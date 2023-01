如何在 React 中构建二维码生成器

创建快速响应 (QR) 代码生成器的想法是将数据从图像转换为文本。二维码只是将图像数据表示为文本,它有很多有用的应用,从餐厅菜单和音乐会门票,到在线日历邀请、支付等等。

在本教程中,您将学习如何使用 JavaScript 库 React 创建二维码。使用 React 的好处是它使构建前端应用程序变得轻而易举,因为它为开发人员提供了重用组件的方法。

要完成本教程,将涵盖以下内容:

先决条件

入门

创建二维码生成器

样式化 QR 码应用程序

下载生成的二维码

结论

资源

演示

先决条件

要完成本教程,您需要以下内容:

对 React.js 的基本了解

入门

在编写一行代码之前,打开终端并运行以下命令:

npx create-react-app qrcode-generator

上面的命令搭建了文件并安装了一些创建 React 应用程序所需的包。

接下来,导航到项目目录并运行可访问的开发服务器

http://localhost:3000

cd qrcode-generator npm start

使用以下命令在浏览器中预览应用程序:

最后,让我们安装创建二维码生成器所需的依赖库。运行命令:

npm install qrcode.react

qrcode.react

创建二维码生成器

: 一个 React 组件,用于生成 QR 码以渲染到 DOM。

到目前为止的工作很棒!

QR 码生成器的创建将从创建包含 QR 码结构的文件和组件开始。在 src 目录中,创建一个名为 components 的文件夹,并在该文件夹中创建一个名为 QrCode.js 的文件。

复制并粘贴以下代码:

// src/components/QrCode.js import { useState } from "react" ; import { QRCodeCanvas } from "qrcode.react" ; const QrCode = () => { const [url, setUrl] = useState( "" ); const downloadQRCode = ( e ) => { e.preventDefault(); setUrl( "" ); }; const qrCodeEncoder = ( e ) => { setUrl(e.target.value); }; const qrcode = ( < QRCodeCanvas id = "qrCode" value = {url} size = {300} bgColor = { "# 00ff00 "} level = { " H "} /> ); return ( < div className = "qrcode__container" > < div > {qrcode} </ div > < div className = "input__group" > < form onSubmit = {downloadQRCode} > < label > Enter URL </ label > < input type = "text" value = {url} onChange = {qrCodeEncoder} placeholder = "https://hackernoon.com" /> < button type = "submit" disabled = {!url} > Download QR code </ button > </ form > </ div > </ div > ); }; export default QrCode;

上面的代码片段执行以下操作:

进口 useState 用于声明变量的初始状态,设置为空字符串的 url 和 setState 功能, setUrl 用于更新状态

用于声明变量的初始状态,设置为空字符串的 url 和 功能, 用于更新状态 图书馆, qrcode.react , 用于渲染生成的二维码

接下来,使用 downloadQRCode 附加的功能 onSubmit 的方法 <form> 元素,因为这是由提交事件触发的

附加的功能 的方法 元素,因为这是由提交事件触发的 在 <input> 元素 onChange 带有函数的事件处理程序 'qrCodeEncoder' 接受用户的输入,获取它的值,并随着输入的每个新输入更改 QR 码

一个变量 qrcode 被建造。它包含在 QRCodeCanvas 组件并传递一些可用的提示,这些提示可以自定义并使 QR 码在浏览器上可见。查看文档以了解有关在组件中使用道具的更多信息

最后, <button> 元素被禁用,直到用户输入接收到数据

样式化 QR 码应用程序

在里面

src

styles.css

文件夹,创建样式表,负责应用程序的视觉吸引力

复制并粘贴以下代码:

/* src/styles.css */ *, *:before, *:after { margin: 0 ; padding : 0 ; box-sizing : border-box; } :root { -- font - color : 230 35% 7% ; } body { color : hsl ( var (--font-color)); } img { max-width : 100% ; display : block; } .section { padding : 2em 0 ; display : flex; min-height : 100vh ; align-items : center; } .container { margin -inline: auto; max-width : 75rem ; width : 85% ; } .input__group { display : flex; margin-top : 2em ; } input { width : 100% ; padding : 1em 0.75em ; border : 1px solid #444343 ; border-radius : 3px ; margin-bottom : 2em ; margin-top : 0.75em ; } button { border : unset; background : hsl ( 231 , 77% , 90% ); padding : 1em 0.75em ; color : hsl ( var (--font-color)); cursor : pointer; text-transform : uppercase; font-weight : bold; } @media screen and ( min-width : 768px ) { .section { padding : 0 ; } input { margin : 0 ; } .qrcode__container { display : flex; align-items : center; } .input__group { margin-left : 3em ; } input { margin-bottom : 2em ; margin-top : 0.75em ; font-size : 1rem ; } }

接下来,在应用的入口点 App.js 中导入 QrCode.js 文件和样式表:

// src/App.js import QrCode from "./components/QrCode" ; import "./styles.css" ; export default function App ( ) { return ( < div className = "section container" > < QrCode /> </ div > ); }

完成这些步骤后,应用程序应如下所示:

下载生成的二维码

用户下载生成的二维码的选项使其在各种用例中都很有用。从打印代码到将其嵌入网站,用例是无限的。

回到

components/QrCode.js

refs

// src/components/QrCode.js import { useState, useRef } from "react" ; // other import const QrCode = () => { const [url, setUrl] = useState( "" ); const qrRef = useRef(); // include this: call the useRef function ... const qrcode = ( < QRCodeCanvas id = "qrCode" value = {url} size = {300} bgColor = { "# 00ff00 "} level = { " H "} /> ); return ( < div className = "qrcode__container" > < div ref = {qrRef} > {qrcode} </ div > {/* include this */} {/* form input container */} </ div > ); }; export default QrCode;

文件,让我们更新代码库以使用访问文档对象模型 (DOM) 节点。

现在,让我们更新

downloadQRCode

QrCode.js

// src/components/QrCode.js // imports const QrCode = () => { // state // useRef const downloadQRCode = ( e ) => { e.preventDefault(); let canvas = qrRef.current.querySelector( "canvas" ); let image = canvas.toDataURL( "image/png" ); let anchor = document .createElement( "a" ); anchor.href = image; anchor.download = `qr-code.png` ; document .body.appendChild(anchor); anchor.click(); document .body.removeChild(anchor); setUrl( "" ); }; ... return ( < div className = "qrcode__container" > < div ref = {qrRef} > {qrcode} </ div > {/* form input container */} </ div > ); }; export default QrCode;

中的功能文件,以便能够单击下载二维码按钮并将画布保存为图像文件。

在里面

downloadQRCode

它使用 .current 属性引用 ref 对象的当前值,以了解节点何时更改

这 qrcode.react 组件在 DOM 中生成 canvas 元素,使您能够动态创建内容

画布附加到 toDataURL 将指定类型参数设置为文件格式的方法, image/png

接下来是锚, <a> 元素被创建并且 href 设置为点击按钮时下载二维码的图片

锚元素被附加到文档正文中,一旦下载了二维码,它就会被删除

最后,状态 url 更新为 setUrl 提交表单时清除生成的二维码输入的变量

函数,发生以下情况:

组件 QrCode.js 的完整代码:

import { useState, useRef } from "react" ; import { QRCodeCanvas } from "qrcode.react" ; const QrCode = () => { const [url, setUrl] = useState( "" ); const qrRef = useRef(); const downloadQRCode = ( e ) => { e.preventDefault(); let canvas = qrRef.current.querySelector( "canvas" ); let image = canvas.toDataURL( "image/png" ); let anchor = document .createElement( "a" ); anchor.href = image; anchor.download = `qr-code.png` ; document .body.appendChild(anchor); anchor.click(); document .body.removeChild(anchor); setUrl( "" ); }; const qrCodeEncoder = ( e ) => { setUrl(e.target.value); }; const qrcode = ( < QRCodeCanvas id = "qrCode" value = {url} size = {300} bgColor = { "# 00ff00 "} level = { " H "} /> ); return ( < div className = "qrcode__container" > < div ref = {qrRef} > {qrcode} </ div > < div className = "input__group" > < form onSubmit = {downloadQRCode} > < label > Enter URL </ label > < input type = "text" value = {url} onChange = {qrCodeEncoder} placeholder = "https://hackernoon.com" /> < button type = "submit" disabled = {!url} > Download QR code </ button > </ form > </ div > </ div > ); }; export default QrCode;

应用程序的最终结果应如下所示:

结论

本教程描述了创建 QR 码生成器的过程以及如何下载它以供以后使用。

资源