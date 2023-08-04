在单个 PostgreSQL 数据库上将 Ory Hydra 扩展到每月 20 亿个 OAuth2 流量

Ory Hydra 是一款流行的开源 OAuth2 和 OpenID Connect ，可为应用程序提供安全的身份验证和授权。构建可扩展且高性能的 OAuth2 服务器的关键挑战之一是管理持久层，这涉及到从数据库存储和检索数据。 服务器 动机 一家受欢迎的服务提供商与 Ory 接洽，要求优化其身份验证系统在高负载下的性能。他们经常难以应对高峰时段（超过 600 次登录/秒）大量涌入的授权。为了寻找另一种解决方案，他们开始评估 Ory Hydra，调查它是否能够处理这么多的资助。在与团队联系后，我们开始研究提高整体性能的方法，以使 Ory Hydra 比以往更快、更具可扩展性。成功的关键是重新设计 Hydra 持久层的部分内容，以减少数据库的写入流量，转向瞬态 OAuth2 流。 转向瞬态 OAuth2 流程 这项工作的核心部分之一是将大量瞬态 OAuth2 流状态从服务器转移到客户端，这些状态在 OAuth2 流涉及的三方之间交换。现在，状态在各方之间作为 AEAD 编码的 cookie 或重定向 URL 中的 AEAD 编码的查询参数进行传递，而不是将瞬态状态持久保存到数据库中。 AEAD 代表关联数据的经过身份验证的加密，这意味着数据是机密的，并且在不知道秘密（对称）密钥的情况下也无法被篡改。 当获得最终同意时，该流程仅在数据库中保留一次。 这一变化有几个好处。首先，它减少了需要存储在数据库中的数据量，从而减少了写入流量。其次，它消除了先前在交换期间使用的流表上的多个索引的需要。 OAuth2 授权码授予流程详细信息 我们想要优化的 OAuth2 流程的相关部分是客户端（代表用户）、Hydra（Ory 的 OAuth2 授权服务器）以及登录和同意屏幕之间的交换。当客户端通过 授予 请求授权代码时，用户将首先被重定向到登录 UI 进行身份验证，然后重定向到同意 UI 以授予对用户数据（例如电子邮件地址或个人资料信息）的访问权限。 授权代码 下面是交换的顺序图。观察每个 UI 获取一个 作为 URL 参数的一部分（步骤 3 和 12），然后使用此 作为参数来检索更多信息（步骤 4 和 13）。最后，两个 UI 都会接受或拒绝用户请求，通常基于用户与 UI 的交互（从步骤 6 到 8 以及 15 到 17）。该 API 合约使 Ory Hydra 保持无头状态并与自定义 UI 分离。 CHALLENGE CHALLENGE 优化：在 URL 参数中传递 AEAD 编码的流 为了减少数据库访问，我们现在将 AEAD 编码流作为 、 、 和 传递。这样，我们就依赖 OAuth2 流程中涉及的各方来传递相关状态。 LOGIN_CHALLENGE LOGIN_VERIFIER CONSENT_CHALLENGE CONSENT_VERIFIER 前 后 登录和同意质询以及验证者是存储在数据库中的随机 UUID。 登录和同意质询以及验证程序是 AEAD 编码的流程。 接受或拒绝来自 UI 的请求涉及针对特定挑战的数据库查找。 接受或拒绝来自 UI 的请求涉及解密质询中的流并生成更新的流作为验证者的一部分。 执行 由于 Ory Hydra 是开源的，因此您可以在 Ory GitHub 存储库中查看代码更改。这是相关的 。 提交 这是我们在特定挑战和验证者中对流程进行编码的地方： // ToLoginChallenge converts the flow into a login challenge. func (f *Flow) ToLoginChallenge(ctx context.Context, cipherProvider CipherProvider) (string, error) { return flowctx.Encode(ctx, cipherProvider.FlowCipher(), f, flowctx.AsLoginChallenge) } // ToLoginVerifier converts the flow into a login verifier. func (f *Flow) ToLoginVerifier(ctx context.Context, cipherProvider CipherProvider) (string, error) { return flowctx.Encode(ctx, cipherProvider.FlowCipher(), f, flowctx.AsLoginVerifier) } // ToConsentChallenge converts the flow into a consent challenge. func (f *Flow) ToConsentChallenge(ctx context.Context, cipherProvider CipherProvider) (string, error) { return flowctx.Encode(ctx, cipherProvider.FlowCipher(), f, flowctx.AsConsentChallenge) } // ToConsentVerifier converts the flow into a consent verifier. func (f *Flow) ToConsentVerifier(ctx context.Context, cipherProvider CipherProvider) (string, error) { return flowctx.Encode(ctx, cipherProvider.FlowCipher(), f, flowctx.AsConsentVerifier) } 然后，在持久化器（我们的数据库存储库）中，我们对挑战中包含的流程进行解码。例如，以下是处理同意质询的代码： func (p *Persister) GetFlowByConsentChallenge(ctx context.Context, challenge string) (*flow.Flow, error) { ctx, span := prTracer(ctx).Tracer().Start(ctx, "persistence.sql.GetFlowByConsentChallenge") defer span.End() // challenge contains the flow. f, err := flowctx.Decode[flow.Flow](ctx, prFlowCipher(), challenge, flowctx.AsConsentChallenge) if err != nil { return nil, errorsx.WithStack(x.ErrNotFound) } if f.NID != p.NetworkID(ctx) { return nil, errorsx.WithStack(x.ErrNotFound) } if f.RequestedAt.Add(p.config.ConsentRequestMaxAge(ctx)).Before(time.Now()) { return nil, errorsx.WithStack(fosite.ErrRequestUnauthorized.WithHint("The consent request has expired, please try again.")) } return f, nil } 让我们看看与没有优化的代码相比，更改的影响： 现在，流程速度更快，并且与数据库的对话更少。 改进的指数导致性能进一步提高 通过在 表上引入新索引，我们能够提高 PostgreSQL 的吞吐量并减少 CPU 使用率。下面的屏幕截图显示了在没有改进的指数的情况下（CPU 使用率飙升至 100%）和在采用改进的指数（其中 CPU 使用率保持在 10% 以下）的基准测试的执行情况。 hydra_oauth2_flow 通过新添加的索引，CPU 使用率（绿色条）被删除，从而降低了 BufferLock 和相关问题的可能性： 结果 代码和数据库更改将数据库的总往返次数减少了 4-5 倍（取决于完成的缓存量），并将数据库写入减少了约 50%。 基准测试 使用以下规范对 Microsoft Azure 上的新实施进行基准测试： 服务 配置 最大 SQL 连接总数 笔记 Ory Hydra Consent App OAuth2 客户端应用程序 rakyll/hey（http 基准工具） 3x 标准_D32as_v4；美国中南部 5x Standard_D8s_v3；美国中南部 第512章 每个虚拟机都运行上述的所有进程。 HA 配置中的 PostgreSQL 14 内存优化，E64ds_v4，64 个 vCore，432 GiB RAM，32767 GiB 存储；美国中南部 RAM 胜过 CPU。 在上述配置中，Ory 峰值时 ， 。这可以通过使流程无状态并优化常用查询中的索引来实现。 每秒最多可执行 1090 次登录 稳定时每秒可执行 800 次登录 结论 Ory团队所做的性能优化工作使得Hydra的性能和可扩展性得到了显着的提升。通过减少数据库的写入流量并改进代码库和依赖项，Hydra 现在比以往更快、响应更快。通过改进索引，Hydra 现在可以更有效地扩展实例数量。 未来，我们将继续优化Ory的软件以处理更多的流量。我们相信，通过数据模型优化，可以在单个 PostgreSQL 节点上获得 5 倍以上的吞吐量。 如果您正在构建 OAuth2 服务器，我们强烈建议您尝试一下 Ory 完全认证的 OpenID Connect 和 OAuth2 实现：Ory OAuth2 – 我们在全球 Ory 网络上运行的 ，基于 Ory Hydra – 已经利用了所描述的优化在本文中，设置只需几分钟！ 完全托管服务 开源 也发布 。 在这里