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    Canary Sürümlerini Apache APISIX ile Uygulamakile@nfrankel

    Canary Sürümlerini Apache APISIX ile Uygulamak

    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Madencilik sektörünün güvenlik önlemleriyle paralellikler kurarak kanarya salınımı kavramını keşfedin. Bu gönderi, yeni yazılım sürümlerinin etkisini ölçmenin önemini ayrıntılarıyla anlatıyor, canary sürümlerini özellik bayraklarıyla karşılaştırıyor ve çeşitli yaklaşımlara ilişkin içgörüler sağlıyor. Apache APISIX'in kontrollü sürümleri nasıl kolaylaştırdığını, gerçek zamanlı olarak sorunsuz dağıtıma ve izlemeye nasıl olanak sağladığını öğrenin.
    featured image - Canary Sürümlerini Apache APISIX ile Uygulamak
    programming #apache-apisix #devops
    Nicolas Fränkel HackerNoon profile picture

    @nfrankel

    Nicolas Fränkel

    Developer Advocate for Apache APISIX *** Learner *** Author of http://leanpub.com/integrationtest

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    by Nicolas Fränkel @nfrankel.Developer Advocate for Apache APISIX *** Learner *** Author of http://leanpub.com/integrationtest
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