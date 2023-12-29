Küçük Nükleer Reaktörler Kullanarak Bitcoin Madenciliği Ekonomisi
Çok uzun; OkumakDünyanın dört bir yanındaki bölgelerde bitcoin madenciliği yapan küçük modüler nükleer reaktörler, enerji geçişine giden en hızlı yol olabilir. Bitcoin madenciliği, enerjinin herhangi bir yere iletilmesine veya daha sonra kullanılmak üzere saklanmasına ihtiyaç duymaz; bu, günümüzde yenilenebilir enerji teknolojilerinin ölçeklendirilmesindeki temel zorluklardır. Küçük modüler reaktörlerin, tıpkı akıllı telefonlar gibi, endüstriyel ölçekte inşa edilmesi daha kolaydır.