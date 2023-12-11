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    后端驱动的 UI 如何缩短上市时间经过@takoevartur
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    后端驱动的 UI 如何缩短上市时间

    2023/12/11
    8m
    经过 @takoevartur 4,873 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    了解后端驱动的 UI (BD UI) 如何改变移动应用开发者的上市时间 (TTM) 格局。本文深入研究了传统的前端-后端模型，解释了 BD UI，讨论了其局限性，并概述了它对缩短开发时间、提高响应能力和增强可扩展性的重大影响。
    featured image - 后端驱动的 UI 如何缩短上市时间
    Breathtaking photograph of a group of software engineers working on their laptops via HackerNoon AI Image Generator
    tech-stories #backend-driven-ui #ui-design
    Artur Takoev HackerNoon profile picture

    @takoevartur

    Artur Takoev

    Senior Frontend Engineer

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