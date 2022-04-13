您知道开发人员狩猎是一回事吗？

软件开发者猎头简史 本文从另一个角度探讨人才短缺问题。 我不认为这与招聘奖金、“Golden Hellos”或其他福利有关。 拥有最好人才库的公司——那些没有因为大辞职而受到打击的公司——是那些长期投资的公司。如果您不愿意长期解决问题，那么您将永远玩打地鼠。 我在 1985 年开始编程。那时，在互联网出现之前，对开发人员的需求并不大。当互联网出现时，情况发生了变化。我们这些从“传统”编程转向“Web 应用程序”的人开始发现，该领域的人并不多。 结果是，随着“泡沫 1”的发展，可以让 Web 做事的开发人员可以自己写票。





有很多文章正在写：





Z世代喜欢换工作。

大辞职。

科技人才短缺。

所有这些因素如何结合在一起，使得招聘技术变得困难。





这不是其中一篇文章。

软件开发者猎头简史

本文从另一个角度探讨人才短缺问题。





我不认为这是关于雇佣奖金、“Golden Hellos”或其他福利。





拥有最好人才库的公司——那些没有因为大辞职而受到打击的公司——是那些长期投资的公司。如果您不愿意长期解决问题，那么您将永远玩打地鼠。





我在 1985 年开始编程。那时，在互联网出现之前，对开发人员的需求并不大。当互联网出现时，情况发生了变化。我们这些从“传统”编程转向“Web 应用程序”的人开始发现，该领域的人并不多。





结果是，随着“泡沫 1”的发展，可以让 Web 做事的开发人员可以自己写票。





遗憾的是，Bubble 1 并没有持续多久——仅仅几年。在那之后，每个人都预计市场上会出现大量有才华的开发人员，工资也会下降。事实证明，这并没有发生。





对开发商的需求趋于平稳，但并未下降。在公司开始意识到仍有市场可以开发之前，它只稳定了一年左右。





从那时起，软件开发在泡沫 2、2008 年的经济崩溃和 COVID 中幸存下来。在每一次“经济衰退”中，软件开发——尤其是开发人员——基本上都毫发无损。纵观所有这些，对新开发人员的需求一直在稳定需求和人才战之间摇摆不定。





由于需求并没有减弱，而且看起来不会很快减弱，公司需要开始超越传统的猎头技术、巨额奖金和愚蠢的津贴，以获得他们获得工作所需的开发人才完毕。





免责声明：如果您计划在 2 年内倒闭，请忽略此策略，继续做您正在做的事情。这是一个长期的计划。





其他人，继续阅读。

训练你的老年人去农场

任何人都可以成为园丁，但只有认真对待它的人才是农民。





该计划的第 1 步是投资于您的高级开发人员。他们知道如何编码，他们知道您的应用程序。现在，您需要添加激活他们并将他们变成开发农民的秘密成分：您需要教他们指导。





你的上级控制着你的团队，不管你是否愿意。你的中级和初级开发人员从你的上级那里得到启发，向他们寻求帮助，并且经常和他们谈论他们不会和你谈论的事情。高级开发人员已经获得了您团队的信任。





你需要教他们如何指导。这可能只是为他们每个人投资一本书，并组织一个读书俱乐部几周来讨论你所学到的东西。





这可能意味着您聘请了一家培训公司来提供指导培训。不管需要什么，您的每个高级开发人员都需要了解，他们不仅拥有工具，而且有责任成为初级开发人员的导师。





如果您想让您的下一位高级开发人员跟上进度并准备好升职，请让您的中级开发人员参加指导培训。这还不是他们工作的一部分，但如果他们接受过培训并且能够看到老年人积极地做这件事，那将会设定期望。

开始播种

现在您已经有了准备好并愿意指导的前辈，您可以开始引入初级开发人员。





对于您拥有的每一位高级开发人员，请聘请一名初级开发人员。您仍然希望您的高级开发人员成为团队中富有成效的成员。





仔细筛选你的初级申请人。你想要那些渴望学习的人。并非每个初级开发人员都会在这种环境中蓬勃发展。





找到那些在编程方面有一点经验并想要更多的人。在这一点上，缺乏专业经验不应该是一个严重的威慑，因为你正在计划对他们进行教学和指导。

始终如一地培育你的新花园

你不会每次都做出正确的决定。您很可能会有不能或不会参与的高级开发人员。没关系。你不能强迫指导。





话虽如此，如果您有人拒绝参加如此重要的计划，那么可能是时候与他们讨论他们的长期计划了。





您还会发现，有些小辈在面试中看起来不错，但就是不切实际。它发生了。我最喜欢的是那些在自己内心认识到这一点并选择在试用期结束之前离开公司的人。





就其他人而言；这就是为什么我们对任何初级开发人员都有六个月的试用期。它使您有机会帮助他们找到更好的机会，因为很明显加入您的团队并不是他们的最佳选择。

如果没有老年人就位怎么办

该计划假设您的团队中有高级开发人员，您可以开始以导师和农民的身份开始工作。如果你不这样做，一切都不会丢失。你只需要帮助开始。





Gun.io 可以帮助您找到推进项目所需的确切高级开发人员，并帮助您准备好在内部播种和发展自己的团队。





包起来

自从我还是一名开发人员以来，许多公司对招聘的看法都是错误的。我们需要停止“狩猎”并开始“培养”开发人员。也许“立方体农场”并不是它的贬义词。





也许，如果我们培养一个人，并通过培训、指导和失败的自由自由地培养他们，我们可以培养我们需要的开发人员。





然后，也许——只是也许——我们可以在准备种植下一季作物的同时完成我们的项目。





以前在这里发布。