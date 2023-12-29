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    Küçük Nükleer Reaktörler Kullanarak Bitcoin Madenciliği Ekonomisiile@maken8
    1,318 okumalar

    Küçük Nükleer Reaktörler Kullanarak Bitcoin Madenciliği Ekonomisi

    2023/12/29
    4m
    ile @maken8 1,318 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Dünyanın dört bir yanındaki bölgelerde bitcoin madenciliği yapan küçük modüler nükleer reaktörler, enerji geçişine giden en hızlı yol olabilir. Bitcoin madenciliği, enerjinin herhangi bir yere iletilmesine veya daha sonra kullanılmak üzere saklanmasına ihtiyaç duymaz; bu, günümüzde yenilenebilir enerji teknolojilerinin ölçeklendirilmesindeki temel zorluklardır. Küçük modüler reaktörlerin, tıpkı akıllı telefonlar gibi, endüstriyel ölçekte inşa edilmesi daha kolaydır.
    featured image - Küçük Nükleer Reaktörler Kullanarak Bitcoin Madenciliği Ekonomisi
    web3 #bitcoin-mining #crypto-trading
    M-Marvin Ken HackerNoon profile picture

    @maken8

    M-Marvin Ken

    Interested in Bitcoin and Quantum Computing. Think they can help each other.

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    by M-Marvin Ken @maken8.Interested in Bitcoin and Quantum Computing. Think they can help each other.
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