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    使用 Apache APISIX 实施 Canary 版本经过@nfrankel

    使用 Apache APISIX 实施 Canary 版本

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    太長; 讀書

    探索金丝雀释放的概念，与采矿业的安全措施进行比较。这篇文章详细介绍了衡量新软件版本影响的重要性，将金丝雀版本与功能标志进行比较，并提供了对各种方法的见解。了解 Apache APISIX 如何促进受控发布，从而实现无缝部署和实时监控。
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    programming #apache-apisix #devops
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    Nicolas Fränkel

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