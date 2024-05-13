反运气决策框架：掌握做出明智选择的艺术

你是否曾经幻想过自己过上幸福的生活？飞往异国他乡，建立商业帝国，按照自己的意愿生活？
这个梦想不仅仅与运气有关，还与决策有关。
回想一下你曾经做过的重大选择：职业转变、投资，甚至是与谁结婚。
这些决定并不是随机的。它们塑造了你的轨迹，就像无形的力量指引着你的船。
但问题是：我们大多数人从未得到过决策手册。我们只是即兴发挥，希望得到最好的结果，祈祷我们今天做出的选择不会在明天给我们带来麻烦。这就像打高尔夫球却从未接受过任何教训——令人沮丧且反复无常。
我曾经有过这样的经历。在我职业生涯的早期，我发现自己做出的选择会产生真正的后果。这既令人兴奋又令人恐惧。我没有接受过决策方面的正式培训，只是凭直觉和许多不眠之夜。但我通过反复试验、通过导师以及通过深入研究那些掌握了做出明智选择的艺术的人的智慧，学到了很多东西。
现在，我想与大家分享这些知识。
我们经常认为“聪明”人会做出正确的决定。但历史上却充斥着聪明人做出的糟糕选择：拿破仑入侵俄罗斯、百视达放弃 Netflix，以及无数傲慢和误判的例子。
事实是，即使是我们当中最聪明的人也会受到认知偏见、信息有限和愚蠢的困扰。我们执着于熟悉的事物，优先考虑容易的事物而不是正确的事物，追求确认而不是结果。
这并不是关于“聪明”——而是关于智慧。
可以这样想：智慧是拥有原材料，而智慧是知道如何使用它们。木匠拥有一整套工具，而不仅仅是一把锤子。就像木匠用合适的工具可以建造任何东西一样，我们可以用正确的决策技巧来打造我们梦想的生活。
但是我们在哪里可以找到这些工具呢？
首先，我们要以一种不那么短视的眼光来看待生活。
我们生活在一个崇尚专家的世界。我们被告知要选择一个领域，成为专家，并坚守自己的领域。但真正的智慧来自于跨越领域，来自于运用来自意想不到来源的知识。
把世界想象成一个巨大的知识自助餐。为什么要只局限于一道菜呢？品尝物理、哲学、历史和艺术的滋味——每一种都提供了不同的视角，一种看待世界和我们面临的问题的新方式。
以沃伦·巴菲特为例。他不仅是金融天才，还是一位博览群书、历史学者和讲故事的高手。
这种多学科方法赋予了他独特的优势，使他能够发现别人错过的模式和机会。
好消息是，你不需要常春藤盟校的学位或一生的经验来做出更好的决定。你只需要正确的工具——帮助你理解世界如何运作的思维模型。
这些模型就像是生活的秘籍。它们为你提供了一条通往智慧的捷径，让你看透不确定性的迷雾，做出让你更接近目标的选择。
那么，我们如何将这些思维模型转变为一个实用的决策框架呢？我称之为“反运气”框架——因为它是关于增加对你有利的几率，而不是依靠盲目的运气。以下是构成反运气框架的一些思维模型/工具。
想象一下，反运气框架就是你个人成长算法背后的代码。就像科技巨头不断迭代和改进他们的算法以提供更好的用户体验一样，你也必须不断更新你的决策“代码”，以巧妙地应对生活中的复杂性。
每次与框架的互动都会增强你的决策“肌肉记忆”。你将开始通过多层次的视角看待世界，毫不费力地识别模式并应用心理模型，就像经验丰富的棋手预测对手的下一步动作一样。
例如，假设一位年轻的企业家正在决定是否推出一款新产品。他们可以应用反运气框架，而不是依靠直觉或炒作：
通过运用反运气框架，这位企业家不会将自己的成功寄托于运气。他们通过深思熟虑、明智的决策积极地塑造自己的未来。
这只是一个例子。反运气框架可以应用于任何决定，无论大小。它是一种工具，可以让你自信地应对生活中的不确定性，将挫折转化为机遇，并不断进化成为最有能力的自己。
如果你想加速成为更明智的决策者，这里有一些资源，它们塑造了我的思维，并帮助我完善了自己的反运气框架：
现在，我最讨厌的事情是……不要只是阅读这份新闻通讯然后继续前进。采取行动！这是你的挑战：
记住，我们的目标不是一夜之间成为完美的决策者。我们的目标是为了取得进步，提高成功率，并建立一个更少依赖运气、更多依赖精心设计的生活。
我亲眼目睹了正确决策的力量。我见证过一个选择如何引发连锁反应，带来意想不到的机会和改变人生的结果。但我也看到过错误选择的破坏性——错失联系、失去财富、梦想被推迟。
事实是，我们的决定不仅仅影响我们自己，还会波及到外部，影响我们的家庭、社区，甚至整个世界。
蝴蝶效应是真实存在的——一个看似微不足道的选择可能会引发一系列影响历史进程的事件。
想想那些让你来到这里阅读这份通讯的决定。你的父母决定生下你，你的老师决定投资你的教育，你自己决定追求你的激情——每一个都对塑造你今天的样子发挥了作用。
现在，想象一下你做出明智选择能产生的影响。通过投资自己、建立蓬勃发展的企业、回馈社区——你可以创造积极改变的连锁反应，这种影响远远超出你自己的生活。
生活就是一系列的选择。我们每天都会做出成千上万个大大小小的选择。但真正重要的决定，那些决定我们命运的决定，是我们用心、用智慧、坚定不移地恪守价值观而做出的决定。
因此，下次您面临艰难选择时，不要只听从直觉。深吸一口气，运用反运气框架，做出让您更接近想要的生活的决定。
记住，未来不只是发生在你身上的事情。它是你通过每次决定创造的。
直到下一次，继续建设，继续学习，继续做出明智的选择。
斯科特