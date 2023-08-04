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    在单个 PostgreSQL 数据库上将 Ory Hydra 扩展到每月 20 亿个 OAuth2 流量经过@orydev

    在单个 PostgreSQL 数据库上将 Ory Hydra 扩展到每月 20 亿个 OAuth2 流量

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    太長; 讀書

    Ory Hydra 是一款流行的开源 OAuth2 和 OpenID Connect 服务器，可为应用程序提供安全的身份验证和授权。构建可扩展且高性能的 OAuth2 服务器的关键挑战之一是管理持久层，这涉及到从数据库存储和检索数据。
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    tech-stories#scaling#oauth2#scalability
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