O que você faz quando um fã infringe seus direitos autorais?

A Take-Two Interactive processou vários programadores e entusiastas de Grand Theft Auto por trás dos projetos de fãs re3 e reVC. Os projetos eram um par de lançamentos de engenharia reversa de GTA 3 e Vice City. Em resposta aos projetos, a empresa entrou com um aviso DMCA de remoção para remover o conteúdo do Github. A equipe por trás dos projetos tinha a opção de apresentar uma contranotificação se tivesse certeza de que seu trabalho é permitido pela lei de direitos autorais. Depois que esse tempo expirou, a plataforma de codificação recuperou 're3' e 'reVC' no Github, onde o código foi armazenado.

A Take-Two Interactive processou vários programadores e entusiastas que dizem estar por trás dos populares projetos de fãs re3 e reVC Grand Theft Auto.





O processo diz que, depois que a empresa entrou com uma notificação de remoção DMCA para remover os projetos do Github, os réus apresentaram uma contranotificação de má-fé para restabelecer o conteúdo, desencadeando assim esse processo de violação de direitos autorais.





No início deste ano, um grupo de programadores e entusiastas de Grand Theft Auto lançaram 're3' e 'reVC', um par de lançamentos com engenharia reversa de GTA 3 e Vice City.





O código significava que esses jogos antigos, mas amados, poderiam ser apreciados com melhorias significativas, mas a diversão não duraria muito.





Em resposta aos projetos, a Take-Two e a Rockstar Games apresentaram um aviso DMCA no Github onde o código foi armazenado, solicitando a remoção dos repositórios 're3' e 'reVC'.





Inicialmente, o líder do projeto “aap” questionou a autenticidade da derrubada. “Não é impossível, é apenas um troll. Difícil dizer. Mas é melhor presumir que é real”, disse ele à Eurogamer.





De acordo com os requisitos legais, o Github atendeu à demanda de remoção, mas, como TF observou na época , a equipe por trás dos projetos tinha a opção de registrar uma contranotificação DMCA se estivesse confiante de que seu trabalho é permitido pela lei de direitos autorais.





Depois de avaliar suas opções, foi exatamente isso que a equipe fez , deixando à Take-Two apenas algumas semanas para entrar com uma ação judicial para impedir que o conteúdo reaparecesse no Github. Quando esse tempo expirou, a plataforma de codificação restaurou 're3' e 'reVC', conforme a lei.





“Afirmamos que nosso projeto se enquadra no uso justo: nosso objetivo claramente não é pirataria nem nada, pois você ainda precisa do jogo original. Em vez disso, queremos cuidar do jogo consertando-o, melhorando-o e trazendo-o para novas plataformas”, informou o líder do projeto 'aap' à TF na época.





“Isso fez com que muitas pessoas comprassem ou recomprassem o jogo da Take-Two, então não é como se estivessem perdendo dinheiro, muito pelo contrário.”





Embora a Take-Two não tenha agido com rapidez suficiente para impedir a restauração de 're3' e 'reVC' no Github, a empresa agora segue com um processo completo contra seus desenvolvedores.

Queixa de violação de direitos autorais

Arquivado em um tribunal da Califórnia algumas horas atrás, o processo da Take-Two lista Angelo Papenhoff (aap), Theo Morra, Eray Orçunus e Adrian Graber como réus nomeados, além de Doe 1 'Ash R / Ash/735' e nove outros não identificados. .





“Os projetos de código-fonte dos réus, conhecidos como re3 e reVC, pretendem ter criado um conjunto de arquivos de software (que os réus afirmam ter feito 'engenharia reversa' do software original do jogo) que permitem que os membros do público joguem os jogos em vários hardwares dispositivos, mas com os chamados 'aprimoramentos' e 'modificações' adicionados pelos réus”, diz a denúncia.





“Talvez mais notavelmente, os réus afirmam que seu código-fonte GTA derivado permite que os jogadores instalem e executem os jogos em várias plataformas de jogos, incluindo aquelas nas quais os jogos nunca foram lançados, como o PlayStation Vita e o Nintendo Switch.”





De acordo com a Take-Two, a conduta dos réus é dolosa e deliberada, pois eles estão bem cientes de que não possuem os direitos necessários para copiar, adaptar ou distribuir o código-fonte GTA derivado ou os elementos audiovisuais dos jogos. A gigante dos jogos acrescenta que Papenhoff expressou publicamente preocupação de que a Take-Two descobriria sobre os projetos 're3' e 'reVC'.

Réus criaram repositórios no Github

Segundo a denúncia, os réus subiram seus projetos para o Github e, ao longo do tempo, refinaram e atualizaram esses repositórios até que um “conjunto completo” de arquivos derivados dos jogos GTA 3 e Vice City tivesse sido criado.





“Esses arquivos de código-fonte não contêm apenas o código de software derivado que permite que os jogos sejam executados no computador de um jogador, mas também contêm o conteúdo digital original da Take-Two, como texto, diálogo de personagem e certos recursos do jogo. Além disso, os Repositórios GitHub do re3 incluem links para locais onde o público pode baixar uma compilação completa e instalável do software re3 e reVC”, acrescenta Take-Two.





A empresa diz que as versões derivadas dos jogos são “virtualmente idênticas” aos originais em função, aparência e jogabilidade (exceto pelas modificações adicionadas pelos réus) e permitem aos jogadores experimentar “exatamente as mesmas imagens, sons, história, cenário, diálogo e outros conteúdos criativos” presentes nos originais.

Réus pretendiam criar e distribuir jogos piratas

O processo da Take-Two afirma que os réus fizeram declarações públicas que mostram sua intenção de criar e distribuir jogos piratas de Grand Theft Auto usando o Twitter e o Discord para solicitar ajuda com os projetos.





A empresa de jogos também insiste que os réus admitiram que o código-fonte não é original, mas pretende ser cópias dos originais.





“[D] os réus recriaram servilmente o código original para jogar os Jogos, 'descompilando' o código do objeto (ou 'máquina') dos Jogos e, em seguida, trabalhando com esse material para criar uma experiência de jogo idêntica à dos Jogos originais", diz o comunicado. processo acrescenta.

Endereçando avisos de DMCA enviados ao Github

Como observado anteriormente, a Take-Two enviou um aviso de remoção DMCA ao Github em fevereiro, solicitando a desativação e/ou remoção dos repositórios supostamente infratores. A empresa diz que as contra-notificações enviadas pelos réus em resposta não eram legítimas.





“Em pelo menos três instâncias separadas entre abril e junho de 2021, os réus Orçunus, Morra e Graber enviaram contranotificações juramentadas ao GitHub alegando que a remoção dos repositórios foi equivocada ou não legítima”, diz o processo.





“A Take-Two está informada e acredita, e com base nisso alega, que essas contra-notificações foram feitas de má-fé e, de forma consciente e deliberada, deturparam o conteúdo dos repositórios re3 do GitHub para o GitHub.”





Além disso, é alegado que a equipe de engenharia reversa esperava uma resposta da Take-Two, observando no Discord que era uma questão de “QUANDO e não SE” a empresa iria “atacar”.





Reivindicações de violação de direitos autorais

A Take-Two diz que, ao copiar, adaptar e distribuir intencional e maliciosamente seu código-fonte e outros conteúdos, todos os réus violaram seus direitos exclusivos sob a lei de direitos autorais.





Como resultado, a empresa tem direito a indenização em valores a serem determinados em julgamento ou, alternativamente, a uma indenização máxima estatutária de US$ 150.000 para cada obra violada.





Além disso, a empresa de jogos diz que, ao enviar contranotificações DMCA de má-fé para restaurar os projetos ao Github, três dos réus fizeram declarações falsas de acordo com USC § 512(f) .





“Assim, os réus Orçunus, Morra e Graber são responsáveis por danos, incluindo custos e honorários advocatícios, incorridos pela Take-Two”, acrescenta a denúncia.





Por fim, a Take-Two está buscando uma medida cautelar temporária, preliminar e permanente para impedir que os réus continuem com suas atividades supostamente infratoras. A empresa quer que todos os códigos-fonte e jogos infratores sejam removidos da Internet e que os réus entreguem todos os materiais que infringem seus direitos.





A Take-Two também quer uma contabilidade completa de “todas e quaisquer vendas ou downloads de produtos ou serviços” que infrinjam seus direitos.





A reclamação de violação de direitos autorais da Take-Two pode ser encontrada aqui (pdf)



