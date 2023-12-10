Canary Sürümlerini Apache APISIX ile Uygulamak
Çok uzun; OkumakMadencilik sektörünün güvenlik önlemleriyle paralellikler kurarak kanarya salınımı kavramını keşfedin. Bu gönderi, yeni yazılım sürümlerinin etkisini ölçmenin önemini ayrıntılarıyla anlatıyor, canary sürümlerini özellik bayraklarıyla karşılaştırıyor ve çeşitli yaklaşımlara ilişkin içgörüler sağlıyor. Apache APISIX'in kontrollü sürümleri nasıl kolaylaştırdığını, gerçek zamanlı olarak sorunsuz dağıtıma ve izlemeye nasıl olanak sağladığını öğrenin.