 PlayStation Vita 和 Nintendo Switch。”





根据 Take-Two 的说法，被告的行为是故意和蓄意的，因为他们清楚地知道他们没有复制、改编或分发衍生 GTA 源代码或游戏的视听元素的必要权利。这家游戏巨头补充说，Papenhoff 公开表示担心 Take-Two 会发现“re3”和“reVC”项目。

被告在 Github 上创建了存储库

根据投诉，被告将他们的项目上传到 Github，并随着时间的推移对这些存储库进行改进和更新，直到为游戏 GTA 3 和 Vice City 创建了“全套”衍生文件。





“这些源代码文件不仅包含使游戏能够在玩家计算机上运行的衍生软件代码，还包含 Take-Two 的原始数字内容，例如文本、角色对话和某些游戏资产。此外，re3 GitHub 存储库包括指向公众可以下载完整、可安装的 re3 和 reVC 软件构建的位置的链接，”Take-Two 补充道。





该公司表示，游戏的衍生版本在功能、外观和游戏玩法上与原版“几乎相同”（被告添加的修改除外），并允许玩家体验“完全相同的景象、声音、故事、设置、对话和其他创意内容”出现在原件中。

被告意图创建和分发盗版游戏

Take-Two 的诉讼声称，被告已发表公开声明，表明他们打算通过使用 Twitter 和 Discord 来寻求项目帮助来创建和分发盗版侠盗猎车手游戏。





该游戏公司还坚称，被告承认源代码不是原始代码，而是原件的副本。





“[D] 被告通过‘反编译’游戏对象（或‘机器’）代码，然后使用该材料创建与原始游戏相同的游戏体验，盲目地重新创建原始代码来玩游戏，”诉讼补充说。

处理发送到 Github 的 DMCA 通知

如前所述，Take-Two 在 2 月向 Github 提交了 DMCA 删除通知，要求禁用和/或删除涉嫌侵权的存储库。该公司表示，被告发出的反通知是不合法的。





“在 2021 年 4 月至 6 月之间的至少三个不同的案例中，被告 Orçunus、Morra 和 Graber 向 GitHub 提交了宣誓的反通知，声称删除存储库是错误的或不合法的，”诉讼中写道。





“Take-Two 被告知并相信，并在此基础上声称，这些反通知是恶意发出的，并且故意和故意向 GitHub 歪曲 re3 GitHub 存储库的内容。”





此外，据称逆向工程团队预计会有一个 Take-Two 回应，并指出在 Discord 上这是一个“何时而不是如果”公司会“反击”的问题。





版权侵权索赔

Take-Two 表示，所有被告通过故意和恶意复制、改编和分发其源代码和其他内容，侵犯了其在版权法下的专有权。





因此，公司有权获得赔偿金额，金额将在审判中确定，或者，对于每件侵权作品，最高法定赔偿金为 150,000 美元。





此外，这家游戏公司表示，通过提交恶意 DMCA 反通知以将项目恢复到 Github，三名被告根据USC § 512(f)做出了虚假陈述。





“因此，被告 Orçunus、Morra 和 Graber 应对 Take-Two 造成的损失负责，包括费用和律师费，”诉状补充道。





最后，Take-Two 正在寻求临时、初步和永久的禁令救济，以限制被告继续其涉嫌侵权的活动。该公司希望从互联网上删除所有侵权源代码和游戏，并希望被告交出所有侵犯其权利的材料。





Take-Two 还希望全面了解侵犯其权利的“任何和所有产品或服务的销售或下载”。





Take-Two 的版权侵权投诉可在 此处找到 (pdf)



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