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    Arka Uç Odaklı Kullanıcı Arayüzü Pazara Çıkış Süresini Nasıl Kısaltıyor?ile@takoevartur
    4,865 okumalar

    Arka Uç Odaklı Kullanıcı Arayüzü Pazara Çıkış Süresini Nasıl Kısaltıyor?

    2023/12/11
    8m
    ile @takoevartur 4,865 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Arka Uç Odaklı Kullanıcı Arayüzü'nün (BD UI) mobil uygulama geliştiricileri için Pazara Çıkış Süresi (TTM) ortamını nasıl dönüştürdüğünü öğrenin. Bu makalede geleneksel ön uç-arka uç modeli ele alınmakta, BD Kullanıcı Arayüzü açıklanmakta, sınırlamaları tartışılmakta ve geliştirme zaman çizelgelerinin azaltılması, yanıt verme yeteneğinin desteklenmesi ve ölçeklenebilirliğin arttırılması üzerindeki önemli etkisinin ana hatları verilmektedir.
    featured image - Arka Uç Odaklı Kullanıcı Arayüzü Pazara Çıkış Süresini Nasıl Kısaltıyor?
    Breathtaking photograph of a group of software engineers working on their laptops via HackerNoon AI Image Generator
    tech-stories #backend-driven-ui #ui-design
    Artur Takoev HackerNoon profile picture

    @takoevartur

    Artur Takoev

    Senior Frontend Engineer

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