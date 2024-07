Khung ra quyết định, chống may mắn: Nắm vững nghệ thuật đưa ra lựa chọn thông minh

Bạn đã bao giờ bắt gặp mình mơ mộng về một cuộc sống mà bạn đang nghiền nát nó chưa? Bay đến những địa điểm xa lạ, xây dựng một đế chế kinh doanh, sống cuộc sống theo ý muốn của bạn?





Giấc mơ đó không chỉ là may mắn – mà còn là những quyết định.





Hãy nghĩ lại những lựa chọn lớn mà bạn đã thực hiện: chuyển đổi nghề nghiệp, khoản đầu tư đó, thậm chí cả việc bạn kết hôn với ai.





Những quyết định đó không hề ngẫu nhiên. Chúng định hình quỹ đạo của bạn, giống như những lực vô hình dẫn đường cho con tàu của bạn.





Nhưng mấu chốt ở đây là: hầu hết chúng ta chưa bao giờ có được cẩm nang để đưa ra quyết định. Chúng ta đang chắp cánh cho nó, hy vọng điều tốt nhất và cầu mong rằng những lựa chọn mà chúng ta đưa ra hôm nay sẽ không quay trở lại để cắn xé chúng ta vào ngày mai. Nó giống như việc chơi gôn mà không học được bài học nào – bực bội và thiếu nhất quán.





Tôi đã từng ở đó. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, tôi thấy mình đưa ra những lựa chọn dẫn đến hậu quả thực sự. Nó thật thú vị và đáng sợ cùng một lúc. Tôi không được đào tạo bài bản về việc đưa ra quyết định, chỉ có cảm tính và nhiều đêm mất ngủ. Nhưng tôi đã học được, qua thử và sai, qua những người cố vấn, và qua việc tìm hiểu sâu hơn về trí tuệ của những người đã nắm vững nghệ thuật đưa ra những lựa chọn thông minh.





Bây giờ tôi muốn chia sẻ kiến thức đó với các bạn.

Huyền thoại về quyết định 'thông minh'

Chúng ta thường cho rằng những người "thông minh" sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn. Nhưng lịch sử tràn ngập đống đổ nát của những lựa chọn khủng khiếp được thực hiện bởi những bộ óc thông minh: Napoléon xâm chiếm nước Nga, Bộ phim bom tấn được phát sóng trên Netflix và vô số ví dụ về sự kiêu ngạo và tính toán sai lầm.





Sự thật là, ngay cả những người thông minh nhất trong chúng ta cũng trở thành nạn nhân của những thành kiến về nhận thức, thông tin hạn chế và sự ngu ngốc lâu đời. Chúng ta bám vào những điều quen thuộc, ưu tiên những điều dễ dàng hơn là điều đúng đắn và theo đuổi sự xác thực thay vì kết quả.





Vấn đề không phải là "thông minh" - mà là khôn ngoan.





Hãy nghĩ như thế này: trí thông minh là có nguyên liệu thô, nhưng trí tuệ là biết cách sử dụng chúng. Đó là người thợ mộc có cả một hộp dụng cụ chứ không chỉ có một cái búa. Và giống như người thợ mộc có thể xây dựng bất cứ thứ gì với những công cụ phù hợp, chúng ta có thể xây dựng cuộc sống mơ ước của mình bằng những kỹ năng ra quyết định đúng đắn.





Nhưng chúng ta tìm thấy những công cụ này ở đâu?





Đầu tiên, nó bắt đầu bằng việc có một cái nhìn ít thiển cận hơn về cuộc sống.

Tâm trí đa ngành

Chúng ta sống trong một thế giới yêu mến các chuyên gia. Chúng ta được yêu cầu chọn một lĩnh vực thích hợp, trở thành chuyên gia và đi đúng làn đường của mình. Nhưng sự khôn ngoan thực sự đến từ việc vượt qua các làn đường, từ việc áp dụng kiến thức từ những nguồn không ngờ tới.





Hãy nghĩ về thế giới như một bữa tiệc buffet kiến thức khổng lồ. Tại sao lại giới hạn bản thân chỉ một món ăn? Hãy thử những hương vị của vật lý, triết học, lịch sử và nghệ thuật - mỗi thứ mang đến một góc nhìn khác nhau, một cách mới để nhìn thế giới và những vấn đề chúng ta gặp phải.





Lấy Warren Buffett làm ví dụ. Anh ấy không chỉ là một thiên tài tài chính; anh ấy là một người ham đọc sách, một sinh viên lịch sử và một người kể chuyện bậc thầy.





Cách tiếp cận đa ngành đó mang lại cho anh ta một lợi thế độc đáo, cho phép anh ta nhìn thấy những mô hình và cơ hội mà người khác bỏ lỡ.

Hộp công cụ ra quyết định của bạn

Tin tốt là bạn không cần bằng cấp Ivy League hay kinh nghiệm cả đời để đưa ra quyết định tốt hơn. Bạn chỉ cần có công cụ phù hợp - những mô hình tư duy giúp bạn hiểu cách thế giới vận hành.





Những mô hình này giống như những mã gian lận trong cuộc sống. Chúng cho bạn con đường tắt đến với sự khôn ngoan, một cách để nhìn xuyên qua màn sương mù của sự không chắc chắn và đưa ra những lựa chọn đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu của mình.

Khung chống may mắn

Vậy làm thế nào để biến những mô hình tinh thần này thành một khuôn khổ thực tế cho việc ra quyết định? Tôi gọi nó là cơ cấu "Chống may mắn" - bởi vì đó là việc sắp xếp các tỷ lệ có lợi cho bạn chứ không phải dựa vào may mắn mù quáng. Dưới đây là một số mô hình/công cụ tinh thần tạo nên khuôn khổ Chống May mắn.





Đảo ngược: Thay vì hỏi “Tôi muốn đạt được điều gì?” hãy hỏi, "Tôi muốn tránh điều gì?" Điều này giúp bạn xác định những cạm bẫy và rào cản tiềm ẩn trước khi chúng trở thành vấn đề. Hãy coi nó như một bản khám nghiệm tử thi cho các quyết định của bạn – một cách để phát hiện và loại bỏ các tình huống xấu nhất.

Nguyên tắc tư duy đầu tiên: Chia nhỏ các vấn đề phức tạp thành những sự thật cơ bản. Các nguyên tắc cốt lõi khi chơi là gì? Các giả định cơ bản là gì? Bằng cách hiểu những điều cơ bản, bạn có thể xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho các quyết định của mình.

Vòng tròn năng lực: Biết điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Hãy phát huy thế mạnh của mình và đừng ngại yêu cầu trợ giúp ở những lĩnh vực mà bạn thiếu chuyên môn. Không biết tất cả mọi thứ cũng không sao - điều quan trọng là ở bên bạn những người bổ sung cho kỹ năng của bạn.

Tư duy xác suất: Không phải tất cả các quyết định đều như nhau. Một số có xác suất thành công cao hơn những người khác. Bằng cách đánh giá tỷ lệ cược, bạn có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn và tránh những rủi ro không đáng có. Hãy nghĩ về nó giống như bài poker – bạn không chỉ chơi ván bài bạn được chia mà bạn đang chơi theo tỷ lệ cược.

Tư duy bậc hai: Xem xét hậu quả của các quyết định của bạn, không chỉ là kết quả trước mắt mà cả những tác động lan tỏa kéo dài trong tương lai. Hậu quả thứ hai, thứ ba và thậm chí thứ tư là gì? Điều này giúp bạn lường trước những hậu quả không lường trước được và đưa ra những lựa chọn kiên cường hơn.

Khung chống may mắn: Thuật toán phát triển cá nhân của bạn

Hãy tưởng tượng khuôn khổ Anti-Luck là mã cơ bản cho thuật toán phát triển cá nhân của bạn. Giống như những gã khổng lồ công nghệ liên tục lặp lại và tinh chỉnh các thuật toán của họ để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, bạn cũng phải liên tục cập nhật "mã" ra quyết định của mình để điều hướng sự phức tạp của cuộc sống một cách khéo léo.





Mọi tương tác với khung này đều tăng cường "bộ nhớ cơ bắp" trong việc ra quyết định của bạn. Bạn sẽ bắt đầu nhìn thế giới qua lăng kính nhiều lớp, dễ dàng xác định các mô hình và áp dụng các mô hình tinh thần giống như một người chơi cờ dày dạn dự đoán nước đi tiếp theo của đối thủ.





Ví dụ, hãy xem xét một doanh nhân trẻ đang quyết định có nên tung ra một sản phẩm mới hay không. Thay vì dựa vào trực giác hoặc sự cường điệu, họ có thể áp dụng khuôn khổ Chống May mắn:





Đảo ngược: Điều gì có thể xảy ra? Xác định những trở ngại tiềm ẩn như sự chậm trễ trong sản xuất, phản ứng của đối thủ cạnh tranh hoặc bão hòa thị trường giúp họ lập kế hoạch dự phòng.





Tư duy theo Nguyên tắc Đầu tiên: Sản phẩm này giải quyết nhu cầu cốt lõi là gì? Bằng cách hiểu được vấn đề cơ bản mà họ đang giải quyết, họ có thể điều chỉnh hoạt động tiếp thị và thông điệp của mình để gây được tiếng vang với đúng đối tượng.





Vòng tròn năng lực: Nhận thức được những hạn chế của bản thân trong các lĩnh vực như tài chính hoặc pháp lý, họ tuyển dụng các chuyên gia để lấp đầy những khoảng trống đó, đảm bảo một đội ngũ toàn diện.





Tư duy xác suất: Tỷ lệ thành công dựa trên nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh là bao nhiêu? Điều này giúp họ đặt ra những kỳ vọng thực tế và đưa ra quyết định sáng suốt về phân bổ nguồn lực.





Tư duy bậc hai: Hậu quả lâu dài của việc tung ra sản phẩm này là gì? Nó sẽ ăn thịt doanh số bán hàng hiện tại? Nó có yêu cầu hỗ trợ và cập nhật liên tục không? Việc xem xét các yếu tố này giúp họ lập kế hoạch cho sự tăng trưởng bền vững.





Bằng cách áp dụng khuôn khổ Chống May mắn, doanh nhân này không phó thác thành công của mình cho may rủi. Họ đang tích cực định hình tương lai của mình thông qua việc ra quyết định có chủ ý và sáng suốt.





Đây chỉ là một ví dụ. Khuôn khổ Anti-Luck có thể được áp dụng cho bất kỳ quyết định nào, dù lớn hay nhỏ. Đó là công cụ giúp bạn tự tin vượt qua những bất ổn trong cuộc sống, biến thất bại thành cơ hội và liên tục phát triển thành phiên bản có năng lực nhất của chính bạn.

Nâng cấp trò chơi quyết định của bạn

Nếu bạn muốn đẩy nhanh hành trình trở thành người ra quyết định khôn ngoan hơn, đây là một số tài nguyên đã định hình suy nghĩ của tôi và giúp tôi tinh chỉnh khuôn khổ Chống May mắn của riêng mình:





"Tìm kiếm trí tuệ: Từ Darwin đến Munger" của Peter Bevelin: Cuốn sách này là một kho tàng các mô hình tư duy, với những hiểu biết sâu sắc từ một số nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong lịch sử. Nó giống như một khóa học cấp tốc về nghệ thuật của trí tuệ thế gian.



Cuốn sách này là một kho tàng các mô hình tư duy, với những hiểu biết sâu sắc từ một số nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong lịch sử. Nó giống như một khóa học cấp tốc về nghệ thuật của trí tuệ thế gian. "Tư duy khi đặt cược" của Annie Duke: Từng là nhà vô địch poker, Duke tiết lộ cách chấp nhận sự không chắc chắn và đưa ra quyết định tốt hơn dưới áp lực. Cô ấy dạy chúng ta suy nghĩ về mặt xác suất, không chỉ là kết quả đen trắng.



Từng là nhà vô địch poker, Duke tiết lộ cách chấp nhận sự không chắc chắn và đưa ra quyết định tốt hơn dưới áp lực. Cô ấy dạy chúng ta suy nghĩ về mặt xác suất, không chỉ là kết quả đen trắng. "Siêu tư duy" của Gabriel Weinberg và Lauren McCann: Cuốn sách này cung cấp bộ công cụ thực tế về các mô hình tư duy cho cuộc sống hàng ngày, từ ra quyết định, giải quyết vấn đề đến sáng tạo.



Cuốn sách này cung cấp bộ công cụ thực tế về các mô hình tư duy cho cuộc sống hàng ngày, từ ra quyết định, giải quyết vấn đề đến sáng tạo. Bộ truyện "Những mô hình tinh thần vĩ đại" của Shane Parrish: Bộ truyện nhiều tập này đi sâu vào thế giới của các mô hình tinh thần, khám phá nguồn gốc, ứng dụng và những hạn chế của chúng. Đây là cuốn sách phải đọc dành cho những ai muốn nâng cao tư duy của mình.

Thử thách chống lại sự may mắn của bạn

Bây giờ, thú cưng lớn nhất của tôi… đừng chỉ đọc bản tin này và tiếp tục. Hãy hành động! Đây là thử thách của bạn:





Chọn một quyết định mà bạn đang phải đối mặt. Đó có thể là bất cứ điều gì, từ chuyển đổi nghề nghiệp đến cơ hội đầu tư hay tình huống khó xử cá nhân.

Áp dụng khuôn khổ Anti-Luck. Phân tích tình hình, xác định những cạm bẫy tiềm ẩn, xem xét hậu quả lâu dài và đánh giá các xác suất.

Hãy đưa ra quyết định và sở hữu nó. Đừng để nỗi sợ hãi hoặc sự thiếu quyết đoán giữ bạn lại. Hãy có một bước nhảy vọt về niềm tin, nhưng hãy làm điều đó với đôi mắt mở to.

Hãy suy ngẫm và học hỏi. Khi bạn đã đưa ra quyết định, hãy dành chút thời gian để suy ngẫm về quá trình này. Điều gì đã hiệu quả? Điều gì đã không xảy ra? Bạn có thể làm gì khác vào lần sau? Hãy sử dụng kinh nghiệm này như một bước đệm để phát triển hơn nữa.





Hãy nhớ rằng mục tiêu không phải là trở thành người ra quyết định hoàn hảo chỉ sau một đêm. Đó là để đạt được tiến bộ, cải thiện khả năng của bạn và xây dựng một cuộc sống ít dựa vào may mắn mà thiên về thiết kế có chủ ý hơn.

Hiệu ứng gợn sóng của những lựa chọn của bạn

Tôi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của những quyết định đúng đắn. Tôi đã chứng kiến một lựa chọn duy nhất có thể tạo ra một phản ứng dây chuyền, dẫn đến những cơ hội bất ngờ và những kết quả thay đổi cuộc đời. Nhưng tôi cũng đã chứng kiến sự tàn phá của những lựa chọn sai lầm – những kết nối bị đánh mất, những vận may bị đánh mất, những ước mơ bị trì hoãn.





Sự thật là những quyết định của chúng ta không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng lan tỏa ra bên ngoài, tác động đến gia đình, cộng đồng của chúng ta và thậm chí cả thế giới nói chung.





Hiệu ứng cánh bướm là có thật - một sự lựa chọn dường như không đáng kể có thể tạo ra một loạt các sự kiện định hình tiến trình lịch sử.





Hãy suy nghĩ về những quyết định dẫn đến việc bạn có mặt ở đây và đọc bản tin này. Quyết định của cha mẹ về việc có bạn, quyết định đầu tư vào việc học của bạn của giáo viên và quyết định theo đuổi đam mê của chính bạn - mỗi quyết định đều đóng một vai trò trong việc hình thành nên con người bạn ngày nay.





Bây giờ, hãy tưởng tượng tác động mà bạn có thể đạt được khi đưa ra những lựa chọn sáng suốt. Bằng cách đầu tư vào bản thân, bằng cách xây dựng một doanh nghiệp phát đạt, bằng cách cống hiến cho cộng đồng của mình – bạn có thể tạo ra hiệu ứng gợn sóng về sự thay đổi tích cực vượt xa cuộc sống của chính bạn.

Suy nghĩ cuối cùng

Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn. Chúng tôi tạo ra hàng nghìn chiếc mỗi ngày, lớn và nhỏ. Nhưng những quyết định thực sự quan trọng, những quyết định xác định di sản của chúng ta, là những quyết định chúng ta đưa ra có chủ đích, bằng trí tuệ và với cam kết vững chắc đối với các giá trị của mình.





Vì vậy, lần tới khi bạn phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn, đừng chỉ làm theo trực giác của mình. Hãy hít một hơi thật sâu, áp dụng khuôn khổ Chống May mắn và đưa ra quyết định đưa bạn đến gần hơn với cuộc sống mà bạn mong muốn.





Hãy nhớ rằng, tương lai không chỉ là điều gì đó xảy đến với bạn. Đó là thứ bạn tạo ra, mỗi lần một quyết định.





Cho đến lần sau, hãy tiếp tục xây dựng, tiếp tục học hỏi và tiếp tục đưa ra những lựa chọn thông minh.





Scott