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    使用小型核反应堆开采比特币的经济学经过@maken8
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    使用小型核反应堆开采比特币的经济学

    2023/12/29
    4m
    经过 @maken8 1,314 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    为世界各地开采比特币的小型模块化核反应堆可能是实现能源转型的最快途径。比特币挖矿不需要将能源传输到任何地方，也不需要存储以供以后使用，这是当今扩展可再生能源技术的关键挑战。小型模块化反应堆更容易在工业规模上建造，就像智能手机一样。
    featured image - 使用小型核反应堆开采比特币的经济学
    web3 #bitcoin-mining #crypto-trading
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