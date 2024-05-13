反运气决策框架：掌握做出明智选择的艺术

你是否曾经幻想过自己过上幸福的生活？飞往异国他乡，建立商业帝国，按照自己的意愿生活？





这个梦想不仅仅与运气有关，还与决策有关。





回想一下你曾经做过的重大选择：职业转变、投资，甚至是与谁结婚。





这些决定并不是随机的。它们塑造了你的轨迹，就像无形的力量指引着你的船。





但问题是：我们大多数人从未得到过决策手册。我们只是即兴发挥，希望得到最好的结果，祈祷我们今天做出的选择不会在明天给我们带来麻烦。这就像打高尔夫球却从未接受过任何教训——令人沮丧且反复无常。





我曾经有过这样的经历。在我职业生涯的早期，我发现自己做出的选择会产生真正的后果。这既令人兴奋又令人恐惧。我没有接受过决策方面的正式培训，只是凭直觉和许多不眠之夜。但我通过反复试验、通过导师以及通过深入研究那些掌握了做出明智选择的艺术的人的智慧，学到了很多东西。





现在，我想与大家分享这些知识。

“明智”决策的神话

我们经常认为“聪明”人会做出正确的决定。但历史上却充斥着聪明人做出的糟糕选择：拿破仑入侵俄罗斯、百视达放弃 Netflix，以及无数傲慢和误判的例子。





事实是，即使是我们当中最聪明的人也会受到认知偏见、信息有限和愚蠢的困扰。我们执着于熟悉的事物，优先考虑容易的事物而不是正确的事物，追求确认而不是结果。





这并不是关于“聪明”——而是关于智慧。





可以这样想：智慧是拥有原材料，而智慧是知道如何使用它们。木匠拥有一整套工具，而不仅仅是一把锤子。就像木匠用合适的工具可以建造任何东西一样，我们可以用正确的决策技巧来打造我们梦想的生活。





但是我们在哪里可以找到这些工具呢？





首先，我们要以一种不那么短视的眼光来看待生活。

多学科思维

我们生活在一个崇尚专家的世界。我们被告知要选择一个领域，成为专家，并坚守自己的领域。但真正的智慧来自于跨越领域，来自于运用来自意想不到来源的知识。





把世界想象成一个巨大的知识自助餐。为什么要只局限于一道菜呢？品尝物理、哲学、历史和艺术的滋味——每一种都提供了不同的视角，一种看待世界和我们面临的问题的新方式。





以沃伦·巴菲特为例。他不仅是金融天才，还是一位博览群书、历史学者和讲故事的高手。





这种多学科方法赋予了他独特的优势，使他能够发现别人错过的模式和机会。

你的决策工具箱

好消息是，你不需要常春藤盟校的学位或一生的经验来做出更好的决定。你只需要正确的工具——帮助你理解世界如何运作的思维模型。





这些模型就像是生活的秘籍。它们为你提供了一条通往智慧的捷径，让你看透不确定性的迷雾，做出让你更接近目标的选择。

反运气框架

那么，我们如何将这些思维模型转变为一个实用的决策框架呢？我称之为“反运气”框架——因为它是关于增加对你有利的几率，而不是依靠盲目的运气。以下是构成反运气框架的一些思维模型/工具。





逆向思维：不要问“我想要实现什么目标？”，而要问“我想要避免什么？”这可以帮助您在潜在的陷阱和障碍变成问题之前发现它们。将其视为决策的预先分析 - 一种发现和消除最坏情况的方法。

第一性原理思维：将复杂问题分解为基本事实。其中的核心原理是什么？基本假设是什么？通过了解基础知识，您可以为自己的决策奠定更坚实的基础。

能力圈：了解自己的优势和劣势。发挥自己的优势，不要害怕在缺乏专业知识的领域寻求帮助。不知道所有事情也没关系——关键是要让身边的人与你的技能互补。

概率思维：并非所有决策都一样。有些决策的成功概率高于其他决策。通过评估概率，您可以做出更明智的选择并避免不必要的风险。将其想象成玩扑克牌 - 您不仅在玩发到的牌，还在玩概率。

二阶思维：考虑决策的后果，不仅是眼前的结果，还要考虑延伸到未来的连锁反应。二阶、三阶甚至四阶后果是什么？这可以帮助您预测意外后果并做出更具弹性的选择。

反运气框架：你的个人成长算法

想象一下，反运气框架就是你个人成长算法背后的代码。就像科技巨头不断迭代和改进他们的算法以提供更好的用户体验一样，你也必须不断更新你的决策“代码”，以巧妙地应对生活中的复杂性。





每次与框架的互动都会增强你的决策“肌肉记忆”。你将开始通过多层次的视角看待世界，毫不费力地识别模式并应用心理模型，就像经验丰富的棋手预测对手的下一步动作一样。





例如，假设一位年轻的企业家正在决定是否推出一款新产品。他们可以应用反运气框架，而不是依靠直觉或炒作：





反转：可能出现什么问题？识别制造延迟、竞争对手反应或市场饱和等潜在障碍有助于他们制定应急计划。





第一性原理思维：这款产品满足的核心需求是什么？通过了解他们要解决的根本问题，他们可以定制营销和信息，以引起正确受众的共鸣。





能力圈：认识到自身在金融或法律等领域的局限性，他们聘请专家来填补这些空白，确保团队的全面性。





概率思维：根据市场研究和竞争对手分析，成功的几率是多少？这有助于他们设定切合实际的期望，并就资源分配做出明智的决策。





二阶思考：推出这款产品的长期后果是什么？它会蚕食现有销售吗？它是否需要持续的支持和更新？考虑这些因素有助于他们规划可持续增长。





通过运用反运气框架，这位企业家不会将自己的成功寄托于运气。他们通过深思熟虑、明智的决策积极地塑造自己的未来。





这只是一个例子。反运气框架可以应用于任何决定，无论大小。它是一种工具，可以让你自信地应对生活中的不确定性，将挫折转化为机遇，并不断进化成为最有能力的自己。

提升你的决策能力

如果你想加速成为更明智的决策者，这里有一些资源，它们塑造了我的思维，并帮助我完善了自己的反运气框架：





《寻求智慧：从达尔文到芒格》作者：彼得·贝弗林： 这本书是一座思维模型宝库，汇集了历史上一些最伟大的思想家的真知灼见。它就像是一门世俗智慧艺术速成班。



这本书是一座思维模型宝库，汇集了历史上一些最伟大的思想家的真知灼见。它就像是一门世俗智慧艺术速成班。 安妮·杜克 (Annie Duke) 著《赌注思维》： 杜克曾是扑克冠军，她揭示了如何接受不确定性并在压力下做出更好的决策。她教我们从概率的角度思考问题，而不仅仅是非黑即白的结果。



杜克曾是扑克冠军，她揭示了如何接受不确定性并在压力下做出更好的决策。她教我们从概率的角度思考问题，而不仅仅是非黑即白的结果。 加布里埃尔·温伯格和劳伦·麦肯的《超级思维》： 这本书提供了日常生活中从决策到解决问题再到创造力的实用心理模型工具包。



这本书提供了日常生活中从决策到解决问题再到创造力的实用心理模型工具包。 Shane Parrish 的《伟大的思维模型》系列：这套多卷本系列深入探究了思维模型的世界，探索了它们的起源、应用和局限性。对于任何想要提升思维能力的人来说，这都是必读之作。

你的反运气挑战

现在，我最讨厌的事情是……不要只是阅读这份新闻通讯然后继续前进。采取行动！这是你的挑战：





选择您当前面临的一个决定。它可以是任何事情，从职业变动到投资机会，再到个人困境。

应用反运气框架。分析情况，识别潜在陷阱，考虑长期后果，并评估可能性。

做出决定并坚持下去。不要让恐惧或犹豫不决阻碍你。勇敢地迈出这一步，但要睁大眼睛。

反思和学习。一旦你做出了决定，花点时间反思一下这个过程。什么有效？什么无效？下次你可以做些什么不同的事情？利用这次经历作为进一步成长的垫脚石。





记住，我们的目标不是一夜之间成为完美的决策者。我们的目标是为了取得进步，提高成功率，并建立一个更少依赖运气、更多依赖精心设计的生活。

你的选择的连锁反应

我亲眼目睹了正确决策的力量。我见证过一个选择如何引发连锁反应，带来意想不到的机会和改变人生的结果。但我也看到过错误选择的破坏性——错失联系、失去财富、梦想被推迟。





事实是，我们的决定不仅仅影响我们自己，还会波及到外部，影响我们的家庭、社区，甚至整个世界。





蝴蝶效应是真实存在的——一个看似微不足道的选择可能会引发一系列影响历史进程的事件。





想想那些让你来到这里阅读这份通讯的决定。你的父母决定生下你，你的老师决定投资你的教育，你自己决定追求你的激情——每一个都对塑造你今天的样子发挥了作用。





现在，想象一下你做出明智选择能产生的影响。通过投资自己、建立蓬勃发展的企业、回馈社区——你可以创造积极改变的连锁反应，这种影响远远超出你自己的生活。

最后的想法

生活就是一系列的选择。我们每天都会做出成千上万个大大小小的选择。但真正重要的决定，那些决定我们命运的决定，是我们用心、用智慧、坚定不移地恪守价值观而做出的决定。





因此，下次您面临艰难选择时，不要只听从直觉。深吸一口气，运用反运气框架，做出让您更接近想要的生活的决定。





记住，未来不只是发生在你身上的事情。它是你通过每次决定创造的。





直到下一次，继续建设，继续学习，继续做出明智的选择。





斯科特